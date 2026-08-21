Il Borussia Mönchengladbach affronta l’Elversberg sabato 5 settembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

La gara casalinga offre al Mönchengladbach un’opportunità di inizio stagione per conquistare punti chiave, mentre l’Elversberg in trasferta punta a trovare il proprio equilibrio nella massima serie. Le due squadre si sono affrontate in gare ufficiali solo una volta in precedenza nel calcio senior, con il Mönchengladbach che ha ottenuto un netto successo per 5-0 sull’Elversberg nel secondo turno della DFB-Pokal nel dicembre 2020.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

Il Borussia Mönchengladbach ospita l’Elversberg al Borussia-Park di Mönchengladbach nel turno d’apertura della stagione di Bundesliga.

Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

1. Vendita ufficiale del club di casa (Borussia Mönchengladbach)

Acquista direttamente tramite il portale ufficiale online per i biglietti della squadra ospitante.

I membri del club ricevono finestre di prenotazione prioritaria anticipate prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Se i posti standard vanno esauriti, controlla il servizio ufficiale di rivendita biglietti sul sito del club per acquisti al valore nominale direttamente dagli abbonati.

2. Settore ospiti (SV Elversberg)

I tifosi ospiti dovrebbero acquistare i biglietti direttamente tramite il ticket shop ufficiale dell’SV Elversberg per assicurarsi posti nel settore ospiti designato al BORUSSIA-PARK.

3. Piattaforme di rivendita di terze parti

Piattaforme secondarie per i biglietti come Stubhub offrono inserzioni disponibili, anche se i prezzi sono generalmente maggiorati rispetto al valore nominale ufficiale in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga?

Per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e SV Elversberg al BORUSSIA PARK, i prezzi dei biglietti tra canali ufficiali e mercati secondari sono i seguenti:

Prezzi ufficiali: Direttamente dal portale del club, i prezzi dei biglietti standard non VIP vanno generalmente da 15 € a 55 € nelle categorie standard.

Mercato della rivendita: Su piattaforme di terze parti come Stubhub, i prezzi di partenza per l’ingresso base iniziano in genere intorno a 20 € a 50 € , mentre le inserzioni medie sul mercato secondario variano tra 170 € e 300 € a seconda della domanda per il settore e della disponibilità.

Borussia Mönchengladbach-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Borussia Mönchengladbach-Elversberg: forma

Il Borussia Mönchengladbach arriva all’esordio in Bundesliga con cinque vittorie in cinque amichevoli pre-campionato, 20 gol segnati e appena due subiti in queste partite. L’uscita più recente è stata il successo per 2-1 contro l’Aston Villa il 15 agosto, mentre il risultato più netto è arrivato con l’8-0 rifilato al Velbert. Questa serie rappresenta un percorso netto nel programma di preparazione estiva.

L’Elversberg ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite pre-campionato. Ha battuto il Lorient 4-1 nell’ultima amichevole il 15 agosto e in precedenza ha segnato cinque gol allo Strasburgo nel successo per 5-2. L’unica sconfitta è arrivata contro il Viktoria Köln 1904 a metà luglio. Nelle cinque partite ha segnato 12 gol e ne ha subiti sei.

Borussia Mönchengladbach-Elversberg: precedenti recenti

I due club si sono affrontati una sola volta nei dati disponibili, con il Borussia Mönchengladbach vincitore per 5-0 in trasferta sul campo dell’Elversberg in DFB-Pokal nel dicembre 2020. Quel risultato rappresenta l’unico dato nei precedenti tra queste squadre, il che significa che c’è un contesto storico limitato da cui partire in vista del loro primo incontro in Bundesliga.

Testa a testa Pareggio 1 0 0 DFB Pokal Elversberg ELV 0 Borussia Moenchengladbach BMG 5 FIN 5 Gol segnati 0 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

Borussia Mönchengladbach-Elversberg: classifica

Nella classifica di Bundesliga, il Borussia Mönchengladbach è attualmente quinto, mentre l’Elversberg è settimo.