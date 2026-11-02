Il Brentford ospita l’Everton lunedì 23 novembre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.

Il loro ultimo incontro di campionato, disputato al Gtech Community Stadium nell’aprile 2026, si è concluso con un combattuto 2-2. Negli ultimi cinque confronti nella massima serie, il Brentford ha ottenuto due vittorie, mentre l’Everton ne ha conquistata una, oltre a due pareggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brentford-Everton, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Brentford-Everton di Premier League?

Brentford-Everton si gioca al Gtech Community Stadium di Londra lunedì 23 novembre 2026.

Premier League - Game Week 11 23 nov 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti di Brentford-Everton di Premier League?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti e assistere a Brentford-Everton:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti d’ingresso ordinari per le partite casalinghe al Gtech Community Stadium possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma di biglietteria online ufficiale del Brentford.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Brentford-Everton di Premier League?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per Brentford-Everton di Premier League:

1. Canali ufficiali del club

Prezzo intero standard per adulti: Generalmente varia da circa 30 a 85 sterline a biglietto, a seconda dell’anello dello stadio e della categoria del posto.

Generalmente varia da circa a biglietto, a seconda dell’anello dello stadio e della categoria del posto. Tariffe ridotte: Sono disponibili fasce di prezzo inferiori per i minori di 18 anni e gli anziani, generalmente a partire da circa 15-25 sterline .

Sono disponibili fasce di prezzo inferiori per i minori di 18 anni e gli anziani, generalmente a partire da circa . Pacchetti hospitality ufficiali: I pacchetti premium per il giorno della partita acquistati direttamente dal club partono da circa 230 sterline e salgono di prezzo per le opzioni con ristorazione di livello superiore e posti nelle aree executive.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Biglietti standard in rivendita: Prezzi iniziali di circa 65-75 sterline per i settori degli anelli superiori o dei lati corti.

Prezzi iniziali di circa per i settori degli anelli superiori o dei lati corti. Settori dei lati lunghi e settori inferiori premium: Prezzi spesso compresi in media tra 110 e oltre 150 sterline , a seconda della posizione esatta del settore e della domanda.

Prezzi spesso compresi in media tra , a seconda della posizione esatta del settore e della domanda. Biglietti VIP e rivendita ad alta domanda: I posti premium o quelli disponibili in settori rari possono superare le 300 sterline e arrivare a oltre 1.000 sterline per le partite di maggiore richiamo.

Brentford-Everton di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Brentford ed Everton

Il Brentford ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-2 contro il Liverpool in Premier League; ha inoltre pareggiato 2-2 con l’Aston Villa e con l’AFC Bournemouth. Il successo per 3-0 sul Chelsea è il risultato migliore di questa serie di partite, nella quale ha anche superato il turno di Carabao Cup grazie a una vittoria esterna per 1-2 contro il Reading. In queste cinque gare, il Brentford ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

L’Everton ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. La sua gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Chelsea in Premier League; ha inoltre pareggiato 2-2 con l’Hull City. Tra i risultati positivi figurano la vittoria per 1-0 sull’Ipswich Town e quella in Carabao Cup contro il Wolverhampton Wanderers con lo stesso punteggio. L’Everton ha mantenuto la porta inviolata due volte in questa serie di cinque partite.

Brentford-Everton: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è concluso 2-2 al Gtech Community Stadium nell’aprile 2026, un risultato che riflette l’equilibrio di questa sfida. Negli ultimi cinque confronti diretti in Premier League, il Brentford ha vinto due volte, l’Everton una e due partite sono terminate in parità. In queste cinque gare sono stati segnati complessivamente 14 goal.