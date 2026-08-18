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Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Everton: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Potresti andare al Vitality Stadium per vedere il Bournemouth affrontare l’Everton

Il Bournemouth potrebbe avere un nuovo leader in panchina, nella figura dell'ex tecnico del RB Lipsia Marco Rose, ma cercherà di mantenere l'impressionante rendimento casalingo della scorsa stagione nella sua prima partita di Premier League al Vitality Stadium in questa stagione, contro l'Everton sabato 29 agosto.

Incredibilmente, il Bournemouth è attualmente imbattuto in casa da nove partite, una striscia che risale al 3 gennaio, e ha offerto una buona prestazione anche in quella sconfitta, perdendo 3-2 contro l'Arsenal, poi campione.

Infatti, le Cherries hanno perso solo due volte in campionato per tutta la stagione al Vitality. Un aspetto però un po' preoccupante per loro è che l'unica altra squadra a batterle è stata l'Everton. Riusciranno a vendicare quella sconfitta?

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti di Bournemouth-Everton, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bournemouth-Everton di Premier League?

Bournemouth-Everton è in programma alle 15:00 BST di sabato 29 agosto, al Vitality Stadium di Bournemouth.

crest
Premier League - Game Week 2
Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Everton di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano in una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Per chi cerca biglietti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Bournemouth-Everton di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente in base al club ospitante, alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club propone prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli negli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti negli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, con conferma almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e di solito vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

BOU

BOU - Forma

FCA
V2-5
GEN
V10-1
BET
D2-2
M05
S2-1
MCI
S2-1
Gol segnato (subito)
19/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
EVE

EVE - Forma

VFB
S3-1
NEW
V3-1
LIL
D1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

AFC BournemouthPareggioEverton
4
0
1
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
Amichevoli dei club
Everton badge
Everton
EVE
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FIN
FA Cup
Everton badge
Everton
EVE
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
8Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni AFC Bournemouth - Everton

4-2-3-1
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Formazione
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillA. TruffertA. TruffertL. CookL. CookRayanRayanA. ScottA. ScottJ. KluivertJ. KluivertM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilsonJ. PickfordJ. PickfordM. RoehlM. RoehlV. MykolenkoV. MykolenkoJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeI. NdiayeI. NdiayeJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
AFC Bournemouth

Formazione titolare

Everton

Panchina

Allenatore

  • M. Rose
  • D. Moyes
AFC Bournemouth

Infortuni e squalifiche

Everton

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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