Il Borussia Mönchengladbach ospita l’Eintracht Francoforte sabato 12 dicembre 2026 all’Ista-Borussia-Park di Mönchengladbach.
Il loro incontro più recente in Bundesliga, nel febbraio 2026, si è concluso con una netta vittoria per 3-0 del Francoforte al Deutsche Bank Park. Prima di allora, nel settembre 2025, le due squadre avevano dato vita a una straordinaria partita da dieci gol, vinta dal Francoforte per 6-4.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte, da dove acquistarli a quanto costano.
Quando si gioca Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte in Bundesliga?
Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte si gioca sabato 12 dicembre 2026 all’Ista-Borussia-Park di Mönchengladbach.
Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte?
Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietterie ufficiali dei club: L’opzione più sicura e affidabile, che permette di acquistare i biglietti al prezzo nominale, è rivolgersi direttamente ai portali ufficiali di Borussia Mönchengladbach o Eintracht Francoforte. Di norma i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci e poi, in base alla disponibilità residua, del pubblico generale.
2. Piattaforme di rivendita
- Piattaforme di rivendita: Se i canali ufficiali dei club hanno esaurito tutti i biglietti, spesso è possibile trovare ingressi ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte?
Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte:
1. Canali ufficiali dei club
- Posti in piedi (settori dei tifosi): da 15 a 25 €.
- Posti a sedere standard (anelli superiore e inferiore / angoli): da 35 a 75 €.
- Posti centrali lungo il campo (posti migliori): da 70 a 90 € e oltre.
- Pacchetti VIP e hospitality: da 250 a 400 € e oltre.
2. Piattaforme di rivendita
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Rivendita, anello superiore / ingresso ordinario: I prezzi partono generalmente da circa 45-60 €.
- Rivendita, posti laterali / anello intermedio: I prezzi si collocano di solito tra 90 e 250 € e oltre.
- Rivendita, VIP e hospitality: I prezzi vanno spesso da 350 € a oltre 900 €.
Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte
Il Borussia Mönchengladbach ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata la vittoria in amichevole contro lo Standard Liegi del 12 novembre, mentre l’ultimo risultato in una gara ufficiale è stata la sconfitta per 3-1 in Bundesliga contro l’Amburgo del 6 novembre. In questo periodo il Gladbach ha battuto 2-0 il Karlsruher SC in Coppa di Germania e ha vinto 3-2 in trasferta contro il VfB Stoccarda. La squadra ha pareggiato 0-0 con il Paderborn nell’ultima partita di campionato precedente alla sconfitta contro l’Amburgo.
L’Eintracht Francoforte ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 2-2 in trasferta contro il Paderborn in Bundesliga il 7 novembre; prima aveva battuto l’Amburgo 3-1 in campionato. Il Francoforte ha inoltre sconfitto l’Amburgo 3-1 in Coppa di Germania e ha vinto 1-0 sul campo del Colonia. L’unica sconfitta in questa serie è stata quella per 1-0 contro il Borussia Dortmund.
Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte: i precedenti recenti
L’incontro più recente tra le due squadre è stato quello di Bundesliga giocato a Francoforte il 14 febbraio 2026, vinto 3-0 dall’Eintracht Francoforte. Prima ancora, la partita d’andata del settembre 2025 si era conclusa con una spettacolare vittoria per 6-4 del Francoforte a Mönchengladbach. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Francoforte ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria del Gladbach. In quelle cinque partite sono stati segnati 30 gol in totale.