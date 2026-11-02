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Come acquistare i biglietti per Brest-Lione: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Ligue 1

Il Brest affronta il Lione in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Brest ospita il Lione domenica 8 novembre 2026 allo Stade Francis-le-Blé di Brest.

Storicamente, l’Olympique Lyonnais ha avuto la meglio in questa sfida della massima serie francese, con 7 vittorie in 20 incontri contro le 3 dello Stade Brestois 29, oltre a 10 pareggi. Nell’ultimo confronto di campionato, il 18 gennaio 2026, l’Olympique Lyonnais ha conquistato una sofferta vittoria casalinga per 2-1, nonostante il forcing finale dello Stade Brestois 29.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brest-Lione, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Brest-Lione di Ligue 1?

Brest-Lione si gioca allo Stade Francis-le-Blé di Brest domenica 8 novembre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 10
Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti di Brest-Lione di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Ligue 1 tra Brest e Lione allo Stade Francis-Le Blé, ci sono diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: il modo più diretto per acquistare i biglietti al prezzo nominale è utilizzare la piattaforma di biglietteria online sul sito ufficiale dello Stade Brestois 29, dove i tagliandi per le partite casalinghe vengono messi in vendita in base alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli dei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Brest-Lione di Ligue 1?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Brest e Lione:

1. Canali ufficiali del club

  • I biglietti standard d’ingresso ordinario e quelli per gli angoli o l’anello superiore costano indicativamente da 20 € a 45 €.
  • I posti premium sui lati del campo o nella tribuna principale costano generalmente da 50 € a 85 €.
  • I pacchetti VIP e hospitality possono costare da 120 € a oltre 250 €, a seconda dei servizi specifici inclusi nella lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dal club sui canali primari sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • I posti più economici o nell’anello superiore partono generalmente da circa 20 € a 40 €, a seconda della disponibilità complessiva.
  • I posti standard sui lati del campo hanno prezzi molto variabili, da 50 € a oltre 120 €.
  • I posti nell’anello inferiore più richiesti o con una visuale privilegiata possono superare la fascia da 140 € a oltre 200 €, a seconda dell’offerta sul mercato e della popolarità dell’avversario.

Brest-Lione di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Brest-Lione: lo stato di forma

Il Brest arriva a questa sfida dopo una serie recente di risultati alterni: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima gara si è chiusa con un pareggio per 2-2 contro il Monza in un’amichevole tra club, dopo due sconfitte consecutive in Ligue 1 contro Auxerre e Paris Saint-Germain. L’unica vittoria in questa serie di cinque partite è arrivata in trasferta contro il Le Havre, battuto 2-1. In quelle cinque gare il Brest ha segnato sette goal e ne ha subiti altrettanti: una squadra capace di creare occasioni, ma che ha faticato a trovare continuità in difesa.

Il recente rendimento del Lione racconta una storia molto diversa. La squadra di Fonseca ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un netto 4-0 sul Rennes in Ligue 1. Ha battuto anche l’Anderlecht per 2-1 in Europa League e l’Auxerre per 3-1 in campionato. In questa serie il Lione ha segnato dieci goal e ne ha subiti appena due, numeri che spiegano perché si trovi nelle prime posizioni della classifica.

B29

B29 - Forma

AJA
S2-1
MON
D2-2
SCO
V5-1
LIL
D1-1
NCE
S1-2
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
OL

OL - Forma

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
S3-0
PSG
S2-0
SCO
V2-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Brest-Lione: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 18 gennaio 2026 in Ligue 1, quando il Lione ha vinto 2-1 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha ottenuto tre vittorie contro l’unica del Brest, mentre una partita è finita in parità. In quelle cinque gare sono stati segnati 17 goal complessivi e, alla vigilia della partita di domenica, il Lione vanta i precedenti più favorevoli.

Testa a testa

BrestPareggioLione
1
1
3
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Brest badge
Brest
B29
1
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Lione badge
Lione
OL
0
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Brest badge
Brest
B29
1
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Lione badge
Lione
OL
1
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
4
Brest badge
Brest
B29
3
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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