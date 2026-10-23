Questa partita sarà il primo confronto ufficiale tra i due club nelle competizioni UEFA. Il Bodø/Glimt arriva all'appuntamento con l'obiettivo di ritrovare slancio dopo risultati alterni in patria e in Europa, tra cui la sconfitta contro il Bayern Monaco all'esordio in Champions League.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bodoe/Glimt-Lille, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Bodoe/Glimt-Lille di Champions League?

Bodoe/Glimt-Lille si gioca martedì 3 novembre 2026 all'Aspmyra Stadion di Bodoe.

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Come acquistare i biglietti per Bodoe/Glimt-Lille di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra FK Bodø/Glimt e LOSC Lille:

Canali ufficiali dei club: consulta direttamente i siti ufficiali di FK Bodø/Glimt, per i biglietti della partita in casa all'Aspmyra Stadion, o di LOSC Lille per verificare se sono disponibili biglietti in vendita ordinaria, finestre di acquisto prioritario per i soci o pacchetti ufficiali dei club.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Bodoe/Glimt-Lille di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra FK Bodø/Glimt e LOSC Lille variano in base al canale di acquisto e al posto scelto. Data la capienza ridotta dell'Aspmyra Stadion, pari a circa 8.270 posti, la domanda incide notevolmente sui prezzi.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari: i prezzi vanno generalmente da 35 € a 150 € , in linea con le fasce di prezzo standard della fase campionato UEFA e a seconda che i posti siano dietro le porte o nelle tribune laterali.

Settori tifosi e famiglie: i posti a prezzo ridotto per i soci del club o nei settori dedicati partono generalmente da circa 30 € a 50 € , anche se la disponibilità per le grandi serate europee è estremamente limitata.

Biglietti per il settore ospiti: il prezzo massimo per i tifosi ospiti è fissato dai regolamenti UEFA a 50 € , in linea con quello di biglietti comparabili per i tifosi di casa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti più economici o nei settori superiori: sulle piattaforme di rivendita e di scambio dei biglietti i prezzi partono da circa 270 € a 310 € , a causa dell'elevata domanda e della capienza limitata dello stadio.

Posti nelle tribune laterali: i posti con la visuale migliore lungo le tribune principali costano generalmente da 300 € a oltre 550 € sul mercato secondario.

Pacchetti VIP e hospitality: i prezzi delle offerte premium o ad accesso limitato sulle piattaforme di rivendita possono salire molto di più, a seconda della disponibilità e dei prezzi applicati in tempo reale dai venditori.

Bodoe/Glimt-Lille di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Bodoe/Glimt-Lille: Lo stato di forma

Il Bodoe/Glimt ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone due. Nell'ultima gara ha battuto il Rana FK per 2-6 in coppa il 1° ottobre, mentre nella precedente partita di Eliteserien aveva perso 2-1 contro il Brann. Il suo cammino in Champions League è iniziato con una sconfitta per 5-0 contro il Bayern Monaco. Nelle cinque partite il Glimt ha segnato 14 goal e ne ha subiti 16, con il risultato contro il Bayern che pesa notevolmente sul dato dei goal incassati.

Il Lille ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Nizza in Ligue 1 il 20 settembre, ma prima aveva battuto il Troyes 2-0 in campionato. In Champions League ha subito una battuta d'arresto con la sconfitta per 2-3 contro il Real Betis. Nelle cinque partite il Lille ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Bodoe/Glimt-Lille: I precedenti recenti

Non risultano precedenti tra Bodoe/Glimt e Lille. La partita all'Aspmyra Stadion sarà il primo confronto ufficiale registrato tra i due club.