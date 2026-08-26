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Come acquistare i biglietti per Brest-Paris Saint-Germain: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Brest affronta il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Brest affronta il Paris Saint-Germain domenica 13 settembre 2026 allo Stade Francis-Le Blé di Brest.

Il Paris Saint-Germain arriva a questa sfida con l’obiettivo di dare continuità e mantenere il proprio storico predominio in questo confronto diretto. Nel frattempo, il Brest cercherà di sfruttare il vantaggio del fattore campo per ottenere un risultato di prestigio contro l’attuale potenza dominante.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Brest-Paris Saint-Germain, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brest-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Brest-Paris Saint-Germain si gioca allo Stade Francis-Le Blé di Brest, con calcio d’inizio fissato all’orario confermato indicato sopra.

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Ligue 1 - Game Week 4
Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti per Brest-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per l’imminente partita di Ligue 1 tra Stade Brestois e Paris Saint-Germain del 13 settembre 2026 allo Stade Francis-Le Blé, segui queste opzioni standard:

  • Canali ufficiali del club: controlla il sito ufficiale dello Stade Brestois per la vendita primaria dei biglietti, l’accesso prioritario per i membri e la disponibilità al botteghino. Poiché si tratta di una partita casalinga di alto profilo contro il PSG, i biglietti ufficiali vanno esauriti rapidamente.
  • Marketplace di rivendita e aggregatori di biglietti: se i biglietti primari sono esauriti tramite il club, piattaforme secondarie sicure e siti di comparazione dei biglietti, come StubHub, raccolgono le inserzioni disponibili.

Quanto costano i biglietti per Brest-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Brest e Paris Saint-Germain del 13 settembre 2026 variano generalmente in base alla piattaforma e al settore del posto:

  • Botteghino ufficiale: i biglietti a prezzo nominale acquistati direttamente tramite lo Stade Brestois partono in genere da circa 30 € a 50 € per i posti standard casalinghi, anche se la disponibilità per partite di alto profilo come quella contro il PSG è fortemente limitata e di solito richiede l’iscrizione al club.
  • Marketplace secondari e piattaforme di rivendita: sui siti di aggregazione biglietti e secondari, come StubHub, i prezzi per questa partita partono generalmente da circa 80 € a 160 € per i posti negli anelli superiori o con visuale generica, e possono salire molto di più a seconda della domanda e dell’esatta posizione del settore.

Brest-Paris Saint-Germain di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Brest e Paris Saint-Germain

Il Brest ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata il pareggio per 2-2 con il Le Mans in Ligue 1 il 22 agosto, primo risultato competitivo della nuova stagione. In precedenza, aveva subito una sconfitta per 2-0 contro il Nottingham Forest in amichevole e aveva pareggiato 2-2 con il Venezia in un’altra gara di preparazione. Il Brest ha segnato dieci gol in queste cinque partite ma ne ha subiti nove, a conferma di un rendimento difensivo aperto e a tratti vulnerabile nel pre-campionato.

Gli ultimi cinque risultati del PSG mostrano una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’impegno più recente si è concluso con un 2-2 sul campo del Rennes il 23 agosto, dove una rimonta nel secondo tempo ha salvato un punto nel weekend d’esordio della Ligue 1. Prima di allora, aveva perso 1-0 contro il Lens in Supercoppa e battuto 2-1 l’Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite, un bilancio alterno che riflette un inizio di stagione poco stabile.

B29

B29 - Forma

VEN
D2-2
NFO
S2-0
LEM
D2-2
TFC
D2-2
LEH
V1-2
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PSG

PSG - Forma

RCL
S1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
S1-2
SLB
V6-1
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Brest-Paris Saint-Germain: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra questi club si è giocato il 10 maggio 2026, quando il PSG ha vinto 1-0 in casa in Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti, il PSG vanta un bilancio dominante con quattro vittorie contro nessuna del Brest, con una partita che non ha prodotto una vittoria del Brest. Il risultato più netto di questa serie è arrivato in Champions League il 19 febbraio 2025, quando il PSG ha vinto 7-0 al Parc des Princes. Il PSG ha segnato 19 gol in questi cinque confronti e ne ha concessi appena due.

Testa a testa

BrestPareggioParis Saint-Germain
0
0
5
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
FIN
Champions League
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
FIN
2Gol segnati19
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Brest-Paris Saint-Germain: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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