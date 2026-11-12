Il Bolton Wanderers ospita il Blackburn Rovers sabato 5 dicembre 2026 al Bramall Lane di Sheffield.

Negli ultimi scontri diretti in campionato, durante la stagione 2018/19 di Championship, il Blackburn Rovers ha avuto la meglio, conquistando una vittoria casalinga per 1-0 seguita da un successo per 2-0 a Ewood Park. Prima di quelle sfide, i precedenti tra le due squadre comprendevano partite memorabili ricche di gol, tra cui un netto 4-0 del Bolton e un 4-1 del Blackburn nella stagione 2013/14.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Bolton Wanderers-Blackburn Rovers, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship?

Bolton Wanderers-Blackburn Rovers si gioca al Toughsheet Community Stadium di Bolton ed è una delle partite in programma nel calendario di Championship.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 07:30 Toughsheet Community Stadium

Come acquistare i biglietti per Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship?

Per acquistare i biglietti per la partita di Championship tra Bolton Wanderers e Blackburn Rovers, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali del Bolton Wanderers: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del club o in biglietteria creando un account da tifoso. È l'opzione ideale per i sostenitori della squadra di casa e per i biglietti disponibili in vendita libera.

Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del club o in biglietteria creando un account da tifoso. È l'opzione ideale per i sostenitori della squadra di casa e per i biglietti disponibili in vendita libera. Canali ufficiali del Blackburn Rovers: I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti riservati alla loro tifoseria direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Blackburn Rovers.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Bolton Wanderers e Blackburn Rovers:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti d'ingresso: Generalmente da 22 a 36 £ .

Generalmente da . Pacchetti hospitality per la partita: A partire da circa 42 £ e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti presso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti nell'anello inferiore: A partire da 67 a 71 £ .

A partire da . Rivendita standard e posti lungo il campo: In media tra 75 e 86 £.

Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship: Tutto quello che c'è da sapere

Bolton Wanderers-Blackburn Rovers: Lo stato di forma

Il Bolton Wanderers arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Championship. Nell'ultima uscita ha vinto 1-0 in trasferta contro il Charlton Athletic, dopo le sconfitte contro il Bristol City (3-2) e il Middlesbrough (5-1). In queste cinque partite, il Bolton ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Anche il Blackburn Rovers ha ottenuto due vittorie, a fronte di tre sconfitte, nelle ultime cinque partite di Championship. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-1 contro lo Stoke City, arrivata dopo il 4-0 subito contro lo Swansea City. In questo periodo il Blackburn ha anche battuto il Wrexham per 2-0, segnando sette gol e subendone otto nell'arco delle cinque gare.

Bolton Wanderers-Blackburn Rovers: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 2-2 in un'amichevole precampionato nel luglio 2021. Prima di allora, l'ultima sfida ufficiale risaliva all'aprile 2019, quando il Blackburn Rovers ha battuto il Bolton Wanderers per 2-0 in Championship. Nei cinque scontri diretti elencati, il Blackburn ha vinto due volte, il Bolton una e due partite sono finite in pareggio.