Il Bologna ospita la Roma sabato 5 dicembre 2026 allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna.

Il loro ultimo confronto in Serie A risale al 25 aprile 2026, quando la Roma ha vinto 2-0 in trasferta a Bologna grazie ai gol di Donyell Malen e Neil El Aynaoui. Nella primavera del 2026, i due club si sono affrontati anche in un emozionante ottavo di finale di UEFA Europa League, vinto di misura dal Bologna per 5-4 nel risultato complessivo dopo una gara di ritorno ricca di gol.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Bologna-Roma, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bologna-Roma di Serie A?

Bologna-Roma si gioca allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna sabato 5 dicembre 2026.

Serie A - Game Week 14 4 dic 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Come acquistare i biglietti per Bologna-Roma di Serie A?

Per acquistare i biglietti per Bologna-Roma di Serie A, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sui siti ufficiali di entrambi i club (Bologna FC e AS Roma). È il modo più affidabile per assicurarsi un posto al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bologna-Roma di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per Bologna-Roma di Serie A:

1. Canali ufficiali dei club

Curve: 30 – 45 €

30 – 45 € Distinti / settori laterali: 55 – 90 €

55 – 90 € Tribuna / settore centrale: 110 – oltre 180 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita i biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Curve / anelli superiori: 40 – 85 €

40 – 85 € Distinti / posti laterali: 115 – 150 €

115 – 150 € Settori premium / ospitalità VIP: 160 – oltre 200 €

Bologna-Roma di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Bologna e Roma

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendo soltanto contro l’Inter. Nell’ultima gara ha battuto il Monza 2-1 in casa e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Milan. La squadra di Palladino ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

La Roma ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha vinto 5-2 in casa dell’Udinese e, prima ancora, aveva battuto il Cagliari 4-2. La squadra di Gasperini ha segnato 18 gol e ne ha subiti dieci nelle ultime cinque partite, tra cui la vittoria per 4-0 contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

Bologna-Roma: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 25 aprile 2026, quando la Roma ha vinto 2-0 allo Stadio Renato Dell'Ara in Serie A. Nello stesso mese, i club si erano affrontati due volte in Europa League: il Bologna ha vinto 3-4 nel risultato complessivo dopo un pareggio per 1-1 a Bologna e una sconfitta casalinga della Roma per 3-4. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Roma ha vinto due volte, il Bologna due e una partita è finita in pareggio.