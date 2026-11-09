La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale dall’alta posta in palio: la Bosnia ed Erzegovina ospita la Romania allo stadio Bilino Polje di Zenica. Per entrambe le nazionali europee è un incontro decisivo per la promozione e per la classifica del girone.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per la partita, i settori dello stadio, i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B?

Bosnia ed Erzegovina-Romania si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica. L’orario del calcio d’inizio sarà confermato in prossimità della data dell’incontro.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Dove acquistare i biglietti per Bosnia-Romania?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite BHFF Fans, il portale ufficiale della Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina, che gestisce la vendita ordinaria dei biglietti per le partite casalinghe a Zenica. I tifosi dovrebbero consultare il portale ufficiale per tempo, così da assicurarsi i biglietti quando si aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti o alcuni settori non sono più disponibili sul portale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Bosnia-Romania?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 20 € per i posti dietro le porte dello stadio Bilino Polje.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 125 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Bosnia ed Erzegovina-Romania: lo stato di forma

La Bosnia ed Erzegovina arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell’incontro più recente ha perso 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, dopo aver battuto il Qatar 3-1 in precedenza nel torneo. Nello stesso periodo ha pareggiato 1-1 sia con il Canada sia con Panama. In queste cinque partite, la Bosnia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

La Romania ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 contro il Galles, preceduta da un pareggio per 1-1 con la Georgia. Prima ancora ha perso sia contro la Slovacchia sia contro la Turchia, mentre il 7-1 su San Marino resta il suo risultato più ampio del periodo. La squadra di Hagi ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro in queste cinque gare, presentandosi alla sfida con un rendimento difensivo nettamente migliore rispetto agli avversari.

Bosnia ed Erzegovina-Romania: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due nazionali risale a novembre 2025, quando la Bosnia ed Erzegovina ha battuto la Romania 3-1 in casa in una gara di qualificazione ai Mondiali. La Romania aveva vinto la partita d’andata nel marzo 2025, imponendosi 1-0 a Bucarest. I cinque precedenti registrati mostrano un confronto equilibrato: tra questi figurano anche due incontri di Nations League nel 2022 e una gara di qualificazione agli Europei nel 2011. La Romania ha generalmente ottenuto risultati migliori in casa, ma la recente vittoria della Bosnia a Zenica dimostra che il fattore campo conta in questa sfida.