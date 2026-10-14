Il Borussia Mönchengladbach ospita il Paderborn sabato 31 ottobre 2026 all’Ista-Borussia-Park di Mönchengladbach.

Il loro più recente incontro ufficiale in campionato risale a giugno 2020, quando il Borussia Mönchengladbach vinse agevolmente 3-1 in trasferta. L’ultimo successo del Paderborn contro il Gladgladbach arrivò invece in un’amichevole nel luglio 2021, vinta 3-1 al BORUSSIA-PARK.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Borussia Mönchengladbach-Paderborn, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Borussia Moenchengladbach-Paderborn di Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach-Paderborn si gioca sabato 31 ottobre 2026 all’Ista-Borussia-Park di Mönchengladbach.

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 10:30 Ista-Borussia-Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Paderborn di Bundesliga?

Ci sono diverse opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e SC Paderborn:

1. Canali ufficiali del club

Puoi verificare direttamente attraverso il Borussia Mönchengladbach la vendita ufficiale dei biglietti, le prevendite riservate ai soci e la disponibilità presso la biglietteria del BORUSSIA-PARK.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità nei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Paderborn di Bundesliga?

1. Canali ufficiali del club

Settori in piedi (blocchi Nordkurve / Südkurve): Generalmente da 19 € a 30 € per i biglietti standard delle gradinate dei tifosi di casa venduti in via prioritaria ai soci.

Posti a sedere di categoria 2 (anelli superiori e settori d’angolo): Generalmente tra 35 € e 55 € direttamente presso la biglietteria del club.

Posti a sedere di categoria 1 (tribune lungo i lati del campo come Osttribüne e Westtribüne): Generalmente da 60 € a 95 € , a seconda del blocco e della visuale.

Posti VIP e business: Le opzioni premium con servizi di ospitalità e accesso alle lounge vanno da 150 € a oltre 300 € .

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Opzioni economiche / settori in piedi con posti assegnati: Da circa 18 € a 75 € per i settori meno richiesti o gli anelli superiori.

Posti a sedere standard (categoria 2): Da circa 60 € a 95 € a biglietto.

Posti premium e lungo i lati del campo (categoria 1 / Osttribüne / Westtribüne): Prezzi da 105 € a oltre 245 € .

Pacchetti VIP e ospitalità: I pacchetti di fascia alta per le lounge business possono arrivare a oltre 1.700 € , a seconda della disponibilità e del venditore.

Borussia Moenchengladbach-Paderborn di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Borussia Moenchengladbach e Paderborn

Il Gladbach arriva alla sfida in un periodo difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali. Quell’unico successo è arrivato in un’amichevole contro lo Sportfreunde Siegen, mentre nello stesso periodo ha rimediato quattro sconfitte in Bundesliga. L’ultima partita di campionato si è conclusa con una sconfitta per 3-4 contro il Mainz, mentre il 5-0 subito contro il Freiburg all’inizio di settembre evidenzia la fragilità difensiva a cui Blessin deve porre rimedio. In quelle cinque partite, il Gladbach ha segnato sei goal e ne ha subiti 14.

Il bilancio recente del Paderborn è più incoraggiante. Ha vinto due delle ultime cinque partite, compreso il 3-1 in Bundesliga contro l’Hoffenheim nell’impegno più recente. In questa serie figurano anche un pareggio senza reti con il Mainz e una vittoria in DFB-Pokal contro il 1. FC Phoenix Luebeck. La squadra di Kettemann ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Borussia Moenchengladbach-Paderborn: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club è stato un’amichevole nel luglio 2021, vinta dal Paderborn per 3-1 all’Ista-Borussia-Park. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Gladbach ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro le due del Paderborn. Negli incontri di Bundesliga, il Gladbach ha dominato, vincendo tutte e tre le partite ufficiali riportate nei dati.