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Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Borussia Moenchengladbach affronta l'Hoffenheim in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim si affrontano domenica 18 ottobre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Storicamente, questa sfida ha regalato con continuità partite spettacolari e ricche di gol, con una media di oltre cinque reti a gara nei loro recenti incroci nella massima serie. Il Gladbach cercherà di sfruttare il fattore campo dopo aver ottenuto un netto successo per 4-0 nell’ultima sfida casalinga di campionato contro l’Hoffenheim.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim si gioca al Borussia-Park di Mönchengladbach domenica 18 ottobre 2026.

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Bundesliga - Game Week 6
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Come comprare i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim al BORUSSIA-PARK, puoi seguire questi canali principali:

1. Canali ufficiali di vendita

  • Ticketshop ufficiale del Borussia Mönchengladbach: il modo più sicuro e diretto è attraverso il portale ufficiale online del Gladbach. I biglietti vengono solitamente messi in vendita in più fasi, iniziando dai membri del club prima di essere aperti al pubblico generale se restano posti disponibili.
  • Mercato secondario ufficiale (Zweitmarkt): il Gladbach gestisce una piattaforma ufficiale di rivendita dei biglietti tramite il proprio sito principale. Se la partita registra il tutto esaurito, membri del club e tifosi rivendono i propri biglietti in modo sicuro al prezzo nominale originale.
  • Settore ospiti: se tifi Hoffenheim, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti direttamente tramite il ticket shop ufficiale del TSG Hoffenheim per i membri del club in trasferta e gli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita di terze parti

  • Marketplace secondari di biglietti: piattaforme secondarie di biglietti come StubHub mettono in vendita tagliandi di seconda mano. Tieni presente che i prezzi sui marketplace secondari spesso oscillano in base alla domanda e possono essere più alti dei prezzi nominali ufficiali.

Quanto costano i biglietti per Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Borussia Mönchengladbach-TSG 1899 Hoffenheim al BORUSSIA-PARK variano in base alla categoria del posto e al canale di acquisto:

1. Prezzi ufficiali al valore nominale (ticketshop Gladbach)

  • Curva in piedi (Nordkurve): circa 16 € - 19 €
  • Posti standard (anelli superiori e inferiori): circa 19 € - 55 € (a seconda della vicinanza alla visuale centrale del campo)
  • Zweitmarkt ufficiale (borsa di rivendita): venduti al prezzo nominale originale, solitamente in una fascia compresa tra 16 € e 55 €, senza rincari da mercato secondario.

2. Marketplace secondari di rivendita

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, sulle piattaforme secondarie di biglietti come StubHub i prezzi oscillano in base alla domanda di mercato

  • Biglietti base/di ingresso: intorno a 22 € - 30 €
  • Fascia media dei biglietti: 50 € - 140 €+ (in base al settore, alla disponibilità e alla domanda con l’avvicinarsi del giorno della partita)
  • VIP e hospitality: a partire da 250 € - 300 €+

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Borussia Moenchengladbach e Hoffenheim

Il Borussia Mönchengladbach ha perso tutte e tre le ultime cinque partite ufficiali valide per la Bundesliga, con le uniche vittorie arrivate in una sfida di DFB-Pokal contro il TSV Schott Mainz (5-0) e in un’amichevole pre-campionato contro l’Aston Villa (2-1). Il risultato più recente è stato una sconfitta per 5-0 sul campo dello SC Freiburg. Nell’arco di queste cinque partite, il Gladbach ha segnato nove gol e ne ha subiti 13, con le sole sconfitte in Bundesliga che rappresentano un bilancio reti di 3-12.

L’Hoffenheim ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 in Bundesliga contro il VfB Stuttgart, con Hlozek autore di una doppietta. Ha anche battuto l’Erzgebirge Aue 4-0 in DFB-Pokal e pareggiato 2-2 con il Tottenham Hotspur nel pre-campionato. Il TSG ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

BMG

BMG - Forma

RBL
S3-0
ELV
S3-4
SCF
S5-0
M05
S3-4
SIE
V0-3
Gol segnato (subito)
9/16
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
TSG

TSG - Forma

KOE
S3-2
BVB
S2-3
VFB
V2-1
OFI
S2-0
SCP
S3-1
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra i due club risale al 16 maggio 2026 in Bundesliga, con il Borussia Mönchengladbach vincente per 4-0 in casa. Negli ultimi cinque precedenti, il Gladbach ha vinto due volte, l’Hoffenheim ha vinto due volte e una partita è finita in pareggio, un 4-4 al Borussia-Park nel maggio 2025. Le cinque sfide hanno prodotto 27 gol complessivi, con una media di oltre cinque a partita.

Testa a testa

Borussia MoenchengladbachPareggioHoffenheim
2
1
2
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FIN
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FIN
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
FIN
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
2
FIN
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
3
FIN
14Gol segnati14
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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