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Come acquistare i biglietti per Brest-Angers: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Brest affronta l'Angers in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Brest affronta l'Angers sabato 10 ottobre 2026 allo Stade Francis-Le Blé di Brest.

Nel loro più recente incrocio di campionato, a maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una sfida combattuta. Prima di questo pareggio, il Brest vantava un ottimo rendimento casalingo contro l'Angers, con due vittorie consecutive per 2-0 allo Stade Francis-Le Blé nel gennaio 2023 e nel marzo 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Brest-Angers, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brest-Angers di Ligue 1?

Brest-Angers si gioca allo Stade Francis-Le Blé di Brest sabato 10 ottobre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 6
Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti per Brest-Angers di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Brest e Angers allo Stade Francis-Le Blé, puoi seguire queste opzioni:

  • Portale ufficiale dei biglietti del Brest: Il modo principale e più affidabile per acquistare i biglietti è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dello Stade Brestois 29. I biglietti vengono messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita.
  • Priorità per membri del club e abbonati: I membri ufficiali del club o gli abbonati spesso hanno accesso prioritario all'acquisto di biglietti aggiuntivi prima dell'inizio della vendita libera.
  • Biglietteria dello Stade Francis-Le Blé: In base alla disponibilità, i biglietti possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria dello stadio di Brest prima del giorno della partita.
  • Piattaforme di biglietti secondarie: Se la disponibilità ufficiale va esaurita, piattaforme di ticketing secondarie come StubHub mettono spesso in vendita biglietti last minute, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Brest-Angers di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Brest-Angers allo Stade Francis-Le Blé variano a seconda di dove li acquisti e della categoria del posto:

  • Biglietti ufficiali a prezzo pieno (portale del club): I normali biglietti a ingresso generale acquistati direttamente dalla biglietteria dello Stade Brestois partono in genere da 15 € a 25 € per i settori dietro le porte, arrivando fino a 35 € a 50 € per le categorie centrali della tribuna laterale.
  • Piattaforme di biglietti secondarie: Su piattaforme di ticketing secondarie come StubHub, i prezzi partono generalmente da circa 19 € a 65 € per l'ingresso base, mentre i posti medi o più richiesti spesso vanno da 60 € a 85 €+ a seconda della disponibilità e della posizione del posto.

Brest-Angers di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Brest e Angers

Le ultime cinque partite del Brest hanno prodotto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta tra impegni ufficiali e amichevoli. L'uscita più recente è stata una vittoria per 1-2 in Ligue 1 sul campo del Le Havre, e in campionato ha anche pareggiato 2-2 sia con il Toulouse sia con il Le Mans. L'unica sconfitta è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Nottingham Forest, con un ko per 2-0. In queste cinque partite, il Brest ha segnato nove gol e ne ha subiti otto, mostrando uno stile di gioco aperto in entrambe le fasi.

L'Angers ha collezionato due vittorie, due sconfitte e nessun pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-2 in Ligue 1 contro il Rennes, anche se la squadra ha reagito al precedente ko per 0-2 contro il Lille con una vittoria esterna per 1-3 ad Auxerre. I successi in amichevole contro il Paris FC (3-2) e il Lorient (2-1) mostrano che l'Angers sa trovare la via del gol, e nelle sue ultime cinque uscite ha segnato sette volte subendone otto.

B29

B29 - Forma

LEM
D2-2
TFC
D2-2
LEH
V1-2
PSG
S0-1
AJA
S2-1
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SCO

SCO - Forma

LIL
S0-2
AJA
V1-3
REN
S1-2
LEH
D0-0
TRO
V2-0
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Brest-Angers: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso sull'1-1, disputato allo Stade Francis-Le Blé in Ligue 1 nel maggio 2026. Negli ultimi cinque precedenti, il Brest ha il bilancio migliore, con tre vittorie, mentre l'Angers ha ottenuto un successo e un pareggio. Il Brest ha anche mantenuto il predominio casalingo in questa sfida, vincendo le ultime due partite interne di campionato contro l'Angers con il punteggio di 2-0.

Testa a testa

BrestPareggioAngers
3
1
1
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
1
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Brest badge
Brest
B29
2
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Brest badge
Brest
B29
0
FIN
Coppa
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
0
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
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Play-Off Retrocessione
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