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Come acquistare i biglietti per Bologna-Roma: prezzi per la Serie A, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Bologna
Roma
Serie A

Il Bologna affronta la Roma in Serie A. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Bologna ospita la Roma sabato 5 dicembre 2026 allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna.

Il loro ultimo confronto in Serie A risale al 25 aprile 2026, quando la Roma ha vinto 2-0 in trasferta a Bologna grazie ai gol di Donyell Malen e Neil El Aynaoui. Nella primavera del 2026, i due club si sono affrontati anche in un emozionante ottavo di finale di UEFA Europa League, vinto di misura dal Bologna per 5-4 nel risultato complessivo dopo una gara di ritorno ricca di gol.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Bologna-Roma, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bologna-Roma di Serie A?

Bologna-Roma si gioca allo Stadio Renato Dell'Ara di Bologna sabato 5 dicembre 2026.

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Serie A - Game Week 14
Stadio Renato Dell'Ara

Come acquistare i biglietti per Bologna-Roma di Serie A?

Per acquistare i biglietti per Bologna-Roma di Serie A, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sui siti ufficiali di entrambi i club (Bologna FC e AS Roma). È il modo più affidabile per assicurarsi un posto al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bologna-Roma di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per Bologna-Roma di Serie A:

1. Canali ufficiali dei club

  • Curve: 30 – 45 €
  • Distinti / settori laterali: 55 – 90 €
  • Tribuna / settore centrale: 110 – oltre 180 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita i biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Curve / anelli superiori: 40 – 85 €
  • Distinti / posti laterali: 115 – 150 €
  • Settori premium / ospitalità VIP: 160 – oltre 200 €

Bologna-Roma di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Bologna e Roma

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendo soltanto contro l’Inter. Nell’ultima gara ha battuto il Monza 2-1 in casa e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Milan. La squadra di Palladino ha segnato 11 gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

La Roma ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha vinto 5-2 in casa dell’Udinese e, prima ancora, aveva battuto il Cagliari 4-2. La squadra di Gasperini ha segnato 18 gol e ne ha subiti dieci nelle ultime cinque partite, tra cui la vittoria per 4-0 contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

BOL

BOL - Forma

INT
S1-3
CGL
V0-2
MIL
V2-4
MON
V2-1
PAR
V1-2
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ROM

ROM - Forma

NAP
D3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
MUN
S3-2
SAS
V3-0
Gol segnato (subito)
17/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Bologna-Roma: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 25 aprile 2026, quando la Roma ha vinto 2-0 allo Stadio Renato Dell'Ara in Serie A. Nello stesso mese, i club si erano affrontati due volte in Europa League: il Bologna ha vinto 3-4 nel risultato complessivo dopo un pareggio per 1-1 a Bologna e una sconfitta casalinga della Roma per 3-4. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Roma ha vinto due volte, il Bologna due e una partita è finita in pareggio.

Testa a testa

BolognaPareggioRoma
1
2
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Bologna badge
Bologna
BOL
4
FIN
Europa League
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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