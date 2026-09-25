Come acquistare i biglietti per Brest-Angers: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Brest affronta l'Angers sabato 10 ottobre 2026 allo Stade Francis-Le Blé di Brest.

Nel loro più recente incrocio di campionato, a maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una sfida combattuta. Prima di questo pareggio, il Brest vantava un ottimo rendimento casalingo contro l'Angers, con due vittorie consecutive per 2-0 allo Stade Francis-Le Blé nel gennaio 2023 e nel marzo 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Brest-Angers, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brest-Angers di Ligue 1?

Brest-Angers si gioca allo Stade Francis-Le Blé di Brest sabato 10 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 6 10 ott 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Come acquistare i biglietti per Brest-Angers di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Brest e Angers allo Stade Francis-Le Blé, puoi seguire queste opzioni:

Portale ufficiale dei biglietti del Brest: Il modo principale e più affidabile per acquistare i biglietti è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dello Stade Brestois 29. I biglietti vengono messi in vendita al pubblico generale alcune settimane prima della partita.

Priorità per membri del club e abbonati: I membri ufficiali del club o gli abbonati spesso hanno accesso prioritario all'acquisto di biglietti aggiuntivi prima dell'inizio della vendita libera.

Biglietteria dello Stade Francis-Le Blé: In base alla disponibilità, i biglietti possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria dello stadio di Brest prima del giorno della partita.

Piattaforme di biglietti secondarie: Se la disponibilità ufficiale va esaurita, piattaforme di ticketing secondarie come StubHub mettono spesso in vendita biglietti last minute, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Brest-Angers di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Brest-Angers allo Stade Francis-Le Blé variano a seconda di dove li acquisti e della categoria del posto:

Biglietti ufficiali a prezzo pieno (portale del club): I normali biglietti a ingresso generale acquistati direttamente dalla biglietteria dello Stade Brestois partono in genere da 15 € a 25 € per i settori dietro le porte, arrivando fino a 35 € a 50 € per le categorie centrali della tribuna laterale.

Piattaforme di biglietti secondarie: Su piattaforme di ticketing secondarie come StubHub, i prezzi partono generalmente da circa 19 € a 65 € per l'ingresso base, mentre i posti medi o più richiesti spesso vanno da 60 € a 85 €+ a seconda della disponibilità e della posizione del posto.

Brest-Angers di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Brest e Angers

Le ultime cinque partite del Brest hanno prodotto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta tra impegni ufficiali e amichevoli. L'uscita più recente è stata una vittoria per 1-2 in Ligue 1 sul campo del Le Havre, e in campionato ha anche pareggiato 2-2 sia con il Toulouse sia con il Le Mans. L'unica sconfitta è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Nottingham Forest, con un ko per 2-0. In queste cinque partite, il Brest ha segnato nove gol e ne ha subiti otto, mostrando uno stile di gioco aperto in entrambe le fasi.

L'Angers ha collezionato due vittorie, due sconfitte e nessun pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-2 in Ligue 1 contro il Rennes, anche se la squadra ha reagito al precedente ko per 0-2 contro il Lille con una vittoria esterna per 1-3 ad Auxerre. I successi in amichevole contro il Paris FC (3-2) e il Lorient (2-1) mostrano che l'Angers sa trovare la via del gol, e nelle sue ultime cinque uscite ha segnato sette volte subendone otto.

Brest-Angers: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è concluso sull'1-1, disputato allo Stade Francis-Le Blé in Ligue 1 nel maggio 2026. Negli ultimi cinque precedenti, il Brest ha il bilancio migliore, con tre vittorie, mentre l'Angers ha ottenuto un successo e un pareggio. Il Brest ha anche mantenuto il predominio casalingo in questa sfida, vincendo le ultime due partite interne di campionato contro l'Angers con il punteggio di 2-0.