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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Real Betis: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Borussia Dortmund
Real Betis
Champions League

Il Borussia Dortmund affronta il Real Betis in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Questa sfida rappresenta un raro confronto europeo: i due club non si sono mai affrontati in gare ufficiali delle competizioni UEFA. L'unico precedente è un'amichevole tra club disputata il 1° agosto 2015, vinta 2-0 dal Borussia Dortmund.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Real Betis, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League?

Borussia Dortmund-Real Betis si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund mercoledì 4 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Betis al Signal Iduna Park, ci sono diverse possibilità, dai canali ufficiali dei club alle piattaforme di rivendita e ai fornitori di pacchetti hospitality:

  • Biglietteria ufficiale del BVB e sistema di sorteggio: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Borussia Dortmund. Per le partite di Champions League più richieste, il BVB utilizza generalmente un sistema di richieste o di sorteggio anziché una vendita diretta in ordine di arrivo, con finestre di priorità riservate ai soci del club e agli abbonati.
  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Betis variano in base al canale d'acquisto, al settore e alla domanda.

1. Canali ufficiali dei club

  • Anello superiore / posti economici (categoria 4): I prezzi partono generalmente da circa 40-60 € per i posti standard nell'anello superiore o con visuale limitata, anche se i biglietti per le partite europee più richieste si esauriscono rapidamente attraverso i sorteggi riservati ai soci.
  • Posti di fascia intermedia (categorie 2 e 3): I posti standard nei settori centrali e lungo le linee laterali costano generalmente tra 80 e 150 €.
  • Posti migliori nell'anello inferiore e pacchetti VIP: I posti premium nell'anello inferiore e i pacchetti VIP ufficiali con accesso alla lounge costano da 250 € a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Anello superiore e biglietti di rivendita più economici: I prezzi di partenza si aggirano generalmente intorno a 80-130 €, a seconda della disponibilità.
  • Posti standard lungo le linee laterali (categorie 1 e 2): I posti di fascia intermedia e quelli nei settori lungo le linee laterali costano generalmente da 200 a oltre 400 €.
  • Rivendita di posti premium e pacchetti hospitality: I biglietti per i posti migliori nell'anello inferiore o i pacchetti offerti dai rivenditori costano spesso tra 450 e oltre 700 €.

Borussia Dortmund-Real Betis di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Borussia Dortmund e Real Betis

Il Borussia Dortmund arriva alla sfida in uno stato di forma eccezionale: ha vinto tutte le ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando 13 goal e subendone appena due. Nell'ultima gara ha battuto 3-0 il Paderborn in Bundesliga e ha conquistato anche una vittoria per 3-2 contro il Villarreal in Champions League. Le due partite senza subire goal nelle ultime cinque uscite confermano la solidità difensiva mostrata dalla squadra di Kovac.

Il Real Betis ha vinto quattro delle ultime cinque partite, pareggiandone una e senza subire sconfitte. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruna in LaLiga; nello stesso periodo sono arrivate anche le vittorie contro Getafe, Villarreal e Real Madrid. In queste cinque gare il Betis ha segnato nove goal e ne ha subiti quattro, con il successo per 3-2 sul Lille in Champions League come risultato di maggior rilievo.

BVB

BVB - Forma

VFB
V0-1
SVW
D2-2
BOD
S1-0
FCU
D0-0
SAB
V1-2
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BET

BET - Forma

COR
D1-1
OSA
V5-2
POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
Gol segnato (subito)
12/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Borussia Dortmund-Real Betis: i precedenti recenti

L'unico confronto registrato tra Borussia Dortmund e Real Betis è un'amichevole tra club disputata il 1° agosto 2015, quando il Dortmund vinse 2-0 in casa. Al di là di quella partita precampionato, non risultano precedenti ufficiali tra i due club.

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioReal Betis
1
0
0
Amichevoli dei club
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
2Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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