Come acquistare i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Brentford inizierà la propria stagione con un derby londinese al Gtech Community Stadium, dove sabato 22 agosto darà il benvenuto al Tottenham Hotspur, club che ha speso molto sul mercato.

Le Bees, reduci dalla loro miglior stagione di sempre in Premier League a pari merito dopo il 9° posto finale, non si faranno intimorire dal primo impegno, avendo battuto in casa in modo significativo Aston Villa, Manchester United e Liverpool la scorsa stagione.

Dopo aver evitato la temuta retrocessione per il rotto della cuffia, il Tottenham è disperatamente a caccia di una stagione più positiva sotto la guida di Roberto De Zerbi. In estate ha speso molto per giocatori del calibro di Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke e spera di partire subito forte.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brentford-Tottenham Hotspur di Premier League?

Brentford-Tottenham Hotspur si giocherà al Gtech Community Stadium di Londra, con calcio d'inizio previsto alle 17:30 BST di sabato 22 agosto.

Premier League - Game Week 1 22 ago 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Come comprare i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite alle quali non possono assistere.

Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Brentford-Tottenham Hotspur di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce d'età e agevolazioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età cambiano da squadra a squadra.

Categorizzazione delle partite: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo il lato lungo del campo e nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessaria l'iscrizione ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un'Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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