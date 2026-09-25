Il Bodoe/Glimt affronta il Borussia Dortmund mercoledì 14 ottobre 2026 all'Aspmyra Stadion di Bodoe.

Questa sfida rappresenta soltanto il secondo incontro ufficiale tra le due squadre, dopo il loro emozionante confronto nella Champions League 2025. La posizione ad alta latitudine dell'Aspmyra e il suo terreno artificiale rappresentano una prova particolare per la squadra tedesca in trasferta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League?

Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund si gioca all'Aspmyra Stadion di Bodoe mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Come comprare i biglietti per Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League?

Per acquistare i biglietti per FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund in UEFA Champions League all'Aspmyra Stadion, segui questi principali canali di acquisto:

1. Vendita ufficiale del club di casa (portale biglietti FK Bodø/Glimt)

Fonte principale: l'FK Bodø/Glimt vende i biglietti delle partite attraverso il proprio sito ufficiale e la propria piattaforma di ticketing (TicketCo).

Priorità per gli abbonati: gli abbonati e i membri del club ricevono una prima finestra di priorità per richiedere o acquistare ulteriori posti nel settore di casa per le partite europee.

Vendita libera: gli eventuali biglietti rimanenti per l'ingresso generale vengono messi in vendita al pubblico poche settimane prima del giorno della partita. Considerata la capienza ridotta dell'Aspmyra Stadion (circa 8.200 posti), la vendita libera per le partite europee di alto profilo si esaurisce rapidamente.

2. Tifosi ospiti / Settore ospiti (portale Borussia Dortmund)

Sostenitori ospiti: se tifate Borussia Dortmund, i biglietti nel settore ospiti devono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale dei tifosi del Borussia Dortmund o il sistema di ticketing riservato ai membri del club.

Quanto costano i biglietti per Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League?

I prezzi dei biglietti per FK Bodø/Glimt-Borussia Dortmund all'Aspmyra Stadion variano a seconda che si acquistino biglietti primari al valore nominale o biglietti del mercato secondario:

1. Biglietti primari al valore nominale: i normali biglietti per la fase a gironi/fase campionato della UEFA Champions League venduti direttamente dall'FK Bodø/Glimt o assegnati ai tifosi ospiti vanno in genere da circa 30 € a 70 € per un ingresso standard per adulti.

2. Mercato secondario e rivendita: a causa della capienza ridotta dell'Aspmyra Stadion (circa 8.200 posti) e dell'elevata domanda, i prezzi attuali sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub partono da circa 360 € a 441 € a biglietto, con i posti premium lungo il lato lungo che raggiungono cifre più alte.

Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Bodoe/Glimt e Borussia Dortmund

Il Bodoe/Glimt ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, dove ha perso 5-0. L'uscita più recente è stata la vittoria per 3-2 contro il Sandefjord in Eliteserien. Prima della sconfitta contro il Bayern, il Glimt aveva battuto il Fredrikstad 2-1 in trasferta e il Rosenborg 4-2 in casa. Nelle cinque partite ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11, anche se il risultato contro il Bayern incide notevolmente sui dati difensivi.

Il Borussia Dortmund ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 13 gol e subendone appena due nel processo. Il risultato più recente è stata una comoda vittoria per 3-0 sul Paderborn in Bundesliga. Il Dortmund ha inoltre battuto il Villarreal 3-2 all'esordio in Champions League e ha vinto 2-3 in trasferta contro l'Hoffenheim in Bundesliga, dimostrando la propria capacità di ottenere risultati anche lontano da casa.

Bodoe/Glimt-Borussia Dortmund: precedenti recenti

I due club si sono affrontati una volta in Champions League, pareggiando 2-2 al Signal Iduna Park nel dicembre 2025, con il Borussia Dortmund padrone di casa in quella sfida. Quel risultato rappresenta l'unico dato disponibile nei precedenti tra le due squadre, il che significa che questa partita all'Aspmyra Stadion è soltanto la seconda volta in cui si affrontano a questo livello.