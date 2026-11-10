Il Borussia Mönchengladbach ospita il Darmstadt martedì 1° dicembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Gli ultimi incontri ufficiali tra le due squadre risalgono alla stagione 2023–24 di Bundesliga e si sono conclusi entrambi in pareggio dopo sfide molto equilibrate. Nel settembre 2023 hanno pareggiato 3–3 al Merck-Stadion am Böllenfalltor di Darmstadt, mentre nel febbraio 2024 la gara al Borussia-Park è terminata 0–0.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Borussia Mönchengladbach-Darmstadt, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Borussia Mönchengladbach-Darmstadt di Coppa di Germania?

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt si gioca al Borussia-Park di Mönchengladbach martedì 1° dicembre 2026.

DFB Pokal - 1/8 1 dic 2026 - 14:45 Ista-Borussia-Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Darmstadt di Coppa di Germania?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Coppa di Germania tra Borussia Mönchengladbach e Darmstadt:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club (mercato primario): Puoi consultare i siti ufficiali del Borussia Mönchengladbach (il club di casa al Borussia-Park) e dell'SV Darmstadt 98 per verificare le prevendite riservate ai soci e la vendita al pubblico. Acquistare direttamente dai club garantisce prezzi nominali e biglietti ufficiali per l'ingresso.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa di Germania quando le disponibilità sul mercato primario sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Borussia Mönchengladbach-Darmstadt di Coppa di Germania?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la partita di Coppa di Germania tra Borussia Mönchengladbach e Darmstadt:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / aree in piedi regolamentate: da 15 € a 20 €

da 15 € a 20 € Posti a sedere standard (anello superiore e inferiore): da 30 € a 60 €

da 30 € a 60 € Pacchetti VIP / hospitality: da 150 € a oltre 300 €

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti a sedere standard / ingresso ordinario: da 45 € a oltre 120 €

da 45 € a oltre 120 € Posti a sedere premium / lungo le fasce laterali: da 130 € a oltre 250 €

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt di Coppa di Germania: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Borussia Mönchengladbach e Darmstadt

Il Borussia Mönchengladbach ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima gara si è conclusa con uno 0:0 contro il Paderborn in Bundesliga, dopo la vittoria per 2:0 sul Karlsruher SC in Coppa di Germania. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 3:2 sul campo del VfB Stuttgart in Bundesliga, anche se le sconfitte contro Hoffenheim (1:2) e FC Köln (1:2) riflettono l'incostanza a cui Blessin sta cercando di porre rimedio.

Il Darmstadt ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1:1 contro il Magdeburg nella 2. Bundesliga; in Coppa di Germania ha battuto l'Elversberg per 2:0. La sconfitta casalinga per 4:0 contro il Karlsruher SC resta il punto più basso di questa serie, nella quale la squadra ha subito dieci gol e ne ha segnati sette.

Borussia Mönchengladbach-Darmstadt: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al febbraio 2024, quando Borussia Mönchengladbach e Darmstadt hanno pareggiato 0:0 al Borussia-Park in Bundesliga. Prima di allora, nel settembre 2023, le squadre avevano pareggiato 3:3 sul campo del Darmstadt. Negli ultimi cinque confronti documentati, nessuna delle due ha prevalso: una vittoria per il Gladbach, una per il Darmstadt e tre pareggi.