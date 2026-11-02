Il Brest ospita il Lione domenica 8 novembre 2026 allo Stade Francis-le-Blé di Brest.

Storicamente, l’Olympique Lyonnais ha avuto la meglio in questa sfida della massima serie francese, con 7 vittorie in 20 incontri contro le 3 dello Stade Brestois 29, oltre a 10 pareggi. Nell’ultimo confronto di campionato, il 18 gennaio 2026, l’Olympique Lyonnais ha conquistato una sofferta vittoria casalinga per 2-1, nonostante il forcing finale dello Stade Brestois 29.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brest-Lione, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Brest-Lione di Ligue 1?

Brest-Lione si gioca allo Stade Francis-le-Blé di Brest domenica 8 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti di Brest-Lione di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Ligue 1 tra Brest e Lione allo Stade Francis-Le Blé, ci sono diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: il modo più diretto per acquistare i biglietti al prezzo nominale è utilizzare la piattaforma di biglietteria online sul sito ufficiale dello Stade Brestois 29, dove i tagliandi per le partite casalinghe vengono messi in vendita in base alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli dei canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Brest-Lione di Ligue 1?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Brest e Lione:

1. Canali ufficiali del club

I biglietti standard d’ingresso ordinario e quelli per gli angoli o l’anello superiore costano indicativamente da 20 € a 45 € .

costano indicativamente . I p osti premium sui lati del campo o nella tribuna principale costano generalmente da 50 € a 85 € .

costano generalmente . I pacchetti VIP e hospitality possono costare da 120 € a oltre 250 €, a seconda dei servizi specifici inclusi nella lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dal club sui canali primari sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

I posti più economici o nell’anello superiore partono generalmente da circa 20 € a 40 € , a seconda della disponibilità complessiva.

partono generalmente da circa , a seconda della disponibilità complessiva. I posti standard sui lati del campo hanno prezzi molto variabili, da 50 € a oltre 120 € .

hanno prezzi molto variabili, . I posti nell’anello inferiore più richiesti o con una visuale privilegiata possono superare la fascia da 140 € a oltre 200 €, a seconda dell’offerta sul mercato e della popolarità dell’avversario.

Brest-Lione di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Brest-Lione: lo stato di forma

Il Brest arriva a questa sfida dopo una serie recente di risultati alterni: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ultima gara si è chiusa con un pareggio per 2-2 contro il Monza in un’amichevole tra club, dopo due sconfitte consecutive in Ligue 1 contro Auxerre e Paris Saint-Germain. L’unica vittoria in questa serie di cinque partite è arrivata in trasferta contro il Le Havre, battuto 2-1. In quelle cinque gare il Brest ha segnato sette goal e ne ha subiti altrettanti: una squadra capace di creare occasioni, ma che ha faticato a trovare continuità in difesa.

Il recente rendimento del Lione racconta una storia molto diversa. La squadra di Fonseca ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un netto 4-0 sul Rennes in Ligue 1. Ha battuto anche l’Anderlecht per 2-1 in Europa League e l’Auxerre per 3-1 in campionato. In questa serie il Lione ha segnato dieci goal e ne ha subiti appena due, numeri che spiegano perché si trovi nelle prime posizioni della classifica.

Brest-Lione: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 18 gennaio 2026 in Ligue 1, quando il Lione ha vinto 2-1 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha ottenuto tre vittorie contro l’unica del Brest, mentre una partita è finita in parità. In quelle cinque gare sono stati segnati 17 goal complessivi e, alla vigilia della partita di domenica, il Lione vanta i precedenti più favorevoli.