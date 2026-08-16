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Come acquistare i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Tottenham Hotspur

Come prenotare i biglietti per il derby di Londra che aprirà la nuova stagione di Premier League

Il Brentford inizierà la propria stagione con un derby londinese al Gtech Community Stadium, dove sabato 22 agosto darà il benvenuto al Tottenham Hotspur, club che ha speso molto sul mercato.

Le Bees, reduci dalla loro miglior stagione di sempre in Premier League a pari merito dopo il 9° posto finale, non si faranno intimorire dal primo impegno, avendo battuto in casa in modo significativo Aston Villa, Manchester United e Liverpool la scorsa stagione.

Dopo aver evitato la temuta retrocessione per il rotto della cuffia, il Tottenham è disperatamente a caccia di una stagione più positiva sotto la guida di Roberto De Zerbi. In estate ha speso molto per giocatori del calibro di Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke e spera di partire subito forte.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brentford-Tottenham Hotspur di Premier League?

Brentford-Tottenham Hotspur si giocherà al Gtech Community Stadium di Londra, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST di sabato 22 agosto.

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Premier League - Game Week 1
Gtech Community Stadium

Come comprare i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.
  • Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo il lato lungo del campo e nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessaria l'iscrizione ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un'Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

BRE

BRE - Forma

MCI
S3-0
CRY
D2-2
LIV
D1-1
REN
V2-4
SGE
V7-0
Gol segnato (subito)
14/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TOT

TOT - Forma

SFC
V1-1
CHE
V1-2
GET
D1-1
TSG
V3-0
TSG
D2-2
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

BrentfordPareggioTottenham Hotspur
0
1
4
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FIN
Premier League
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Tottenham Hotspur
TOT
2
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Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FIN
3Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Brentford - Tottenham Hotspur

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formazione
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerM. KayodeM. KayodeN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareM. JensenM. JensenK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltI. ThiagoI. ThiagoA. KinskyA. KinskyA. RobertsonA. RobertsonM. SenesiM. SenesiJ. van HeckeJ. van HeckeA. GrayA. GrayL. BergvallL. BergvallM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliM. MooreM. MooreC. GallagherC. GallagherRicharlisonRicharlison
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
4-2-3-1
Brentford

Formazione titolare

Tottenham Hotspur

Panchina

Allenatore

  • K. Andrews
  • R. De Zerbi
Brentford

Infortuni e squalifiche

Tottenham Hotspur

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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