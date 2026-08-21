Come acquistare i biglietti per Brentford-Sunderland: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d’inizio e altro ancora

Il Brentford ha ottenuto impressionanti vittorie casalinghe contro Aston Villa, Manchester Utd e Liverpool nella prima parte della scorsa stagione e le Bees stanno volando in alto ancora una volta. Puoi prenotare i biglietti oggi per vederle in azione in casa sabato 5 settembre, contro il Sunderland.

Un Tottenham pieno zeppo di nuovi acquisti costati cifre importanti si è presentato al Gtech Community Stadium nel weekend d'apertura della stagione. Tuttavia, è stato rispedito a casa con la coda tra le gambe dopo una batosta per 3-0

Il Brentford ha sborsato la cifra record per il club di 41 milioni di £ per Mamadou Sangaré durante l'estate e sembra davvero denaro speso benissimo. Il maliano ha brillato al suo esordio da titolare con le Bees ed è destinato a diventare uno dei preferiti del pubblico.

Puoi vedere Sangare e le altre stelle del Brentford scendere in campo al Gtech questo settembre. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Brentford-Sunderland, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Brentford e Sunderland?

Brentford-Sunderland si gioca al Gtech Community Stadium di Londra sabato 5 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brentford-Sunderland di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento conservano il proprio posto o rimettono le partite non utilizzate a disposizione del club.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per partecipare al sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita fa registrare il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Brentford-Sunderland?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nelle lotterie a sorteggio o nei circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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