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Premier League
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Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Aston Villa: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
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Brighton & Hove Albion
Aston Villa

Potresti dirigerti verso la costa meridionale per un thriller di Premier League questo agosto

Il Brighton & Hove Albion, che incredibilmente ha chiuso tra le prime otto in tre delle ultime quattro stagioni, punta a iniziare nel migliore dei modi la Premier League 2026/27 quando domenica 23 agosto stenderà il tappeto rosso, o bordeaux, all'Amex per l'arrivo dell'Aston Villa.

La squadra di Fabian Hürzeler avrà voglia di vendicare la sconfitta della scorsa stagione contro il Villa. Le due formazioni hanno dato vita a un emozionante 4-3 sulla costa sud, con gli ospiti capaci di rimontare dopo che il Brighton si era portato in vantaggio 2-0 nelle fasi iniziali. La sconfitta di dicembre ha anche posto fine alla lunga serie di imbattibilità casalinga del Brighton.

Siamo pronti per un altro finale al cardiopalma all'Amex? Potresti essere sugli spalti per scoprirlo. GOAL ti fornisce tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Brighton-Aston Villa, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Aston Villa di Premier League?

Brighton-Aston Villa prenderà il via alle 14:00 BST di domenica 23 agosto 2026 all'American Express Community Stadium di Brighton.

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Premier League - Game Week 1
The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Aston Villa di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale & debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Per chi cerca biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Brighton & Hove Albion-Aston Villa di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età differiscono da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o accedere agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

BHA

BHA - Forma

STR
V4-3
STR
V4-3
ROM
V3-0
BOL
V1-0
TRO
D0-0
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AVL

AVL - Forma

RSO
S2-4
BGP
V1-3
FCB
S2-1
PSG
S2-1
BMG
S2-1
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Precedenti recenti

Testa a testa

Brighton & Hove AlbionPareggioAston Villa
1
1
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FIN
6Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Brighton & Hove Albion - Aston Villa

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Formazione
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. WiefferM. WiefferM. De CuyperM. De CuyperD. GomezD. GomezJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariG. RutterG. RutterM. BizotM. BizotI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashV. Nilsson LindeloefV. Nilsson Lindeloefteam-logoG. HemmingsR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. Buendia
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

Formazione titolare

Aston Villa

Panchina

Allenatore

  • F. Hurzeler
  • U. Emery
Brighton & Hove Albion

Infortuni e squalifiche

Aston Villa

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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