Il Borussia Dortmund ospita l’Elversberg sabato 7 novembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

In passato, il Borussia Dortmund ha affrontato la squadra riserve dell’Elversberg nelle categorie inferiori e, nell’ottobre 1981, ha battuto la prima squadra per 4-1 in DFB-Pokal. L’Elversberg, intanto, si è dimostrato un avversario ostico nella sua stagione d’esordio in Bundesliga, ottenendo risultati di rilievo contro club affermati.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Elversberg, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga?

Borussia Dortmund-Elversberg si gioca sabato 7 novembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e SV Elversberg al Signal Iduna Park, i tifosi hanno a disposizione diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del BVB: Il modo più affidabile ed economico per acquistare biglietti al prezzo nominale è rivolgersi direttamente al sito ufficiale del Borussia Dortmund. Di norma, i biglietti vengono messi inizialmente in prevendita esclusiva per i soci del club e gli abbonati, prima che gli eventuali posti rimanenti siano disponibili per tutti i tifosi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e SV Elversberg variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Posti in piedi (Muro Giallo / altri settori in piedi): Costano generalmente circa 19,00 € .

Costano generalmente circa . Posti a sedere di categoria 4: I posti standard nell’anello superiore partono generalmente da circa 57,00 € acquistandoli direttamente dal club.

I posti standard nell’anello superiore partono generalmente da circa acquistandoli direttamente dal club. Posti a sedere di categoria da 1 a 3: I posti standard di fascia alta negli anelli inferiore e intermedio costano generalmente da 65,00 € a 85,00 € al prezzo nominale.

I posti standard di fascia alta negli anelli inferiore e intermedio costano generalmente da al prezzo nominale. Pacchetti VIP e hospitality: Partono da circa 535,50 € a persona e includono posti a sedere imbottiti di fascia alta e servizio di ristorazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti d’ingresso in rivendita: Per questa partita, i posti standard nell’anello superiore o in piedi partono generalmente da circa 50,00 € a 70,00 € , a seconda della disponibilità e della domanda del momento.

Per questa partita, i posti standard nell’anello superiore o in piedi partono generalmente da circa , a seconda della disponibilità e della domanda del momento. Posti sui lati lunghi e di fascia alta in rivendita: I posti sui lati lunghi con una visuale migliore raggiungono spesso prezzi da 100,00 € a oltre 180,00 €.

Borussia Dortmund-Elversberg di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Borussia Dortmund-Elversberg: Lo stato di forma

Il Borussia Dortmund ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, segnando 14 goal e subendone cinque. Nell’ultima gara ha battuto il VfB Stuttgart per 1-0 in trasferta in Bundesliga e, nella stessa serie di incontri, ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sul Villarreal in Champions League. Tra i risultati precedenti figurano il successo per 3-0 sul Paderborn e la vittoria esterna per 2-3 contro l’Hoffenheim. Il Dortmund ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque partite.

Nelle ultime cinque partite, l’Elversberg ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara è stata un’amichevole persa per 2-1 contro il Waldhof Mannheim, mentre l’ultima partita ufficiale si è conclusa con uno 0-0 contro lo Schalke 04 in Bundesliga. In precedenza, l’Elversberg aveva vinto per 3-4 sul campo del Borussia Mönchengladbach e per 3-2 contro il Bayer Leverkusen, ma aveva anche perso per 1-2 contro il Bayern Monaco.

Borussia Dortmund-Elversberg: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sugli ultimi cinque confronti diretti tra Borussia Dortmund ed Elversberg. Ulteriori informazioni sui precedenti saranno aggiunte non appena disponibili.