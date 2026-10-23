Questa sfida rappresenta un raro confronto europeo: i due club non si sono mai affrontati in gare ufficiali delle competizioni UEFA. L'unico precedente è un'amichevole tra club disputata il 1° agosto 2015, vinta 2-0 dal Borussia Dortmund.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Real Betis, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League?

Borussia Dortmund-Real Betis si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund mercoledì 4 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Betis al Signal Iduna Park, ci sono diverse possibilità, dai canali ufficiali dei club alle piattaforme di rivendita e ai fornitori di pacchetti hospitality:

Biglietteria ufficiale del BVB e sistema di sorteggio: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Borussia Dortmund. Per le partite di Champions League più richieste, il BVB utilizza generalmente un sistema di richieste o di sorteggio anziché una vendita diretta in ordine di arrivo, con finestre di priorità riservate ai soci del club e agli abbonati.

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Betis variano in base al canale d'acquisto, al settore e alla domanda.

1. Canali ufficiali dei club

Anello superiore / posti economici (categoria 4): I prezzi partono generalmente da circa 40-60 € per i posti standard nell'anello superiore o con visuale limitata, anche se i biglietti per le partite europee più richieste si esauriscono rapidamente attraverso i sorteggi riservati ai soci.

Posti di fascia intermedia (categorie 2 e 3): I posti standard nei settori centrali e lungo le linee laterali costano generalmente tra 80 e 150 € .

Posti migliori nell'anello inferiore e pacchetti VIP: I posti premium nell'anello inferiore e i pacchetti VIP ufficiali con accesso alla lounge costano da 250 € a oltre 500 € .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore e biglietti di rivendita più economici: I prezzi di partenza si aggirano generalmente intorno a 80-130 € , a seconda della disponibilità.

Posti standard lungo le linee laterali (categorie 1 e 2): I posti di fascia intermedia e quelli nei settori lungo le linee laterali costano generalmente da 200 a oltre 400 € .

Rivendita di posti premium e pacchetti hospitality: I biglietti per i posti migliori nell'anello inferiore o i pacchetti offerti dai rivenditori costano spesso tra 450 e oltre 700 € .

Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Borussia Dortmund e Real Betis

Il Borussia Dortmund arriva alla sfida in uno stato di forma eccezionale: ha vinto tutte le ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando 13 goal e subendone appena due. Nell'ultima gara ha battuto 3-0 il Paderborn in Bundesliga e ha conquistato anche una vittoria per 3-2 contro il Villarreal in Champions League. Le due partite senza subire goal nelle ultime cinque uscite confermano la solidità difensiva mostrata dalla squadra di Kovac.

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite, pareggiandone una e senza subire sconfitte. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruna in LaLiga; nello stesso periodo sono arrivate anche le vittorie contro Getafe, Villarreal e Real Madrid. In queste cinque gare il Betis ha segnato nove goal e ne ha subiti quattro, con il successo per 3-2 sul Lille in Champions League come risultato di maggior rilievo.

Borussia Dortmund-Real Betis: i precedenti recenti

L'unico confronto registrato tra Borussia Dortmund e Real Betis è un'amichevole tra club disputata il 1° agosto 2015, quando il Dortmund vinse 2-0 in casa. Al di là di quella partita precampionato, non risultano precedenti ufficiali tra i due club.