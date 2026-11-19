Il Borussia Dortmund ospita l’Augsburg sabato 12 dicembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Il Dortmund ha riaffermato la propria superiorità negli ultimi confronti della stagione 2025-26, ottenendo prima una sofferta vittoria esterna per 1-0 e poi un successo casalingo per 2-0 nel marzo 2026. Nonostante il vantaggio storico complessivo del Dortmund, l’Augsburg si è rivelato un avversario insidioso nella stagione 2024-25, vincendo entrambe le sfide di campionato, un risultato raro: 2-1 in casa e 1-0 a Dortmund.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Borussia Dortmund-Augsburg, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Borussia Dortmund-Augsburg di Bundesliga?

Borussia Dortmund-Augsburg si gioca sabato 12 dicembre 2026 al Signal Iduna Park di Dortmund.

Bundesliga - Game Week 13 12 dic 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Come acquistare i biglietti per Borussia Dortmund-Augsburg di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Augsburg:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria online ufficiale del BVB (vendita primaria): Potete acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale del Borussia Dortmund. La vendita avviene generalmente in più fasi: si apre prima ai soci del club e solo raramente arriva alla vendita libera, se restano biglietti disponibili.

Potete acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale del Borussia Dortmund. La vendita avviene generalmente in più fasi: si apre prima ai soci del club e solo raramente arriva alla vendita libera, se restano biglietti disponibili. Biglietteria ufficiale dell’FC Augsburg (settore ospiti): Se tifate Augsburg o cercate biglietti per il settore ospiti, potete consultare il portale ufficiale del club quando apre la vendita della quota riservata ai tifosi in trasferta, circa quattro settimane prima della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Borussia Dortmund-Augsburg di Bundesliga?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Augsburg:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Südtribüne / Muro Giallo e settore ospiti in piedi): 18,50 €.

18,50 €. Categoria 6 (posti a sedere negli angoli superiori / dietro la porta): 35 €.

35 €. Categoria 5 (posti a sedere negli angoli / nell’anello superiore): 50 €.

50 €. Categoria 4 (settore famiglie e angoli degli anelli inferiore/intermedio): 57 €.

57 €. Categoria 3 (posti a sedere lungo la linea laterale nell’anello intermedio / nelle curve inferiori): 65 €.

65 €. Categoria 2 (posti a sedere centrali lungo la linea laterale): 70 €.

70 €. Categoria 1 (posti a sedere centrali nelle zone migliori degli anelli inferiore/intermedio lungo la linea laterale): 85 €.

85 €. Categoria 15 (posti imbottiti premium / zona centrale privilegiata dell’anello): 95 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti in piedi / angoli dell’anello superiore: A partire da circa 40-55 € .

A partire da circa . Posti a sedere standard lungo la linea laterale e nell’anello intermedio: Circa 150-315 €.

Circa Pacchetti VIP e hospitality: A partire da circa 695-900 € e oltre.

Borussia Dortmund-Augsburg di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Borussia Dortmund e Augsburg

Il Borussia Dortmund ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una. Ha subito goal in quattro di queste gare, ma ha mostrato continuità nel trovare la rete. Nell’ultima uscita ha battuto l’Elversberg 2-1 in Bundesliga e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 2-1 sul Real Betis in Champions League. Il pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco è stata l’unica partita senza vittoria delle cinque.

L’Augsburg ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare ufficiali, con tre sconfitte e un pareggio. Nell’ultima partita di Bundesliga ha perso 5-2 contro l’RB Lipsia e, nello stesso periodo, è stato sconfitto anche 1-2 dal Friburgo e 4-3 dall’Elversberg. L’unico successo è arrivato in Coppa di Germania, con un 4-2 in trasferta contro il Sonnenhof Grossaspach.

Borussia Dortmund-Augsburg: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Borussia Dortmund ha vinto 2-0 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Dortmund ha ottenuto tre vittorie contro le due dell’Augsburg, che tra i suoi risultati conta il successo per 1-0 al Signal Iduna Park nel marzo 2025 e quello casalingo per 2-1 nell’ottobre 2024.