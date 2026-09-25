Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoBorussia Dortmund
Book Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Bodoe/Glimt
Borussia Dortmund
Champions League

Il Bodoe/Glimt affronta il Borussia Dortmund in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Bodoe/Glimt affronta il Borussia Dortmund mercoledì 14 ottobre 2026 all'Aspmyra Stadion di Bodoe.

Questa sfida rappresenta soltanto il secondo incontro ufficiale tra le due squadre, dopo il loro emozionante confronto nella Champions League 2025. La posizione ad alta latitudine dell'Aspmyra e il suo terreno artificiale rappresentano una prova particolare per la squadra tedesca in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League?

Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund si gioca all'Aspmyra Stadion di Bodoe mercoledì 14 ottobre 2026.

crest
Champions League - Game Week 2
Aspmyra Stadion

Come comprare i biglietti per Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League?

Per acquistare i biglietti per FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund in UEFA Champions League all'Aspmyra Stadion, segui questi principali canali di acquisto:

1. Vendita ufficiale del club di casa (portale biglietti FK Bodø/Glimt)

  • Fonte principale: l'FK Bodø/Glimt vende i biglietti delle partite attraverso il proprio sito ufficiale e la propria piattaforma di ticketing (TicketCo).
  • Priorità per gli abbonati: gli abbonati e i membri del club ricevono una prima finestra di priorità per richiedere o acquistare ulteriori posti nel settore di casa per le partite europee.
  • Vendita libera: gli eventuali biglietti rimanenti per l'ingresso generale vengono messi in vendita al pubblico poche settimane prima del giorno della partita. Considerata la capienza ridotta dell'Aspmyra Stadion (circa 8.200 posti), la vendita libera per le partite europee di alto profilo si esaurisce rapidamente.

2. Tifosi ospiti / Settore ospiti (portale Borussia Dortmund)

  • Sostenitori ospiti: se tifate Borussia Dortmund, i biglietti nel settore ospiti devono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale dei tifosi del Borussia Dortmund o il sistema di ticketing riservato ai membri del club.

Quanto costano i biglietti per Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League?

I prezzi dei biglietti per FK Bodø/Glimt-Borussia Dortmund all'Aspmyra Stadion variano a seconda che si acquistino biglietti primari al valore nominale o biglietti del mercato secondario:

1. Biglietti primari al valore nominale: i normali biglietti per la fase a gironi/fase campionato della UEFA Champions League venduti direttamente dall'FK Bodø/Glimt o assegnati ai tifosi ospiti vanno in genere da circa 30 € a 70 € per un ingresso standard per adulti.

2. Mercato secondario e rivendita: a causa della capienza ridotta dell'Aspmyra Stadion (circa 8.200 posti) e dell'elevata domanda, i prezzi attuali sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub partono da circa 360 € a 441 € a biglietto, con i posti premium lungo il lato lungo che raggiungono cifre più alte.

Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Bodoe/Glimt e Borussia Dortmund

Il Bodoe/Glimt ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, dove ha perso 5-0. L'uscita più recente è stata la vittoria per 3-2 contro il Sandefjord in Eliteserien. Prima della sconfitta contro il Bayern, il Glimt aveva battuto il Fredrikstad 2-1 in trasferta e il Rosenborg 4-2 in casa. Nelle cinque partite ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11, anche se il risultato contro il Bayern incide notevolmente sui dati difensivi.

Il Borussia Dortmund ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 gol e subendone appena due nel processo. Il risultato più recente è stata una comoda vittoria per 3-0 sul Paderborn in Bundesliga. Il Dortmund ha inoltre battuto il Villarreal 3-2 all'esordio in Champions League e ha vinto 2-3 in trasferta contro l'Hoffenheim in Bundesliga, dimostrando la propria capacità di ottenere risultati anche lontano da casa.

BOD

BOD - Forma

RBK
V4-2
FRE
V1-2
FCB
S5-0
SAN
V3-2
BRA
S2-1
Gol segnato (subito)
10/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BVB

BVB - Forma

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
VFB
V0-1
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund: precedenti recenti

I due club si sono affrontati una volta in Champions League, pareggiando 2-2 al Signal Iduna Park nel dicembre 2025, con il Borussia Dortmund padrone di casa in quella sfida. Quel risultato rappresenta l'unico dato disponibile nei precedenti tra le due squadre, il che significa che questa partita all'Aspmyra Stadion è soltanto la seconda volta in cui si affrontano a questo livello.

Testa a testa

Bodoe/GlimtPareggioBorussia Dortmund
0
1
0
Champions League
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
2
FIN
2Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google