Il Brentford ospita l’Everton lunedì 23 novembre 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.
Il loro ultimo incontro di campionato, disputato al Gtech Community Stadium nell’aprile 2026, si è concluso con un combattuto 2-2. Negli ultimi cinque confronti nella massima serie, il Brentford ha ottenuto due vittorie, mentre l’Everton ne ha conquistata una, oltre a due pareggi.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brentford-Everton, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Brentford-Everton di Premier League?
Brentford-Everton si gioca al Gtech Community Stadium di Londra lunedì 23 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti di Brentford-Everton di Premier League?
Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti e assistere a Brentford-Everton:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: I biglietti d’ingresso ordinari per le partite casalinghe al Gtech Community Stadium possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma di biglietteria online ufficiale del Brentford.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti di Brentford-Everton di Premier League?
Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per Brentford-Everton di Premier League:
1. Canali ufficiali del club
- Prezzo intero standard per adulti: Generalmente varia da circa 30 a 85 sterline a biglietto, a seconda dell’anello dello stadio e della categoria del posto.
- Tariffe ridotte: Sono disponibili fasce di prezzo inferiori per i minori di 18 anni e gli anziani, generalmente a partire da circa 15-25 sterline.
- Pacchetti hospitality ufficiali: I pacchetti premium per il giorno della partita acquistati direttamente dal club partono da circa 230 sterline e salgono di prezzo per le opzioni con ristorazione di livello superiore e posti nelle aree executive.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:
- Biglietti standard in rivendita: Prezzi iniziali di circa 65-75 sterline per i settori degli anelli superiori o dei lati corti.
- Settori dei lati lunghi e settori inferiori premium: Prezzi spesso compresi in media tra 110 e oltre 150 sterline, a seconda della posizione esatta del settore e della domanda.
- Biglietti VIP e rivendita ad alta domanda: I posti premium o quelli disponibili in settori rari possono superare le 300 sterline e arrivare a oltre 1.000 sterline per le partite di maggiore richiamo.
Brentford-Everton di Premier League: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Brentford ed Everton
Il Brentford ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-2 contro il Liverpool in Premier League; ha inoltre pareggiato 2-2 con l’Aston Villa e con l’AFC Bournemouth. Il successo per 3-0 sul Chelsea è il risultato migliore di questa serie di partite, nella quale ha anche superato il turno di Carabao Cup grazie a una vittoria esterna per 1-2 contro il Reading. In queste cinque gare, il Brentford ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.
L’Everton ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. La sua gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Chelsea in Premier League; ha inoltre pareggiato 2-2 con l’Hull City. Tra i risultati positivi figurano la vittoria per 1-0 sull’Ipswich Town e quella in Carabao Cup contro il Wolverhampton Wanderers con lo stesso punteggio. L’Everton ha mantenuto la porta inviolata due volte in questa serie di cinque partite.
Brentford-Everton: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra le due squadre si è concluso 2-2 al Gtech Community Stadium nell’aprile 2026, un risultato che riflette l’equilibrio di questa sfida. Negli ultimi cinque confronti diretti in Premier League, il Brentford ha vinto due volte, l’Everton una e due partite sono terminate in parità. In queste cinque gare sono stati segnati complessivamente 14 goal.