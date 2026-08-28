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Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Mainz 05: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Bundesliga

Il Borussia Moenchengladbach affronta il Mainz 05 in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Borussia Mönchengladbach affronta il Mainz 05 sabato 19 settembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Nell’ultimo confronto di campionato nello stesso stadio, nell’aprile 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una sfida molto equilibrata. Con il fattore campo dalla propria parte, il Mönchengladbach cercherà di conquistare tutti e tre i punti davanti ai propri tifosi, mentre il Mainz 05 punta a una prestazione di livello in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Mainz 05, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach-Mainz 05 si gioca al Borussia-Park di Mönchengladbach.

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Bundesliga - Game Week 4
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Come acquistare i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita tra Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 del 19 settembre 2026 attraverso diversi canali ufficiali e secondari:

  • Sito ufficiale del club (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): L’opzione più sicura e diretta è il sito ufficiale del Borussia Mönchengladbach (borussia.de). I biglietti per le partite vengono generalmente messi in vendita prima per i membri ufficiali del club, seguiti poi dalla vendita al pubblico generale se restano posti disponibili.
  • Piattaforme secondarie di rivendita biglietti: Se i biglietti risultano esauriti tramite il club, è possibile trovarli su aggregatori e marketplace secondari di biglietti come StubHub.
  • Biglietti per il settore ospiti: Se volete sedervi con i tifosi del Mainz 05 nel settore ospiti dedicato, i biglietti vengono messi a disposizione direttamente tramite il portale ufficiale online dei biglietti del 1. FSV Mainz 05.

Quanto costano i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga?

Per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Mainz 05 del 19 settembre 2026, i prezzi dei biglietti variano a seconda che vengano acquistati direttamente da fonti ufficiali o attraverso marketplace secondari:

  • Portale ufficiale del club (Borussia Mönchengladbach): I biglietti ufficiali standard a prezzo nominale acquistati direttamente dal club vanno in genere da 15 € a 55 € per le categorie di posti regolari, a seconda che si scelgano posti in piedi sulle terrazze (Nordkurve) o settori di tribuna con posti a sedere.
  • Mercato secondario e piattaforme di rivendita: Su marketplace secondari di biglietti e aggregatori di rivendita come StubHub, i prezzi d’ingresso per i posti standard partono generalmente da circa 20 € a 60 €. A seconda della disponibilità, della posizione del posto, come le tribune centrali principali, e della domanda a ridosso del giorno della partita, gli annunci medi sul mercato secondario per questa specifica sfida oscillano tra 60 € e 250 €+.
  • VIP e hospitality: I pacchetti hospitality premium e i posti VIP experience per questa partita partono da cifre sensibilmente più alte, spesso con base da 300 € e oltre 1.000 € per le suite executive.

Borussia Moenchengladbach-Mainz 05 di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Borussia Moenchengladbach-Mainz 05: forma

Il Borussia Mönchengladbach ha vinto tutte le sue cinque partite più recenti tra pre-campionato e DFB-Pokal. L’ultima uscita è stata un netto 5-0 sul TSV Schott Mainz in coppa il 23 agosto. In precedenza, nel pre-campionato, aveva battuto l’Aston Villa 2-1 e il Velbert 8-0. Nel corso di queste cinque partite, il Gladbach ha segnato 20 gol e ne ha subiti soltanto due, un dato che indica una squadra ben organizzata e cinica.

Anche il Mainz 05 è stato in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un successo per 9-0 in coppa contro il VfB Krieschow il 23 agosto. La squadra di Fischer ha battuto anche l’AFC Bournemouth 2-1 e il Paris FC 4-0 nel pre-campionato, pareggiando soltanto contro l’Udinese, 3-3. Il Mainz ha segnato 17 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque uscite.

BMG

BMG - Forma

AVL
V2-1
TSM
V0-5
RBL
S3-0
ELV
S3-4
SCF
S5-0
Gol segnato (subito)
10/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
M05

M05 - Forma

BOU
V2-1
KRI
V0-9
SCP
D0-0
HSV
V0-5
SGE
S1-3
Gol segnato (subito)
17/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Borussia Moenchengladbach-Mainz 05: precedenti recenti

L’incontro più recente tra queste due squadre si è concluso sull’1-1 al Borussia-Park il 19 aprile 2026, in Bundesliga. Prima di allora, il Mainz 05 aveva perso 1-0 in casa contro il Gladbach nel dicembre 2025. Nei cinque incroci più recenti in Bundesliga, il Gladbach ha ottenuto una vittoria, il Mainz una vittoria, mentre tre partite sono finite in parità, con entrambi i club che hanno faticato a fare la differenza in questa sfida.

Testa a testa

Borussia MoenchengladbachPareggioMagonza 05
1
3
1
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
1
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FIN
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
3
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
1
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
1
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Borussia Moenchengladbach-Mainz 05: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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