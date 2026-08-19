Come acquistare i biglietti per Brighton & Hove Albion-Aston Villa: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Brighton & Hove Albion, che incredibilmente ha chiuso tra le prime otto in tre delle ultime quattro stagioni, punta a iniziare nel migliore dei modi la Premier League 2026/27 quando domenica 23 agosto stenderà il tappeto rosso, o bordeaux, all'Amex per l'arrivo dell'Aston Villa.

La squadra di Fabian Hürzeler avrà voglia di vendicare la sconfitta della scorsa stagione contro il Villa. Le due formazioni hanno dato vita a un emozionante 4-3 sulla costa sud, con gli ospiti capaci di rimontare dopo che il Brighton si era portato in vantaggio 2-0 nelle fasi iniziali. La sconfitta di dicembre ha anche posto fine alla lunga serie di imbattibilità casalinga del Brighton.

Siamo pronti per un altro finale al cardiopalma all'Amex? Potresti essere sugli spalti per scoprirlo. GOAL ti fornisce tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Brighton-Aston Villa, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brighton & Hove Albion-Aston Villa di Premier League?

Brighton-Aston Villa prenderà il via alle 14:00 BST di domenica 23 agosto 2026 all'American Express Community Stadium di Brighton.

Premier League - Game Week 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brighton & Hove Albion-Aston Villa di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale & debenture: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Per chi cerca biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Brighton & Hove Albion-Aston Villa di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età differiscono da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o accedere agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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