Come acquistare i biglietti per Bosnia ed Erzegovina-Romania: prezzi per la Lega B della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali dall’alta posta in palio: la Bosnia ed Erzegovina ospita la Romania allo stadio Bilino Polje di Zenica. Le due nazionali europee si affrontano in un incontro decisivo per la classifica del girone e per le possibilità di promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per la partita, i settori disponibili, i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando inizia Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B?

Bosnia ed Erzegovina-Romania si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica. L’orario d’inizio sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Dove acquistare i biglietti per Bosnia-Romania?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente attraverso BHFF Fans, il portale ufficiale della Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina, che gestisce la vendita ordinaria dei biglietti per le partite casalinghe a Zenica. I tifosi dovrebbero consultare per tempo la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard all’apertura della vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali vanno completamente esauriti o alcuni settori non sono più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme del mercato secondario come Ticombo rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Bosnia-Romania?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 20 € per i posti dietro le porte dello stadio Bilino Polje.

Sul mercato secondario, piattaforme come Ticombo propongono biglietti a partire da circa 125 € quando quelli standard sono esauriti sui canali ufficiali.

Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Bosnia ed Erzegovina e Romania

La Bosnia ed Erzegovina arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell’ultima uscita ha perso 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, dopo aver battuto il Qatar 3-1 nelle fasi precedenti del torneo. Nello stesso periodo ha pareggiato 1-1 sia con il Canada sia con Panama. In queste cinque partite, la Bosnia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

La Romania ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 contro il Galles, preceduta da un pareggio per 1-1 con la Georgia. Prima ancora ha perso sia contro la Slovacchia sia contro la Turchia, mentre il 7-1 su San Marino è il suo risultato più ampio del periodo. La squadra di Hagi ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, arrivando alla sfida con un rendimento difensivo nettamente migliore rispetto agli avversari.

Bosnia ed Erzegovina-Romania: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due nazionali risale a novembre 2025, quando la Bosnia ed Erzegovina ha battuto la Romania 3-1 in casa in una gara di qualificazione ai Mondiali. La Romania aveva vinto la partita d’andata all’inizio dello stesso anno, imponendosi per 1-0 sulla Bosnia a Bucarest nel marzo 2025. I cinque precedenti registrati mostrano un confronto equilibrato: tra questi figurano anche due incontri di Nations League nel 2022 e una gara di qualificazione agli Europei nel 2011. In generale, la Romania ha ottenuto risultati migliori in casa, ma la recente vittoria della Bosnia a Zenica dimostra che il fattore campo conta in questa sfida.



