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Come acquistare i biglietti per Brentford-Manchester City: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Brentford
Manchester City
Premier League

Il Brentford affronta il Manchester City in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Brentford ospita il Manchester City sabato 5 dicembre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.

Il loro ultimo incontro di campionato si è disputato il 9 maggio 2026 all’Etihad Stadium, dove il Manchester City ha ottenuto una netta vittoria per 3-0. In precedenza, nella stagione 2025-26, il Manchester City aveva anche vinto di misura per 1-0 in trasferta al Gtech Community Stadium nell’ottobre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brentford-Manchester City, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Brentford-Manchester City di Premier League?

Brentford-Manchester City si gioca sabato 5 dicembre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.

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Premier League - Game Week 14
Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brentford-Manchester City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Brentford e Manchester City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale del Brentford: Il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti ufficiali nei settori riservati ai tifosi di casa, in base al livello di iscrizione e ai punti fedeltà.
  • Biglietteria ufficiale del Manchester City: Il canale riservato ai tifosi ospiti diretti al Gtech Community Stadium, con biglietti assegnati tramite il programma ufficiale del City per i suoi sostenitori.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brentford-Manchester City di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Brentford e Manchester City:

1. Canali ufficiali dei club

  • Ingresso standard: Generalmente costa da 30 a 65 £.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Partono da 379 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Biglietti standard in rivendita: Partono da circa 209 £ o più.
  • Posti VIP e premium in rivendita: Superano le 354 £ e possono arrivare a oltre 900 £.

Brentford-Manchester City di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Brentford-Manchester City: lo stato di forma

Il Brentford ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 contro il Nottingham Forest in Premier League; nello stesso periodo ha anche pareggiato 1-1 con l’Hull City e 2-2 con l’Aston Villa. Il Brentford ha perso 1-2 contro il Liverpool e 2-3 contro il Sunderland in Carabao Cup, segnando sette goal e subendone otto nelle cinque partite.

Il Manchester City ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 3-2 contro il RB Leipzig in Champions League, dopo la sconfitta per 0-1 contro il Brighton in Premier League. Nello stesso periodo, il City ha battuto l’AEK Athens per 5-1 e il Brighton ai rigori in Carabao Cup, segnando 11 goal e subendone sei nelle cinque partite.

BRE

BRE - Forma

LIV
S1-2
HUL
D1-1
SUN
S3-2
NFO
V2-0
BHA
S2-0
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MCI

MCI - Forma

AVL
S2-1
BHA
V2-2
BHA
S0-1
RBL
V2-3
NFO
S3-1
Gol segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Brentford-Manchester City: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando il Manchester City ha battuto il Brentford per 3-0 in Premier League all’Etihad Stadium. Negli ultimi cinque scontri diretti, il City ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, mentre il Brentford non ha mai vinto. L’unico pareggio della serie è arrivato al Gtech Community Stadium nel gennaio 2025, con il risultato di 2-2.

Testa a testa

BrentfordPareggioManchester City
0
1
4
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
EFL Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
3Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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