Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoLiverpool
Book Brentford vs Liverpool Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Brentford-Liverpool: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Brentford
Liverpool
Premier League

Il Brentford affronta il Liverpool in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Brentford affronta il Liverpool sabato 17 ottobre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.

Nei precedenti recenti, il Brentford si è dimostrato un avversario ostico, compresa un'entusiasmante vittoria casalinga per 3-2 contro il Liverpool al Gtech Community Stadium nell'ottobre 2025. L'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre si è concluso con un combattuto pareggio per 1-1 ad Anfield il 24 maggio 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Brentford-Liverpool, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Brentford-Liverpool di Premier League?

Il Brentford ospita il Liverpool al Gtech Community Stadium di Londra sabato 17 ottobre 2026.

crest
Premier League - Game Week 7
Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brentford-Liverpool di Premier League?

Per acquistare i biglietti di Premier League per Brentford-Liverpool al Gtech Community Stadium, puoi seguire queste principali modalità:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del Brentford: le partite ad alta richiesta come quella contro il Liverpool vengono vendute quasi esclusivamente attraverso il sito ufficiale di biglietteria del Brentford ai membri ufficiali.
  • My Bees Membership: in genere è necessario avere una My Bees Membership attiva per accedere alla vendita dei biglietti o ai ballot.
  • Ticket Access Points (TAPs): la priorità per le partite di Categoria A, come quella contro il Liverpool, viene solitamente data ai membri con un numero più alto di Ticket Access Points accumulati partecipando alle partite precedenti.
  • Brentford Ticket Exchange: se la partita è sold out, gli abbonati ufficiali che non possono partecipare rimettono in vendita i propri posti sul Brentford Ticket Exchange ufficiale, accessibile ai membri idonei.

2. Pacchetti hospitality per il giorno della partita

  • I pacchetti hospitality ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il sito del club o partner hospitality autorizzati.
  • Questi pacchetti includono in genere un biglietto garantito per la partita insieme a cibo, bevande e accesso alle lounge nel prepartita, e di solito non richiedono una membership standard del club o requisiti TAP.

3. Tifosi ospiti (sostenitori del Liverpool)

  • I biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente al Liverpool FC.
  • Per acquistare tramite il Liverpool, devi essere un membro ufficiale del Liverpool FC o un abbonato con i crediti richiesti derivanti dalla presenza alle precedenti trasferte di Premier League.

4. Piattaforme secondarie di biglietteria

  • Le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso mettono a disposizione posti inseriti da rivenditori se i biglietti ufficiali vanno esauriti, anche se i prezzi possono variare rispetto al prezzo nominale.

Quanto costano i biglietti per Brentford-Liverpool di Premier League?

I prezzi dei biglietti per le partite di Premier League tra Brentford e Liverpool al Gtech Community Stadium variano a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale oppure attraverso piattaforme di rivendita o secondarie.

1. Prezzi ufficiali dei biglietti al valore nominale

Per le partite di Premier League di Categoria A, che includono sfide di alto profilo contro squadre come il Liverpool, i prezzi ufficiali al valore nominale direttamente dal Brentford FC rientrano in genere nelle seguenti fasce:

  • Adulti (25-64 anni): 35 £ - 65 £ (a seconda del settore e della fascia del posto)
  • Senior (65+): 25 £ - 45 £
  • Giovani (18-24 anni): 20 £ - 40 £
  • Junior (Under 18): 10 £ - 20 £
  • Tifosi ospiti (settore Liverpool): tetto massimo di 30 £ per i biglietti adulti come previsto dal regolamento della Premier League.

2. Prezzi di rivendita e del mercato secondario

Poiché la domanda per le partite di Premier League è alta, i biglietti sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub vengono scambiati a prezzi dinamici, determinati dall'offerta:

  • Rivendita per ingresso generale: in genere si parte da circa 180 £ fino a 250 £, con posti centrali o lungo la linea laterale che arrivano a 300 £ fino a 450 £+ per biglietto.
  • Pacchetti hospitality per il giorno della partita: i biglietti hospitality ufficiali o VIP partono da circa 450 £ fino a 650 £+ a persona.

Brentford-Liverpool di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Brentford-Liverpool, il momento delle due squadre

Il Brentford ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. L'uscita più recente si è chiusa con un pareggio per 1-1 contro il Sunderland in Premier League, dopo l'1-1 contro il Leeds United della settimana precedente. Il Brentford aveva però mostrato la propria incisività offensiva in precedenza in questa serie, travolgendo il Birmingham City per 6-1 in Carabao Cup e battendo il Tottenham Hotspur per 3-0 in campionato.

Il Liverpool ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha pareggiate due, subendo gol in ognuna di queste gare. L'ultimo risultato è stato un successo per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League, una vittoria in rimonta dopo essere andato sotto. Prima di allora, i Reds avevano battuto l'Ipswich Town per 2-0 in trasferta in Premier League, anche se i due pareggi consecutivi per 2-2 contro Nottingham Forest e Newcastle United all'inizio di questa serie evidenziano un'inconsistenza difensiva che lo staff tecnico vorrà correggere.

BRE

BRE - Forma

LEE
D1-1
SUN
D1-1
BOU
D2-2
REA
V1-2
CHE
V3-0
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LIV

LIV - Forma

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
D0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Brentford-Liverpool: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al 24 maggio 2026, quando la sfida ad Anfield si concluse 1-1 in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Brentford ne ha vinte due e il Liverpool due, con un pareggio, rendendo questa una partita davvero equilibrata. Il Brentford ha vinto 3-2 in casa nell'ottobre 2025, mentre il Liverpool ha ottenuto un successo per 4-1 al Gtech Community Stadium nel febbraio 2024.

Testa a testa

BrentfordPareggioLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google