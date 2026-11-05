Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ligue 1
team-logoBrest
Stade Francis le Ble
team-logoParis FC
Book Brest vs Paris FC Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Brest-Paris FC: prezzi di Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Brest
Paris FC
Ligue 1

Il Brest affronta il Paris FC in Ligue 1. Ecco come assicurarti i biglietti

Il Brest ospita il Paris FC venerdì 27 novembre 2026 allo Stade Francis le Blé di Brest.

Nell'ultimo confronto, disputato il 3 maggio 2026, il Paris FC ha battuto nettamente il Brest per 4-0. In precedenza, nel settembre 2025, il Paris FC aveva ottenuto anche una vittoria di misura per 2-1 in trasferta contro il Brest.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Brest-Paris FC, da dove trovarli a quanto costano.

A che ora inizia Brest-Paris FC in Ligue 1?

Brest-Paris FC si giocherà allo Stade Francis le Blé di Brest ed è in programma nel calendario della Ligue 1.

crest
Ligue 1 - Game Week 12
Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti per Brest-Paris FC di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili e le modalità di acquisto dei biglietti per Brest-Paris FC di Ligue 1:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e sicuro per acquistare biglietti standard è utilizzare il portale ufficiale del club di casa, lo Stade Brestois. La vendita al pubblico in genere viene aperta più vicino alla data della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brest-Paris FC di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Brest e Paris FC:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard: Prezzi a partire da circa 30-45 €.
  • Posti laterali / a bordo campo: Generalmente tra 45 e 80 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Rivendita di posti nell'anello superiore / a visibilità limitata: Prezzi a partire da circa 35-55 €.
  • Pacchetti premium / VIP hospitality: Spesso tra 100 e oltre 600 €, a seconda del livello del servizio hospitality.

Brest-Paris FC di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Brest e Paris FC

Il Brest arriva a questa partita con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, considerando tutte le competizioni. Il risultato più significativo di questa serie è stato il 5-1 contro l'Angers del 10 ottobre, ma le sconfitte contro Nizza e Auxerre, insieme al pareggio con il Lille, mostrano una squadra alla ricerca di continuità. Nelle cinque partite ha segnato dieci goal e ne ha subiti sette.

Il Paris FC ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il 4-3 contro il Rennes del 18 ottobre è stato il risultato più importante, e a settembre ha battuto anche lo Strasburgo per 2-1. La sconfitta per 1-0 contro il Lorient e quella per 2-1 in casa del Lens mostrano però che la squadra resta vulnerabile. Nelle cinque gare il Paris FC ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.

B29

B29 - Forma

MON
D2-2
SCO
V5-1
LIL
D1-1
NCE
S1-2
FCL
V0-2
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PAR

PAR - Forma

STR
V2-1
FCL
S1-0
REN
V4-3
RCL
S2-1
ASM
V3-1
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Brest-Paris FC: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 4-0 del Paris FC in Ligue 1 il 3 maggio 2026. In precedenza, nel settembre 2025, il Brest aveva vinto 1-2 in casa del Paris FC. Nei cinque precedenti registrati nei dati, entrambe le squadre contano due vittorie, oltre a un pareggio, anche se il risultato più recente depone nettamente a favore degli ospiti.

Testa a testa

BrestPareggioParis FC
2
1
2
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
4
Brest badge
Brest
B29
0
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FIN
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Brest badge
Brest
B29
1
FIN
Ligue 2
Brest badge
Brest
B29
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FIN
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Brest badge
Brest
B29
1
FIN
4Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google