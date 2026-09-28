La leggenda bosniaca Edin Dzeko si appresta a lasciare la nazionale a Zenica venerdì 2 ottobre, dopo una brillante carriera durata 19 anni. Quella sera la Bosnia-Erzegovina ospiterà la Svezia in UEFA Nations League. Non perdetevi un’occasione così importante, prenotate oggi stesso i vostri biglietti.

Prima di questa sfida, la Bosnia-Erzegovina aprirà la sua campagna di UEFA Nations League con due trasferte consecutive contro Polonia e Romania. Gli Zmajevi giocheranno contro tutte e tre le avversarie, in casa e in trasferta, durante la fase a gironi, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ogni gruppo saranno promosse nella UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ogni gruppo retrocederà nella UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, le seconde e le terze classificate di ogni gruppo accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, da disputare in casa e in trasferta su due gare.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi subito i biglietti di Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League?

Bosnia-Erzegovina-Svezia si giocherà al Bilino Polje Stadium di Zenica venerdì 2 ottobre, con calcio d’inizio previsto alle 20.45 (CET).

UEFA Nations League B - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Come acquistare i biglietti per Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Bosnia-Erzegovina-Svezia sono stati messi a disposizione attraverso il portale della Football Association of Bosnia and Herzegovina (NFSBIH). Le finestre di vendita primaria per le partite internazionali della Bosnia si aprono generalmente circa 4-6 settimane prima del giorno della partita.

Chi cerca posti last minute può acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti tramite il suo programma di sicurezza integrato chiamato TixProtect. Questo programma garantisce che riceverete i vostri biglietti in tempo e che saranno validi per il vostro evento, oppure otterrete un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali a prezzo nominale tramite il portale NFSBIH andavano da circa 20-25 € per i posti laterali corti, fino a 55-80 € per i posti premium sulle tribune laterali lunghe.

I posti del Bilino Polje Stadium sono suddivisi in categorie in base alla visuale sul campo:

Categoria 1 (lato lungo / tribune principali) - Situata lungo le linee laterali principali (Zapad/Ovest e Istok/Est), offre la migliore visuale sul campo (fascia di prezzo: 55-80 €)

Categoria 2 (angoli e anelli superiori) - Posizionata nelle sezioni curve agli angoli o nei settori più alti dello stadio. (Fascia di prezzo: 35-45 €)

Categoria 3 (angoli e anelli superiori) - Situata dietro le porte (Sjever/Nord e Jug/Sud), di solito dove siedono i tifosi di casa più rumorosi e i settori ospiti designati. (Fascia di prezzo: 35-45 €)

Tenete d’occhio i siti ufficiali della nazionale con l’avvicinarsi della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sul Bilino Polje Stadium

Il Bilino Polje Stadium è la storica casa del calcio in Bosnia-Erzegovina, noto per essere la vera e propria “fortezza” della nazionale pur non trovandosi nella capitale del Paese.

Situato nella città industriale di Zenica, lungo il fiume Bosna, ha attualmente una capienza interamente a sedere di circa 13.600-15.000 spettatori. Lo stadio è la casa permanente del club locale NK Čelik Zenica ed è ampiamente celebrato per la sua atmosfera intensa, intimidatoria e appassionata.

Costruito nel 1972, fu completato in appena 6-8 mesi. Il progetto fu finanziato in gran parte dalla fabbrica siderurgica locale, Željezara, per offrire intrattenimento sportivo di alta qualità alla laboriosa popolazione industriale della città.

Alla fine del 2025, la Football Association of Bosnia and Herzegovina ha presentato un piano di ricostruzione a fasi per trasformare il Bilino Polje in uno stadio nazionale ultramoderno e completamente coperto da 18.000 posti.

Momenti memorabili al Bilino Polje Stadium:

Nascita di una nazionale (1996) : Dopo l’indipendenza, la Bosnia-Erzegovina ha giocato qui la sua prima partita internazionale ufficiale in casa, uno storico 0-0 contro l’Albania.

La fortezza dei 10 anni : Per un incredibile decennio, dal 1996 al 2006, la nazionale è rimasta imbattuta per 15 partite al Bilino Polje prima di perdere infine contro l’Ungheria.

La magia del Mondiale : Lo stadio ha ospitato le partite storiche che hanno garantito al Paese un posto al Mondiale FIFA 2014, oltre a una leggendaria vittoria ai rigori contro l’Italia nei playoff del Mondiale 2026.

Radici medievali: Il nome “Bilino Polje” si traduce come “Campo Bianco”. È un sito profondamente storico, dove nel 1203 fu firmata la celebre Abiura di Bilino Polje, un evento cruciale della storia medievale bosniaca, molto prima che esistesse il calcio.

Come arrivare

Se arrivate dalla capitale Sarajevo, prendere un autobus regionale è l’opzione più efficiente e popolare. Poiché lo stadio si trova proprio nel centro di Zenica, una volta arrivati in città è eccezionalmente facile raggiungerlo a piedi.

In autobus: La scelta migliore da Sarajevo. Prendere un pullman interurbano è ampiamente considerata l’opzione migliore grazie alle partenze frequenti.

Salite su un autobus alla principale Sarajevo Autobuska Stanica. Aziende come Centrotrans Eurolines operano linee orarie. Il viaggio dura circa più di 1 ora e costa tra 8 e 15 €.

In treno: Se avete un budget limitato e volete un viaggio panoramico, il treno è un’ottima alternativa.

Gestito dalle Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina (ŽFBH). I treni partono da Sarajevo per Zenica. Impiegano circa 1 ora e 35-45 minuti e costano 5-7 €.

In auto: Se guidate da Sarajevo, prendete l’autostrada A1 in direzione nord. Il tragitto è di circa 70 km e richiede intorno ai 45-50 minuti. Sono disponibili parcheggi a pagamento proprio attorno all’area dello stadio.

Bosnia-Erzegovina-Svezia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Bosnia-Erzegovina-Svezia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Bosnia-Erzegovina (#61) vs Svezia (#37)

Raggiungendo la fase a eliminazione diretta del Mondiale in estate, la Bosnia-Erzegovina ha superato il suo precedente miglior risultato sulla scena globale. Prima del Mondiale, i Dragoni erano rimasti imbattuti per tre partite in casa, inclusa una famosa vittoria ai rigori contro l’Italia.

Anche la Svezia è uscita dal Mondiale FIFA 2026 ai trentaduesimi di finale, perdendo 3-0 contro la Francia. Nonostante un netto 5-1 nella gara d’esordio del Mondiale in Nord America, non è riuscita a dare continuità a quella partenza vincente, perdendo 5-1 contro i Paesi Bassi e pareggiando 1-1 contro il Giappone nelle successive partite del girone.

Bosnia-Erzegovina-Svezia: precedenti recenti

La Svezia ha vinto l’unico precedente tra le due nazionali. Si è imposta per 4-2 in un’amichevole internazionale nel maggio 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson, autore di una doppietta, e Marcus Berg hanno segnato per gli svedesi, mentre Sejad Salihović ed Ermin Zec sono andati a segno per la Bosnia-Erzegovina.

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli Svezia SVE 4 Bosnia ed Erzegovina BIH 2 FIN 2 Gol segnati 4 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Svezia SVE 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 2 Bosnia ed Erzegovina BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 D 3 Polonia POL 1 0 1 0 0 0 0 1 D 4 Romania ROM 1 0 0 1 1 2 -1 0 S Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



