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Come acquistare i biglietti per Brentford-Sunderland: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

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Biglietti
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Brentford
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M. Sangare

Tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto alla prossima partita casalinga del Brentford in Premier League

Il Brentford ha ottenuto impressionanti vittorie casalinghe contro Aston Villa, Manchester Utd e Liverpool nella prima parte della scorsa stagione e le Bees stanno volando in alto ancora una volta. Puoi prenotare i biglietti oggi per vederle in azione in casa sabato 5 settembre, contro il Sunderland.

Un Tottenham pieno zeppo di nuovi acquisti costati cifre importanti si è presentato al Gtech Community Stadium nel weekend d'apertura della stagione. Tuttavia, è stato rispedito a casa con la coda tra le gambe dopo una batosta per 3-0

Il Brentford ha sborsato la cifra record per il club di 41 milioni di £ per Mamadou Sangaré durante l'estate e sembra davvero denaro speso benissimo. Il maliano ha brillato al suo esordio da titolare con le Bees ed è destinato a diventare uno dei preferiti del pubblico.

Puoi vedere Sangare e le altre stelle del Brentford scendere in campo al Gtech questo settembre. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Brentford-Sunderland, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Brentford e Sunderland?

Brentford-Sunderland si gioca al Gtech Community Stadium di Londra sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 3
Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brentford-Sunderland di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento conservano il proprio posto o rimettono le partite non utilizzate a disposizione del club.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita fa registrare il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Brentford-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nelle lotterie a sorteggio o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

BRE

BRE - Forma

REN
V2-4
SGE
V7-0
TOT
V3-0
BIR
V1-6
LEE
D1-1
Gol segnato (subito)
21/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SUN

SUN - Forma

WRE
V1-0
RCL
V0-2
REN
V2-1
IPS
S2-1
FUL
V1-0
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti recenti

Testa a testa

BrentfordPareggioSunderland
3
1
1
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FIN
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
FIN
FA Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
11Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Brentford - Sunderland

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formazione
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeD. OuattaraD. OuattaraK. SchadeK. SchadeM. SangareM. SangareV. JaneltV. JaneltM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. ThiagoR. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoReinildoReinildoD. BallardD. BallardN. MukieleN. MukieleE. Le FeeE. Le FeeT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Brentford

Formazione titolare

Sunderland

Panchina

Allenatore

  • K. Andrews
  • R. Le Bris
Brentford

Infortuni e squalifiche

Sunderland

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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