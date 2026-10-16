Come acquistare i biglietti per Brentford-Nottingham Forest: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Brentford ospita il Nottingham Forest sabato 31 ottobre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.

Nel precedente incontro di campionato disputato nello stesso stadio, nel gennaio 2026, il Nottingham Forest ha battuto il Brentford in trasferta per 2-0. Negli ultimi cinque scontri diretti ufficiali, il Nottingham Forest è leggermente avanti con tre vittorie contro le due del Brentford.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brentford-Nottingham Forest, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Brentford-Nottingham Forest di Premier League?

Brentford-Nottingham Forest si gioca sabato 31 ottobre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brentford-Nottingham Forest di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Brentford e Nottingham Forest al Gtech Community Stadium, hai diverse possibilità, a seconda dell’eventuale iscrizione ufficiale al club e delle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale e biglietteria del Brentford FC: Per il Brentford, questa è una partita di categoria B. I biglietti vengono messi in vendita in più fasi, dando inizialmente la precedenza agli iscritti al club, come i titolari della tessera My Bees, prima dell’eventuale vendita libera. Gli iscritti possono acquistarli online, per telefono o direttamente alla biglietteria.

Canali ufficiali del Nottingham Forest: I biglietti per i tifosi in trasferta vengono generalmente assegnati attraverso il sistema ufficiale di biglietteria del Nottingham Forest, con priorità agli iscritti al club.

Pacchetti hospitality: I pacchetti ufficiali hospitality e i posti premium sono disponibili direttamente tramite i partner autorizzati dei club per un’esperienza di livello superiore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Brentford-Nottingham Forest di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Brentford e Nottingham Forest variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Tribuna per famiglie: 30,30 £ per gli adulti (20,20 £ per anziani e giovani; 10,10 £ per i ragazzi)

Posti di fascia B: 40,40 £ per gli adulti (30,30 £ per anziani e giovani; 10,10 £ per i ragazzi)

Posti di fascia A: 45,45 £ per gli adulti (35,35 £ per anziani e giovani; 10,10 £ per i ragazzi)

Posti di fascia A+: 50,50 £ per gli adulti (40,40 £ per anziani e giovani; 10,10 £ per i ragazzi)

Posti vicino alle panchine: 65,65 £ per gli adulti (55,55 £ per anziani, giovani e ragazzi)

Pacchetti ufficiali hospitality e viaggio per il giorno della partita: da circa 290 £ a 359 £ e oltre, a seconda del pacchetto scelto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti ordinari in rivendita: A partire da circa 50-82 £ per i settori standard dell’anello superiore o dei lati corti, anche se i prezzi aumentano in base alla domanda.

Biglietti sui lati lunghi e posti premium in rivendita: Spesso costano 80-160 £ e oltre , a seconda della posizione esatta del posto e della disponibilità.

Brentford-Nottingham Forest di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Brentford e Nottingham Forest

Il Brentford arriva a questa partita in ottima forma: nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni ha ottenuto due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Il risultato più recente è un convincente 3-0 sul Chelsea in Premier League; la squadra ha anche vinto 2-1 sul campo del Reading in Carabao Cup. Il Brentford è imbattuto nelle ultime cinque partite, nelle quali ha segnato nove goal.

Il bilancio recente del Nottingham Forest è più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell’ultima partita ha perso 0-1 contro il Coventry City in Premier League, dopo aver battuto l’Aston Villa per 2-1 in campionato. In queste cinque gare il Forest non ha subito goal una volta, nello 0-0 sul campo del Tottenham Hotspur arrivato in precedenza.

Brentford-Nottingham Forest: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al gennaio 2026, quando il Brentford ha ospitato il Nottingham Forest al Gtech Community Stadium e ha perso 0-2 in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Nottingham Forest ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro le due del Brentford, e ha anche segnato più goal in questo periodo. Le due vittorie del Brentford sono arrivate entrambe in casa, compreso il 3-2 del gennaio 2024.