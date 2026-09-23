La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale ad alta tensione: la Bosnia ed Erzegovina ospita la Romania allo stadio Bilino Polje di Zenica. Le due nazionali europee si affrontano in un cruciale match del girone che porta con sé enormi implicazioni in termini di promozione e punti per la classifica del torneo.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari su biglietti per il giorno della partita, categorie di posti, fasce di prezzo e indicazioni dirette su come assicurarsi un posto.

Quando si gioca Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B?

Bosnia ed Erzegovina-Romania si gioca allo stadio Bilino Polje di Zenica, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Dove comprare i biglietti per Bosnia-Romania?

I biglietti ufficiali primari vengono distribuiti direttamente attraverso il portale ufficiale della Federazione calcistica della Bosnia ed Erzegovina, BHFF Fans, che gestisce la vendita standard dei biglietti a ingresso generale per le gare casalinghe a Zenica. I tifosi dovrebbero controllare presto la piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard quando si apriranno le quote destinate al pubblico.

Se le vendite primarie dovessero esaurirsi completamente o determinate categorie di posti non fossero più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di mercato secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale risultano esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bosnia-Romania?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale di vendita partono da circa 20 € per i posti a ingresso generale dietro le porte allo stadio Bilino Polje.

Nel mercato secondario come Ticombo i prezzi d'ingresso partono da circa 125 € sulle piattaforme secondarie quando le quote standard si esauriscono sui canali primari di vendita.

Bosnia ed Erzegovina-Romania di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Bosnia ed Erzegovina e Romania

La Bosnia ed Erzegovina arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti al Mondiale, anche se in precedenza aveva battuto il Qatar 3-1 nel torneo. In quella serie ha anche pareggiato 1-1 sia contro il Canada sia contro Panama. In queste cinque gare, la Bosnia ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

La Romania ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 sul Galles, mentre in precedenza ha pareggiato 1-1 con la Georgia. In precedenza in questa serie ha perso sia contro la Slovacchia sia contro la Turchia, mentre il 7-1 contro San Marino rappresenta il risultato più largo del periodo. La squadra di Hagi ha segnato undici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, presentandosi a questa gara con un rendimento difensivo nettamente migliore rispetto agli avversari.

Bosnia ed Erzegovina-Romania: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a novembre 2025, quando la Bosnia ed Erzegovina ha battuto la Romania 3-1 in casa in una qualificazione al Mondiale. La Romania aveva vinto la gara di ritorno all'inizio dello stesso anno, superando la Bosnia 1-0 a Bucarest nel marzo 2025. Nei cinque precedenti registrati, il confronto è molto equilibrato: gli altri incroci comprendono anche due sfide di Nations League nel 2022 e una qualificazione agli Europei nel 2011. La Romania ha generalmente fatto meglio in casa, ma il recente successo della Bosnia a Zenica dimostra che il fattore campo in questa sfida è reale.



