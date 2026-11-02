Il Borussia Mönchengladbach ospita il Borussia Dortmund sabato 21 novembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Nel loro incontro più recente, il 3 maggio 2026, il Mönchengladbach ha conquistato in casa una sofferta vittoria per 1-0 grazie a un goal nel finale di Haris Tabaković. Prima di quella partita, il Dortmund aveva dominato gli scontri diretti, vincendo anche per 2-0 nel dicembre 2025 e per 3-2 nei mesi precedenti dello stesso anno.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund, compreso dove comprarli e quanto costano.

Quando si gioca Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund si gioca sabato 21 novembre 2026 al Borussia-Park di Mönchengladbach.

Bundesliga - Game Week 10 21 nov 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Come acquistare i biglietti di Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per chi cerca un posto al Borussia-Park per la partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Sia il Borussia Mönchengladbach sia il Borussia Dortmund riservano inizialmente ai propri soci l’accesso prioritario alla vendita, il modo più affidabile per acquistare i biglietti al prezzo nominale.

Sia il Borussia Mönchengladbach sia il Borussia Dortmund riservano inizialmente ai propri soci l’accesso prioritario alla vendita, il modo più affidabile per acquistare i biglietti al prezzo nominale. Vendita libera: Gli eventuali posti rimasti dopo la fase riservata ai soci vengono poi messi in vendita al pubblico direttamente attraverso il portale ufficiale della squadra di casa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli della vendita ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund al Borussia-Park:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per i posti in piedi (Nordkurve): Per i soci, i prezzi nominali sono generalmente compresi tra 19 € e 25 € .

Per i soci, i prezzi nominali sono generalmente compresi tra . Posti a sedere ordinari (anello superiore e inferiore): I posti delle categorie standard acquistati tramite la vendita ufficiale costano generalmente da 35 € a 75 € .

I posti delle categorie standard acquistati tramite la vendita ufficiale costano generalmente da . Posti VIP e pacchetti hospitality: I pacchetti premium acquistati direttamente dal club partono da 200 € a oltre 400 € a biglietto e comprendono il servizio di ristorazione e l’accesso a una lounge con sedute imbottite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti della vendita ufficiale dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello inferiore e settori d’angolo: Prezzi a partire da circa 70 € a 110 € (circa 60 £ e oltre), a seconda della domanda e della disponibilità.

Prezzi a partire da circa (circa 60 £ e oltre), a seconda della domanda e della disponibilità. Posti lungo le linee laterali e premium: I posti standard lungo le linee laterali o nei settori più richiesti costano generalmente tra 150 € e 350 € .

I posti standard lungo le linee laterali o nei settori più richiesti costano generalmente tra . Rivendita di posti VIP e nelle business lounge: I pacchetti hospitality di fascia alta e quelli nei settori aziendali esclusivi costano spesso da 400 € a oltre 900 € a posto.

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund

Il Mönchengladbach arriva a questa partita con una serie di risultati che preoccuperà Blessin. La sua squadra ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite ufficiali, perdendone tre e pareggiandone una: quell’unico successo è arrivato in amichevole contro lo Sportfreunde Siegen. In campionato ha perso contro Mainz, Köln e Hoffenheim, subendo dieci goal in queste tre sconfitte di Bundesliga. Nell’ultima partita ha perso 2-1 contro l’Hoffenheim e, nelle cinque gare, ha segnato appena cinque goal subendone otto.

La posizione in classifica del Dortmund racconta una storia diversa, ma gli ultimi risultati lanciano segnali d’allarme. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando cinque goal e subendone altrettanti. Lo 0-0 sul campo dell’Union Berlin è stato la sua terza partita senza vittorie, mentre la sconfitta per 1-0 in Norvegia contro il Bodø/Glimt ha messo in luce una mancanza di intensità ammessa apertamente da Kovac. Le due vittorie di questa serie, il 3-0 contro il Paderborn e l’1-0 sul campo dello Stuttgart, sembrano sempre più lontane.

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund: i precedenti più recenti

L’incontro più recente tra le due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 1-0 del Mönchengladbach nel maggio 2026, un risultato che ha interrotto il dominio del Dortmund negli scontri diretti. Negli ultimi cinque confronti, il Dortmund ha vinto tre volte, il Gladbach una e una partita è finita in pareggio. Sul piano dei goal, il bilancio è stato equilibrato, con il Dortmund di poco avanti nel computo complessivo delle reti segnate nelle cinque partite. L’ultima vittoria casalinga del Gladbach, però, offrirà alla squadra di Blessin un precedente a cui fare riferimento.