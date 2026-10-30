Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Elversberg: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Borussia Dortmund ospita l'Elversberg sabato 7 novembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

In passato, il Borussia Dortmund ha affrontato la squadra riserve dell'Elversberg nelle categorie inferiori e, nell'ottobre 1981, ha battuto la prima squadra per 4-1 in DFB-Pokal. L'Elversberg, intanto, si è dimostrato un avversario difficile nella sua stagione d'esordio in Bundesliga, ottenendo risultati di rilievo contro club affermati.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Elversberg, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga?

Borussia Dortmund-Elversberg si gioca sabato 7 novembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e SV Elversberg al Signal Iduna Park, i tifosi hanno a disposizione diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del BVB: Il modo più affidabile ed economico per acquistare i biglietti al prezzo di listino è rivolgersi direttamente al sito ufficiale del Borussia Dortmund. Di norma, i biglietti vengono messi in prevendita esclusiva per i soci del club e gli abbonati; gli eventuali posti rimasti vengono poi resi disponibili agli altri tifosi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli disponibili attraverso i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e SV Elversberg variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Posti in piedi (Muro Giallo / altri settori in piedi): Costano generalmente intorno ai 19,00 € .

Costano generalmente intorno ai . Posti a sedere di categoria 4: I posti standard nell'anello superiore partono generalmente da circa 57,00 € acquistandoli direttamente dal club.

I posti standard nell'anello superiore partono generalmente da circa acquistandoli direttamente dal club. Posti a sedere di categoria da 1 a 3: I posti standard di fascia alta negli anelli inferiore e intermedio costano generalmente dai 65,00 € agli 85,00 € al prezzo di listino.

I posti standard di fascia alta negli anelli inferiore e intermedio costano generalmente dai al prezzo di listino. Pacchetti VIP e hospitality: Partono da circa 535,50 € a persona e includono posti a sedere imbottiti di fascia alta e servizio di ristorazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti tramite i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita dei biglietti d'ingresso: Per questa partita, i prezzi dei posti standard nell'anello superiore o nei settori in piedi partono generalmente da circa 50,00 €-70,00 € , a seconda della disponibilità e della domanda del momento.

Per questa partita, i prezzi dei posti standard nell'anello superiore o nei settori in piedi partono generalmente da circa , a seconda della disponibilità e della domanda del momento. Posti rivenduti nelle tribune laterali e di fascia alta: I posti lungo i lati del campo con una visuale migliore spesso raggiungono e superano i 100,00 €-180,00+ €.

Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

Borussia Dortmund-Elversberg: Lo stato di forma

Il Borussia Dortmund ha vinto tutte le ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando 14 goal e subendone cinque. Nell'ultima gara ha battuto 1-0 il VfB Stuttgart in Bundesliga e, in questa serie di partite, ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sul Villarreal in Champions League. Tra i risultati precedenti figurano un successo per 3-0 sul Paderborn e una vittoria per 2-3 in trasferta contro l'Hoffenheim. Il Dortmund non ha subito goal in due delle ultime cinque partite.

Nelle ultime cinque partite, l'Elversberg ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 2-1 in amichevole contro il Waldhof Mannheim, mentre l'ultima partita ufficiale si è conclusa con uno 0-0 contro lo Schalke 04 in Bundesliga. In precedenza ha vinto 3-4 in casa del Borussia Moenchengladbach e 3-2 contro il Bayer Leverkusen, ma ha anche perso 1-2 contro il Bayern Monaco.

Borussia Dortmund-Elversberg: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Borussia Dortmund ed Elversberg relativi agli ultimi cinque incontri. Ulteriori informazioni sulle sfide passate saranno aggiunte non appena disponibili.