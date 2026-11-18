Il Brest ospita il Troyes sabato 12 dicembre 2026 allo Stade Francis le Blé di Brest.

Nel loro incontro più recente, un ottavo di finale di Coppa di Francia disputato nel febbraio 2025, Abdallah Sima ha segnato il goal decisivo nei minuti di recupero, regalando al Brest una vittoria in trasferta per 2-1. Negli ultimi confronti di Ligue 1, durante la stagione 2022–23, il Brest ha conquistato quattro punti sui sei disponibili: dopo il successo casalingo per 2-1 allo Stade Francis le Blé, ha pareggiato 2-2 allo Stade de l'Aube.

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Quando si gioca Brest-Troyes di Ligue 1?

Brest-Troyes si gioca sabato 12 dicembre 2026 allo Stade Francis le Blé di Brest.

Come acquistare i biglietti per Brest-Troyes di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Brest e Troyes:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Sia lo Stade Brestois 29 sia l'ES Troyes AC vendono biglietti per le singole partite direttamente sui rispettivi siti ufficiali. Puoi creare un account sulla piattaforma di biglietteria di uno dei due club, scegliere la categoria di posti e acquistare biglietti digitali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brest-Troyes di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Brest e Troyes:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard / posti nei settori d'angolo: Prezzi iniziali generalmente compresi tra 20 e 35 € .

Prezzi iniziali generalmente compresi tra . Posti nei settori laterali / in tribuna principale: Generalmente tra 45 e 85 € .

Generalmente tra . Pacchetti VIP e hospitality: Da 120 a oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei club sui canali ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda di mercato:

Posti più economici in rivendita: Prezzi iniziali generalmente compresi tra 40 e 50 € .

Prezzi iniziali generalmente compresi tra . Posti di fascia media in rivendita: Prezzo medio generalmente compreso tra 90 e 170 € .

Prezzo medio generalmente compreso tra . Biglietti molto richiesti / premium in rivendita: Da 200 a oltre 450 €.

Brest-Troyes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Brest e Troyes

Il Brest ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Il risultato più recente è una vittoria casalinga per 2-0 contro il Lione l'8 novembre; nelle partite precedenti ha battuto anche il Lorient per 2-0 in trasferta. L'unica sconfitta è arrivata contro il Nizza, che si è imposto per 2-1. In quei cinque incontri il Brest ha segnato 11 goal e ne ha subiti cinque, facendo registrare uno degli attacchi più prolifici del periodo.

Il Troyes ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-0 contro il Paris Saint-Germain il 7 novembre; ha perso anche contro Lens e Marsiglia. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata contro il Le Mans, battuto 2-0 il 31 ottobre. In quei cinque incontri il Troyes ha segnato quattro goal e ne ha subiti otto.

Brest-Troyes: i precedenti più recenti

Il confronto più recente tra i due club risale al 4 febbraio 2025 in Coppa di Francia, quando il Brest ha vinto 2-1 in casa del Troyes. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 in una partita di Ligue 1 allo Stade de l'Aube nel marzo 2023. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Brest ha ottenuto tre vittorie e il Troyes nessuna, mentre gli altri due incontri sono finiti in pareggio. Le cinque partite hanno prodotto 14 goal in totale.