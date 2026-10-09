Come acquistare i biglietti per Brest-Nizza: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Brest ospita il Nizza venerdì 23 ottobre 2026 allo Stade Francis-Le Blé di Brest.

Il Brest cercherà di massimizzare il fattore campo in Bretagna, dove ha notoriamente conquistato una vittoria per 4-1 sul Nizza nel confronto del settembre 2025. Il recente bilancio dei precedenti resta molto equilibrato, come dimostra l’emozionante pareggio per 2-2 nell’ultimo incontro tra le due squadre all’Allianz Riviera nel febbraio 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Brest-Nizza, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brest-Nizza in Ligue 1?

Brest-Nizza si gioca allo Stade Francis-Le Blé di Brest, con la partita che fa parte del programma infrasettimanale di Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 8 23 ott 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti per Brest-Nizza di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Brest e Nizza, hai diverse opzioni principali:

1. Biglietteria ufficiale del club

Biglietteria ufficiale dello Stade Brestois: per le partite casalinghe allo Stade Francis-Le Blé, i biglietti vengono messi in vendita direttamente sul sito ufficiale della biglietteria dello Stade Brestois 29. I membri del club o gli abbonati spesso hanno accesso prioritario prima dell’apertura della vendita al pubblico.

Biglietteria ufficiale dell’OGC Nizza: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti sono generalmente disponibili tramite il sito ufficiale dell’OGC Nizza o attraverso i gruppi di tifosi registrati.

2. Piattaforme di rivendita secondaria

Se i biglietti del circuito ufficiale sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti sul mercato secondario da parte dei venditori. I prezzi sulle piattaforme di rivendita possono variare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Brest-Nizza di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Brest e Nizza allo Stade Francis-Le Blé variano a seconda di dove li acquisti e del settore scelto:

1. Biglietteria ufficiale del club

Prezzo standard: i biglietti acquistati direttamente tramite la biglietteria ufficiale dello Stade Brestois 29 partono generalmente da 15 € a 25 € per i settori dietro la porta/corti.

Tribuna principale / Posti premium: i biglietti per la linea laterale e la tribuna centrale vanno in genere da 35 € a 60 €+ .

2. Piattaforme di rivendita secondaria

Se la vendita ufficiale va esaurita, piattaforme di rivendita come StubHuboffrono biglietti con prezzi determinati dalla domanda di rivendita:

Settori dietro la porta / corti: i posti nei settori bassi e alti dietro la porta partono da circa 25 € a 35 € .

Lato lungo / Posti centrali: i posti con visuale laterale variano generalmente tra 42 € e 61 € .

Primo anello premium / Posti centrali: le opzioni premium centrali costano all’incirca 90 € a 95 €+ .

Brest-Nizza di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Brest e Nizza

Le ultime cinque partite di Ligue 1 del Brest hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’uscita più recente si è conclusa con una sconfitta interna per 2-1 contro l’Auxerre, e la squadra ha perso anche 1-0 contro il Paris Saint-Germain. L’unica nota positiva è stata la vittoria esterna per 2-1 sul campo del Le Havre a inizio settembre. Nelle cinque gare, il Brest ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, mostrando una squadra propositiva ma che fatica a restare solida in difesa.

Il Nizza ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il successo per 2-1 sul Lilla del 20 settembre è stato il risultato di maggior rilievo, anche se è arrivato dopo un pesante ko per 3-0 contro il Paris FC. In questa serie ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque, presentandosi quindi a questa trasferta in Bretagna in perfetto equilibrio sotto questo aspetto.

Brest-Nizza: precedenti recenti

L’incontro più recente tra queste due squadre si è concluso 2-2 quando il Nizza ha ospitato il Brest nel febbraio 2026. Prima di allora, il Brest si era imposto con un convincente 4-1 in casa nel settembre 2025, dimostrando che lo Stade Francis-Le Blé può essere un campo difficile per il Nizza. Negli ultimi cinque precedenti, il bilancio è piuttosto equilibrato, con una vittoria per parte nei due incontri più recenti e anche un paio di pareggi precedenti a referto.