Il Borussia Mönchengladbach ospita l’Eintracht Francoforte sabato 12 dicembre 2026 all’Ista-Borussia-Park di Mönchengladbach.

Il loro incontro più recente in Bundesliga, nel febbraio 2026, si è concluso con una netta vittoria per 3-0 del Francoforte al Deutsche Bank Park. Prima di allora, nel settembre 2025, le due squadre avevano dato vita a una straordinaria partita da dieci gol, vinta dal Francoforte per 6-4.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte in Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte si gioca sabato 12 dicembre 2026 all’Ista-Borussia-Park di Mönchengladbach.

Bundesliga - Game Week 13 12 dic 2026 - 12:30 Ista-Borussia-Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: L’opzione più sicura e affidabile, che permette di acquistare i biglietti al prezzo nominale, è rivolgersi direttamente ai portali ufficiali di Borussia Mönchengladbach o Eintracht Francoforte. Di norma i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci e poi, in base alla disponibilità residua, del pubblico generale.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i canali ufficiali dei club hanno esaurito tutti i biglietti, spesso è possibile trovare ingressi ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (settori dei tifosi): da 15 a 25 €.

da 15 a 25 €. Posti a sedere standard (anelli superiore e inferiore / angoli): da 35 a 75 €.

da 35 a 75 €. Posti centrali lungo il campo (posti migliori): da 70 a 90 € e oltre.

da 70 a 90 € e oltre. Pacchetti VIP e hospitality: da 250 a 400 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita, anello superiore / ingresso ordinario: I prezzi partono generalmente da circa 45-60 €.

I prezzi partono generalmente da circa Rivendita, posti laterali / anello intermedio: I prezzi si collocano di solito tra 90 e 250 € e oltre.

I prezzi si collocano di solito tra Rivendita, VIP e hospitality: I prezzi vanno spesso da 350 € a oltre 900 €.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte

Il Borussia Mönchengladbach ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata la vittoria in amichevole contro lo Standard Liegi del 12 novembre, mentre l’ultimo risultato in una gara ufficiale è stata la sconfitta per 3-1 in Bundesliga contro l’Amburgo del 6 novembre. In questo periodo il Gladbach ha battuto 2-0 il Karlsruher SC in Coppa di Germania e ha vinto 3-2 in trasferta contro il VfB Stoccarda. La squadra ha pareggiato 0-0 con il Paderborn nell’ultima partita di campionato precedente alla sconfitta contro l’Amburgo.

L’Eintracht Francoforte ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 2-2 in trasferta contro il Paderborn in Bundesliga il 7 novembre; prima aveva battuto l’Amburgo 3-1 in campionato. Il Francoforte ha inoltre sconfitto l’Amburgo 3-1 in Coppa di Germania e ha vinto 1-0 sul campo del Colonia. L’unica sconfitta in questa serie è stata quella per 1-0 contro il Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due squadre è stato quello di Bundesliga giocato a Francoforte il 14 febbraio 2026, vinto 3-0 dall’Eintracht Francoforte. Prima ancora, la partita d’andata del settembre 2025 si era conclusa con una spettacolare vittoria per 6-4 del Francoforte a Mönchengladbach. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Francoforte ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria del Gladbach. In quelle cinque partite sono stati segnati 30 gol in totale.