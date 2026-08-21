Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Brentford: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

I tifosi che riusciranno ad assicurarsi un posto per la sfida di Premier League tra Bournemouth e Brentford al Vitality Stadium, sabato 12 settembre, sperano di assistere a un match spettacolare e ricco di azione. Puoi esserci anche tu prenotando i biglietti oggi.

Il Bournemouth può avere un nuovo uomo al comando come Marco Rose, ma sarà desideroso di mantenere il proprio slancio in casa dalla scorsa stagione. Dopo la drammatica sconfitta per 3-2 contro l'Arsenal sulla costa meridionale il 3 gennaio, le Cherries sono rimaste imbattute per il resto della stagione al Vitality Stadium.

Non sarà però facile per il Bournemouth contenere il Brentford. Le Bees stanno brillando in attacco nelle ultime uscite. Hanno segnato 11 gol nelle ultime due amichevoli precampionato e sono andate a segno tre volte contro il Tottenham in Premier League e sei in trasferta contro il Birmingham in Carabao Cup.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Bournemouth-Brentford, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Bournemouth e Brentford?

Bournemouth-Brentford si gioca al Vitality Stadium (Bournemouth) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Come acquistare i biglietti per Bournemouth-Brentford di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o i partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debentures: Gli attuali titolari di abbonamento mantengono i propri posti o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, nelle settimane che precedono la partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti dell'ultimo minuto, i tifosi possono anche acquistare biglietti su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Bournemouth-Brentford di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e hanno i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o ai canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono in genere vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

Precedenti recenti

Notizie sulle squadre e rose