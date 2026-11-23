Il Borac Banja Luka ospita il Riga FC giovedì 17 dicembre 2026 allo stadio Banja Luka, a Banja Luka.

Le due squadre si sono affrontate soltanto una volta in precedenza, in un’amichevole internazionale tra club disputata il 5 febbraio 2025. In quell’unico precedente, il Riga FC ha battuto di misura la squadra bosniaca per 2-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Borac Banja Luka-Riga FC, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Borac Banja Luka-Riga FC in Conference League?

Borac Banja Luka-Riga FC si gioca giovedì 17 dicembre 2026 allo stadio Banja Luka, a Banja Luka.

Come acquistare i biglietti per Borac Banja Luka-Riga FC in Conference League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto dei biglietti disponibili per la prossima partita di Conference League tra Borac Banja Luka e Riga FC:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dell’FK Borac Banja Luka: Il modo più diretto ed economico per acquistare i biglietti standard è consultare il sito ufficiale dell’FK Borac Banja Luka e i suoi annunci sui social media.

Il modo più diretto ed economico per acquistare i biglietti standard è consultare il sito ufficiale dell’FK Borac Banja Luka e i suoi annunci sui social media. Biglietti riservati ai tifosi ospiti del Riga FC: I tifosi ospiti che desiderano sedersi nel settore loro riservato devono consultare direttamente il sito ufficiale del Riga FC o i suoi canali dedicati ai rapporti con i tifosi, poiché i biglietti per il settore ospiti nelle partite UEFA sono gestiti esclusivamente dal club in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando quelli dei canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Borac Banja Luka-Riga FC in Conference League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Conference League tra Borac Banja Luka e Riga FC:

1. Canali ufficiali dei club

Tribuna est (Istočna tribina): circa 10,20 € .

circa . Tribuna ovest, settori laterali A e D (Zapadna tribina): circa 15,30 € .

circa . Tribuna ovest, settori centrali B e C (Zapadna tribina): circa 20,45 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso generale / biglietti più economici: Da 68 a 70 €

Da Posti sui lati lunghi: Circa 75-95 €

Circa Posti centrali sui lati lunghi: Circa 85-105 €

Circa VIP / hospitality e biglietti in rivendita a prezzi elevati: Fino a 1.150 € e oltre

Borac Banja Luka-Riga FC in Conference League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Borac Banja Luka e Riga FC

Il Borac Banja Luka ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha battuto il Radnik Bijeljina per 4-1 in Premier League e, nello stesso periodo, ha anche vinto 2-0 contro il KuPS in Conference League. Le uniche sconfitte sono arrivate contro il Mjällby, che lo ha battuto 2-0 in Europa. Nelle cinque partite, il Borac ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro.

Il Riga FC ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite, senza subire sconfitte. Il risultato più recente è stato un pareggio per 1-1 contro lo Jablonec in Conference League. Il 26 ottobre ha inoltre segnato cinque reti al Grobina, vincendo 5-2 in Virsliga. Nelle cinque partite, il Riga ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto.

Borac Banja Luka-Riga FC: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti precedenti tra Borac Banja Luka e Riga FC.