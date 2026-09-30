Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim si affrontano domenica 18 ottobre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.
Storicamente, questa sfida ha regalato con continuità partite spettacolari e ricche di gol, con una media di oltre cinque reti a gara nei loro recenti incroci nella massima serie. Il Gladbach cercherà di sfruttare il fattore campo dopo aver ottenuto un netto successo per 4-0 nell’ultima sfida casalinga di campionato contro l’Hoffenheim.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga?
Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim si gioca al Borussia-Park di Mönchengladbach domenica 18 ottobre 2026.
Come comprare i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim al BORUSSIA-PARK, puoi seguire questi canali principali:
1. Canali ufficiali di vendita
- Ticketshop ufficiale del Borussia Mönchengladbach: il modo più sicuro e diretto è attraverso il portale ufficiale online del Gladbach. I biglietti vengono solitamente messi in vendita in più fasi, iniziando dai membri del club prima di essere aperti al pubblico generale se restano posti disponibili.
- Mercato secondario ufficiale (Zweitmarkt): il Gladbach gestisce una piattaforma ufficiale di rivendita dei biglietti tramite il proprio sito principale. Se la partita registra il tutto esaurito, membri del club e tifosi rivendono i propri biglietti in modo sicuro al prezzo nominale originale.
- Settore ospiti: se tifi Hoffenheim, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti direttamente tramite il ticket shop ufficiale del TSG Hoffenheim per i membri del club in trasferta e gli abbonati.
2. Piattaforme di rivendita di terze parti
- Marketplace secondari di biglietti: piattaforme secondarie di biglietti come StubHub mettono in vendita tagliandi di seconda mano. Tieni presente che i prezzi sui marketplace secondari spesso oscillano in base alla domanda e possono essere più alti dei prezzi nominali ufficiali.
Quanto costano i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per Borussia Mönchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim al BORUSSIA-PARK variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:
1. Prezzi ufficiali al valore nominale (ticketshop Gladbach)
- Curva in piedi (Nordkurve): circa 16 € - 19 €
- Posti standard (anelli superiori e inferiori): circa 19 € - 55 € (a seconda della vicinanza alla visuale centrale del campo)
- Zweitmarkt ufficiale (borsa di rivendita): venduti al prezzo nominale originale, solitamente in una fascia compresa tra 16 € e 55 €, senza rincari da mercato secondario.
2. Marketplace secondari di rivendita
Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub i prezzi oscillano in base alla domanda di mercato
- Biglietti base/di ingresso: intorno a 22 € - 30 €
- Fascia media dei biglietti: 50 € - 140 €+ (in base al settore, alla disponibilità e alla domanda con l’avvicinarsi del giorno della partita)
- VIP e hospitality: a partire da 250 € - 300 €+
Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere
Stato di forma di Borussia Moenchengladbach e Hoffenheim
Il Borussia Mönchengladbach ha perso tutte e tre le ultime cinque partite ufficiali valide per la Bundesliga, con le uniche vittorie arrivate in una sfida di DFB-Pokal contro il TSV Schott Mainz (5-0) e in un’amichevole pre-campionato contro l’Aston Villa (2-1). Il risultato più recente è stato una sconfitta per 5-0 sul campo dello SC Freiburg. Nell’arco di queste cinque partite, il Gladbach ha segnato nove gol e ne ha subiti 13, con le sole sconfitte in Bundesliga che rappresentano un bilancio reti di 3-12.
L’Hoffenheim ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 in Bundesliga contro il VfB Stuttgart, con Hlozek autore di una doppietta. Ha anche battuto l’Erzgebirge Aue 4-0 in DFB-Pokal e pareggiato 2-2 con il Tottenham Hotspur nel pre-campionato. Il TSG ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.
Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim: i precedenti recenti
L’incrocio più recente tra i due club risale al 16 maggio 2026 in Bundesliga, con il Borussia Mönchengladbach vincente per 4-0 in casa. Negli ultimi cinque precedenti, il Gladbach ha vinto due volte, l’Hoffenheim ha vinto due volte e una partita è finita in pareggio, un 4-4 al Borussia-Park nel maggio 2025. Le cinque sfide hanno prodotto 27 gol complessivi, con una media di oltre cinque a partita.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|9
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|+7
|12
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|2
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|3
|1
|0
|14
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|+12
|10
V
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|3
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|6
|+5
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|+5
|7
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|+1
|7
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|2
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|+4
|6
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|5
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|2
|1
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|5
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|-2
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|4
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|3
|6
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|-3
|3
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S
V
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|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
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|3
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|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
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|0
|0
|4
|6
|16
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|0
S
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