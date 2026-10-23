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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Bodoe/Glimt-Lille: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro

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Biglietti
Bodoe/Glimt
Lille
Champions League

Il Bodoe/Glimt sfida il Lille in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti

Questa partita sarà il primo confronto ufficiale tra i due club nelle competizioni UEFA. Il Bodø/Glimt arriva all'appuntamento con l'obiettivo di ritrovare slancio dopo risultati alterni in patria e in Europa, tra cui la sconfitta contro il Bayern Monaco all'esordio in Champions League.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bodoe/Glimt-Lille, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Bodoe/Glimt-Lille di Champions League?

Bodoe/Glimt-Lille si gioca martedì 3 novembre 2026 all'Aspmyra Stadion di Bodoe.

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Champions League - Game Week 4
Aspmyra Stadion

Come acquistare i biglietti per Bodoe/Glimt-Lille di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra FK Bodø/Glimt e LOSC Lille:

  • Canali ufficiali dei club: consulta direttamente i siti ufficiali di FK Bodø/Glimt, per i biglietti della partita in casa all'Aspmyra Stadion, o di LOSC Lille per verificare se sono disponibili biglietti in vendita ordinaria, finestre di acquisto prioritario per i soci o pacchetti ufficiali dei club.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Bodoe/Glimt-Lille di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra FK Bodø/Glimt e LOSC Lille variano in base al canale di acquisto e al posto scelto. Data la capienza ridotta dell'Aspmyra Stadion, pari a circa 8.270 posti, la domanda incide notevolmente sui prezzi.

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti ordinari: i prezzi vanno generalmente da 35 € a 150 €, in linea con le fasce di prezzo standard della fase campionato UEFA e a seconda che i posti siano dietro le porte o nelle tribune laterali.
  • Settori tifosi e famiglie: i posti a prezzo ridotto per i soci del club o nei settori dedicati partono generalmente da circa 30 € a 50 €, anche se la disponibilità per le grandi serate europee è estremamente limitata.
  • Biglietti per il settore ospiti: il prezzo massimo per i tifosi ospiti è fissato dai regolamenti UEFA a 50 €, in linea con quello di biglietti comparabili per i tifosi di casa.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti più economici o nei settori superiori: sulle piattaforme di rivendita e di scambio dei biglietti i prezzi partono da circa 270 € a 310 €, a causa dell'elevata domanda e della capienza limitata dello stadio.
  • Posti nelle tribune laterali: i posti con la visuale migliore lungo le tribune principali costano generalmente da 300 € a oltre 550 € sul mercato secondario.
  • Pacchetti VIP e hospitality: i prezzi delle offerte premium o ad accesso limitato sulle piattaforme di rivendita possono salire molto di più, a seconda della disponibilità e dei prezzi applicati in tempo reale dai venditori.

Bodoe/Glimt-Lille di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Bodoe/Glimt-Lille: Lo stato di forma

Il Bodoe/Glimt ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone due. Nell'ultima gara ha battuto il Rana FK per 2-6 in coppa il 1° ottobre, mentre nella precedente partita di Eliteserien aveva perso 2-1 contro il Brann. Il suo cammino in Champions League è iniziato con una sconfitta per 5-0 contro il Bayern Monaco. Nelle cinque partite il Glimt ha segnato 14 goal e ne ha subiti 16, con il risultato contro il Bayern che pesa notevolmente sul dato dei goal incassati.

Il Lille ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone due. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Nizza in Ligue 1 il 20 settembre, ma prima aveva battuto il Troyes 2-0 in campionato. In Champions League ha subito una battuta d'arresto con la sconfitta per 2-3 contro il Real Betis. Nelle cinque partite il Lille ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

BOD

BOD - Forma

RAN
V2-6
KBK
V3-1
BVB
V1-0
H-K
V0-2
NAP
S4-3
Gol segnato (subito)
15/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LIL

LIL - Forma

ZUL
V2-1
LEH
V1-0
ARS
S3-0
B29
D1-1
GAL
S2-4
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Bodoe/Glimt-Lille: I precedenti recenti

Non risultano precedenti tra Bodoe/Glimt e Lille. La partita all'Aspmyra Stadion sarà il primo confronto ufficiale registrato tra i due club.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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