Il Brentford ospita l'Arsenal mercoledì 2 Desember 2026 al Gtech Community Stadium di Londra.

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Premier League al Gtech Community Stadium nel febbraio 2026, pareggiando 1-1 al termine di una partita combattuta. Prima di quel pareggio, l'Arsenal aveva ottenuto una convincente vittoria casalinga per 2-0 contro il Brentford nel dicembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Brentford-Arsenal, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Brentford-Arsenal di Premier League?

Brentford-Arsenal si gioca al Gtech Community Stadium di Londra mercoledì 2 Desember 2026.

Premier League - Game Week 13 2 dic 2026 - 15:15 Gtech Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Brentford-Arsenal di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Brentford e Arsenal, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale del Brentford se si possiede un'iscrizione My Bees Membership. Poiché si tratta di una partita di categoria ad alta richiesta, la vendita è generalmente suddivisa in fasi in base ai Ticket Access Points (TAPs).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Brentford-Arsenal di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Brentford e Arsenal:

1. Canali ufficiali del club

Prezzo nominale dei biglietti d'ingresso: Generalmente compreso tra 50 e 85 sterline .

Generalmente compreso tra . Pacchetti hospitality ufficiali: Generalmente a partire da 150 sterline, fino a 350 sterline e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: Generalmente a partire da circa 90 sterline, fino a 150 sterline e oltre .

Generalmente a partire da circa . Posti premium o centrali lungo le linee laterali: Generalmente a partire da circa 250 sterline, fino a 400 sterline e oltre.

Brentford-Arsenal di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Brentford e Arsenal

Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, il Brentford ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove goal e subendone sei. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo dell'Hull City in Premier League, dopo la sconfitta per 1-2 contro il Liverpool. Il risultato più significativo di questa serie è stata la vittoria per 3-0 sul Chelsea in Premier League; il Brentford ha anche pareggiato 2-2 con l'Aston Villa.

Le ultime cinque partite dell'Arsenal registrano tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il Fleetwood Town in Carabao Cup, partita poi persa 5-3 ai rigori. In precedenza, l'Arsenal aveva battuto l'Everton 2-0 in Premier League, pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco in Champions League e vinto 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In questa serie ha anche battuto il Lille 3-0 in una competizione europea.

Brentford-Arsenal: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in Premier League al Gtech Community Stadium nel febbraio 2026, pareggiando 1-1. Prima di allora, l'Arsenal aveva battuto il Brentford 2-0 in casa nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti registrati in Premier League, il bilancio è favorevole all'Arsenal, con due vittorie contro una del Brentford e due pareggi. Tra questi risultati figura il successo dell'Arsenal per 3-1 al Gtech Community Stadium nel gennaio 2025.