Il Borussia Dortmund ospita l'Eintracht Frankfurt sabato 24 ottobre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Il Dortmund è in vantaggio nei precedenti recenti, tra cui la vittoria per 3-2 nell'ultima sfida casalinga. Le partite tra le due squadre sono tradizionalmente vivaci e ricche di reti: negli ultimi cinque confronti sono stati segnati 22 goal.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt si gioca sabato 24 ottobre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Bundesliga - Game Week 7 24 ott 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

Le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund ed Eintracht Frankfurt al Signal Iduna Park sono:

1. Canali ufficiali del club

Portale ufficiale dei biglietti del BVB : i soci del Borussia Dortmund hanno accesso prioritario alla prevendita. Le partite molto richieste, come quella contro l'Eintracht Frankfurt, spesso registrano il tutto esaurito durante la vendita riservata ai soci, prima dell'eventuale apertura al pubblico.

Mercato secondario ufficiale del BVB: integrato nella piattaforma ufficiale dei biglietti del BVB, consente agli abbonati che non possono assistere alla partita di rivendere in sicurezza il proprio posto al prezzo nominale ufficiale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt al Signal Iduna Park variano sensibilmente a seconda che vengano acquistati al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali del club oppure sul mercato secondario:

1. Prezzi nominali sui canali ufficiali (portale dei biglietti del BVB)

Acquistando direttamente dal Borussia Dortmund, i prezzi sono fissi in base alla categoria del settore:

Posti in piedi (Südtribüne / Muro Giallo): 18,50 € (intero) oppure 11,00–12,00 € (ridotto / under 18)

Posti a sedere (dalla categoria 6 alla categoria 1): da 35,00 € a 85,00 € a seconda della posizione e del settore

Categoria speciale / posti premium: 95,00 €

Biglietti per ragazzi / bambini: da 10,00 € a 20,00 € a seconda della fascia d'età

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti d'ingresso (rivendita): prezzi indicativi a partire da circa 75,00 € fino a oltre 180,00 € per i posti a sedere o in piedi nei settori standard; i posti a sedere di fascia intermedia costano in media tra 150,00 € e 250,00 €.

Pacchetti VIP / hospitality: prezzi indicativi a partire da 400,00 € fino a oltre 700,00 € a persona (comprendono posti premium, accesso alla lounge, cibo e bevande).

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Borussia Dortmund ed Eintracht Frankfurt

Il Borussia Dortmund arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, nelle quali ha segnato 14 goal e ne ha subiti soltanto cinque. Nell'ultima partita ha vinto 1-0 in Bundesliga sul campo del VfB Stuttgart e ha anche segnato cinque reti all'HEBC Hamburg senza subirne nella DFB-Pokal. Tre vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta in Bundesliga rappresentano un avvio di campionato perfetto.

Le ultime cinque partite dell'Eintracht Frankfurt raccontano una storia più altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con 19 goal segnati e 12 subiti. L'ultimo risultato è stato un pareggio per 2-2 sul campo del Freiburg, mentre la vittoria per 3-1 in casa del Mainz è stata la migliore prestazione in campionato di questa serie di partite. La sconfitta per 4-1 sul campo dell'Augsburg all'inizio di settembre resta motivo di preoccupazione.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 3-2 del Dortmund in Bundesliga al Signal Iduna Park nel maggio 2026. Negli ultimi cinque incontri tra i due club, il Dortmund è in vantaggio con due vittorie contro una dell'Eintracht Frankfurt, oltre a due pareggi. Nelle cinque partite sono stati segnati complessivamente 22 goal, a conferma della tendenza a disputare sfide aperte e ricche di reti.