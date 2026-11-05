Il Brest ospita il Paris FC venerdì 27 novembre 2026 allo Stade Francis le Blé di Brest.

Nell'ultimo confronto, disputato il 3 maggio 2026, il Paris FC ha battuto nettamente il Brest per 4-0. In precedenza, nel settembre 2025, il Paris FC aveva ottenuto anche una vittoria di misura per 2-1 in trasferta contro il Brest.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Brest-Paris FC, da dove trovarli a quanto costano.

A che ora inizia Brest-Paris FC in Ligue 1?

Brest-Paris FC si giocherà allo Stade Francis le Blé di Brest ed è in programma nel calendario della Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 12 27 nov 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti per Brest-Paris FC di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili e le modalità di acquisto dei biglietti per Brest-Paris FC di Ligue 1:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e sicuro per acquistare biglietti standard è utilizzare il portale ufficiale del club di casa, lo Stade Brestois. La vendita al pubblico in genere viene aperta più vicino alla data della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brest-Paris FC di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Brest e Paris FC:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Prezzi a partire da circa 30-45 € .

Prezzi a partire da circa . Posti laterali / a bordo campo: Generalmente tra 45 e 80 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita di posti nell'anello superiore / a visibilità limitata: Prezzi a partire da circa 35-55 €.

Prezzi a partire da circa Pacchetti premium / VIP hospitality: Spesso tra 100 e oltre 600 €, a seconda del livello del servizio hospitality.

Brest-Paris FC di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Brest e Paris FC

Il Brest arriva a questa partita con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, considerando tutte le competizioni. Il risultato più significativo di questa serie è stato il 5-1 contro l'Angers del 10 ottobre, ma le sconfitte contro Nizza e Auxerre, insieme al pareggio con il Lille, mostrano una squadra alla ricerca di continuità. Nelle cinque partite ha segnato dieci goal e ne ha subiti sette.

Il Paris FC ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il 4-3 contro il Rennes del 18 ottobre è stato il risultato più importante, e a settembre ha battuto anche lo Strasburgo per 2-1. La sconfitta per 1-0 contro il Lorient e quella per 2-1 in casa del Lens mostrano però che la squadra resta vulnerabile. Nelle cinque gare il Paris FC ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.

Brest-Paris FC: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 4-0 del Paris FC in Ligue 1 il 3 maggio 2026. In precedenza, nel settembre 2025, il Brest aveva vinto 1-2 in casa del Paris FC. Nei cinque precedenti registrati nei dati, entrambe le squadre contano due vittorie, oltre a un pareggio, anche se il risultato più recente depone nettamente a favore degli ospiti.