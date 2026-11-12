Il Bolton Wanderers ospita il Blackburn Rovers sabato 5 dicembre 2026 al Bramall Lane di Sheffield.
Negli ultimi scontri diretti in campionato, durante la stagione 2018/19 di Championship, il Blackburn Rovers ha avuto la meglio, conquistando una vittoria casalinga per 1-0 seguita da un successo per 2-0 a Ewood Park. Prima di quelle sfide, i precedenti tra le due squadre comprendevano partite memorabili ricche di gol, tra cui un netto 4-0 del Bolton e un 4-1 del Blackburn nella stagione 2013/14.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Bolton Wanderers-Blackburn Rovers, compresi i punti vendita e i prezzi.
Quando si gioca Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship?
Bolton Wanderers-Blackburn Rovers si gioca al Toughsheet Community Stadium di Bolton ed è una delle partite in programma nel calendario di Championship.
Come acquistare i biglietti per Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship?
Per acquistare i biglietti per la partita di Championship tra Bolton Wanderers e Blackburn Rovers, puoi valutare le seguenti opzioni:
1. Canali ufficiali dei club
- Canali ufficiali del Bolton Wanderers: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del club o in biglietteria creando un account da tifoso. È l'opzione ideale per i sostenitori della squadra di casa e per i biglietti disponibili in vendita libera.
- Canali ufficiali del Blackburn Rovers: I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti riservati alla loro tifoseria direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del Blackburn Rovers.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship?
Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Bolton Wanderers e Blackburn Rovers:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti d'ingresso: Generalmente da 22 a 36 £.
- Pacchetti hospitality per la partita: A partire da circa 42 £ e oltre.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti presso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Posti nell'anello inferiore: A partire da 67 a 71 £.
- Rivendita standard e posti lungo il campo: In media tra 75 e 86 £.
Bolton Wanderers-Blackburn Rovers di Championship: Tutto quello che c'è da sapere
Bolton Wanderers-Blackburn Rovers: Lo stato di forma
Il Bolton Wanderers arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Championship. Nell'ultima uscita ha vinto 1-0 in trasferta contro il Charlton Athletic, dopo le sconfitte contro il Bristol City (3-2) e il Middlesbrough (5-1). In queste cinque partite, il Bolton ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.
Anche il Blackburn Rovers ha ottenuto due vittorie, a fronte di tre sconfitte, nelle ultime cinque partite di Championship. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-1 contro lo Stoke City, arrivata dopo il 4-0 subito contro lo Swansea City. In questo periodo il Blackburn ha anche battuto il Wrexham per 2-0, segnando sette gol e subendone otto nell'arco delle cinque gare.
Bolton Wanderers-Blackburn Rovers: I precedenti recenti
L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 2-2 in un'amichevole precampionato nel luglio 2021. Prima di allora, l'ultima sfida ufficiale risaliva all'aprile 2019, quando il Blackburn Rovers ha battuto il Bolton Wanderers per 2-0 in Championship. Nei cinque scontri diretti elencati, il Blackburn ha vinto due volte, il Bolton una e due partite sono finite in pareggio.