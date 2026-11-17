Il Borussia Dortmund ospita l’Inter mercoledì 9 dicembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Borussia Dortmund e Inter hanno una storia di sfide ufficiali in Champions League. Il loro più recente incontro europeo risale a gennaio 2026, quando la squadra italiana ha vinto 2-0 al Signal Iduna Park. L’unica vittoria del Dortmund contro l’Inter nelle competizioni europee resta la memorabile rimonta casalinga per 3-2 nella fase a gironi, nel novembre 2019.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Borussia Dortmund-Inter, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Inter di Champions League?

Borussia Dortmund-Inter si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund mercoledì 9 dicembre 2026.

Champions League - Game Week 6 9 dic 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Inter di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria o la piattaforma riservata ai soci del Borussia Dortmund è il modo più diretto e affidabile per assicurarsi biglietti al prezzo nominale, in base alla disponibilità e alle finestre di vendita prioritarie per i soci.

2. Mercati secondari dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Borussia Dortmund-Inter di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter:

1. Canali ufficiali del club

Posti in piedi / settori ordinari: In genere costano all’incirca da 30 € a 60 € .

In genere costano all’incirca da . Posti a sedere (categorie 1–4): In genere costano da circa 50 € a oltre 100 €+.

2. Mercati secondari dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti in piedi / posti a sedere economici: Partono da circa 90 € a 135 € .

Partono da circa . Posti a sedere standard (categorie 2–4): Costano tra 140 € e oltre 250 € .

Costano tra . Posti premium / di categoria 1: Costano all’incirca da 350 € a oltre 450 €.

Borussia Dortmund-Inter di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Borussia Dortmund e Inter

Il Borussia Dortmund ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha pareggiata una. Ha subìto gol in ogni gara, ma ha dimostrato di saper trovare la rete con continuità. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sull’Elversberg in Bundesliga; all’inizio di novembre ha inoltre battuto 2-1 il Real Betis in Champions League. L’unico pareggio è stato il 2-2 contro il Bayern Monaco di fine ottobre. Nelle cinque partite, il Dortmund ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

L’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali. L’unica sconfitta è stata il 3-1 contro il Milan in Serie A. La squadra di Chivu ha reagito a quella battuta d’arresto battendo 3-0 il Feyenoord in Champions League e poi 2-0 il Como in campionato l’8 novembre. Ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro nelle cinque gare, senza incassarne nelle ultime due.

Borussia Dortmund-Inter: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club si è disputato in Champions League nel gennaio 2026, quando l’Inter ha battuto il Dortmund 2-0 al Signal Iduna Park. Nei tre precedenti registrati in Champions League, l’Inter ha vinto due volte e il Dortmund una: l’unico successo del club tedesco è il 3-2 casalingo del novembre 2019.