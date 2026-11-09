Il Bodø/Glimt ospita il LASK martedì 24 novembre 2026 all’Aspmyra Stadion di Bodø.

Non risultano precedenti ufficiali tra FK Bodø/Glimt e LASK nelle competizioni UEFA: la prossima sfida sarà il loro primo incontro in assoluto. La partita si giocherà all’Aspmyra Stadion, dove il Bodø/Glimt cercherà di sfruttare il fattore campo nella fase campionato della UEFA Champions League.

Quando si gioca Bodoe/Glimt-LASK in Champions League?

Bodø/Glimt-LASK si gioca martedì 24 novembre 2026 all’Aspmyra Stadion di Bodø.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

Come acquistare i biglietti per Bodoe/Glimt-LASK di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Bodø/Glimt e LASK all’Aspmyra Stadion, si possono valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Consulta i siti ufficiali di FK Bodø/Glimt e LASK per verificare la messa in vendita diretta dei biglietti, le vendite riservate ai soci e la disponibilità per il pubblico. Di norma, i club gestiscono le assegnazioni iniziali per i tifosi di casa e quelli in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bodoe/Glimt-LASK di Champions League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Bodø/Glimt e LASK:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari: In genere costano tra circa 40 € e 150 €, a seconda soprattutto della categoria e della posizione del posto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi che variano in base alla domanda:

Settori laterali: Prezzi a partire da circa 260 € a 340 €.

Prezzi a partire da circa Posti premium e pacchetti VIP: Prezzi compresi tra 450 € e oltre 1.400 €, a seconda della domanda e dell’effettiva disponibilità a ridosso della partita.

Bodoe/Glimt-LASK di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Bodoe/Glimt-LASK: lo stato di forma

Il Bodø/Glimt ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone una. Nell’ultima gara ha perso 4-3 contro il Napoli in Champions League, ma in precedenza aveva battuto 1-0 il Borussia Dortmund nella stessa competizione. Ha inoltre ottenuto vittorie contro Hamarkameratene (2-0) e Kristiansund BK (3-1) in Eliteserien, oltre a un successo per 6-2 contro il Rana FK in coppa. In queste cinque partite, il Glimt ha segnato 12 goal e ne ha subiti otto.

Il LASK ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Una delle vittorie è arrivata nell’ultimo incontro, il 3-2 contro lo Sporting CP in Champions League. In precedenza aveva perso 6-3 contro il Liverpool e 2-0 in campionato contro il Rapid Wien. Completano la serie il successo per 4-0 sull’Austria Lustenau e la vittoria per 2-1 nell’amichevole contro il First Vienna FC. In queste cinque partite, il LASK ha segnato undici goal e ne ha subiti tredici.

Bodoe/Glimt-LASK: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti ufficiali tra Bodø/Glimt e LASK. La partita di Champions League all’Aspmyra Stadion sarà il primo incontro registrato tra i due club.