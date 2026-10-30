La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali di grande importanza: la Bosnia ed Erzegovina ospita la Romania allo stadio Bilino Polje di Zenica. Le due nazionali europee si affrontano in un incontro cruciale del girone, con punti importanti in palio per la classifica e la promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per la partita, i settori, i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B?

Bosnia ed Erzegovina-Romania si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica. L'orario del calcio d'inizio sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Dove acquistare i biglietti per Bosnia-Romania?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite BHFF Fans, il portale ufficiale della Federcalcio della Bosnia ed Erzegovina, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe a Zenica. I tifosi dovrebbero consultare per tempo la piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard all'apertura della vendita al pubblico.

Se i biglietti sul circuito ufficiale vanno completamente esauriti o alcuni settori non sono più disponibili sul portale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Bosnia-Romania?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 20 € per i posti nei settori dietro le porte dello stadio Bilino Polje.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 125 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Bosnia ed Erzegovina-Romania: lo stato di forma

La Bosnia ed Erzegovina arriva a questa partita dopo aver ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell'ultima uscita ha perso 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, mentre in precedenza, nello stesso torneo, aveva battuto il Qatar 3-1. Nello stesso periodo ha pareggiato 1-1 sia con il Canada sia con Panama. In queste cinque partite, la Bosnia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

La Romania ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell'ultima ha battuto il Galles 2-1, dopo aver pareggiato 1-1 con la Georgia. In precedenza aveva perso sia contro la Slovacchia sia contro la Turchia, mentre il 7-1 su San Marino è il suo risultato più ampio del periodo. La squadra di Hagi ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, presentandosi alla sfida con un bilancio difensivo nettamente migliore rispetto alle avversarie.

Bosnia ed Erzegovina-Romania: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale a novembre 2025, quando la Bosnia ed Erzegovina ha battuto in casa la Romania per 3-1 in una partita di qualificazione ai Mondiali. La Romania aveva vinto la gara d'andata nel marzo 2025, imponendosi per 1-0 a Bucarest. Nei cinque precedenti registrati, il bilancio è equilibrato: tra le sfide figurano anche due incontri di Nations League nel 2022 e una partita di qualificazione agli Europei nel 2011. La Romania ha generalmente ottenuto risultati migliori in casa, ma la recente vittoria della Bosnia a Zenica dimostra che il fattore campo conta in questa sfida.