Il Bochum ospita l'Augsburg martedì 1° dicembre 2026 al Vonovia Ruhrstadion di Bochum.

Il loro più recente confronto in coppa risale al secondo turno della DFB-Pokal, il 28 ottobre 2025, quando il Bochum si impose di misura per 1-0 in trasferta alla WWK Arena grazie a un gol di Gerrit Holtmann. In campionato, gli scontri diretti della Bundesliga 2024–25 furono altrettanto combattuti: l'Augsburg vinse prima 1-0 in casa e poi 2-1 in trasferta al Vonovia Ruhrstadion.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Bochum-Augsburg, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Bochum-Augsburg di DFB-Pokal?

Bochum-Augsburg si gioca martedì 1° dicembre 2026 al Vonovia Ruhrstadion di Bochum.

DFB Pokal - 1/8 2 dic 2026 - 14:45 Vonovia Ruhrstadion

Come acquistare i biglietti per Bochum-Augsburg di DFB-Pokal?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di DFB-Pokal tra Bochum e Augsburg, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Potete acquistare i biglietti direttamente attraverso i portali ufficiali del VfL Bochum (per i settori riservati ai tifosi di casa al Vonovia Ruhrstadion) o del FC Augsburg (per i posti destinati ai tifosi ospiti).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di DFB-Pokal quando quelli messi in vendita attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Bochum-Augsburg di DFB-Pokal?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di DFB-Pokal tra Bochum e Augsburg:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi: Generalmente partono da circa 17-20 € .

Generalmente partono da circa . Posti a sedere standard: Di solito costano tra 25 e 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settore inferiore / tifosi: A partire da circa 28-45 € .

A partire da circa . Posti a sedere nella fascia intermedia: Partono da circa 80-90 € o più.

Bochum-Augsburg di DFB-Pokal: Tutto quello che c'è da sapere

Bochum-Augsburg: Lo stato di forma

Il Bochum arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un successo per 1-2 sul campo dell'Energie Cottbus in 2. Bundesliga; la squadra ha inoltre battuto 2-0 il Mainz 05 in DFB-Pokal. Nelle gare precedenti ha perso contro Kaiserslautern e Arminia Bielefeld e pareggiato 1-1 con il Wolfsburg. In queste cinque partite, il Bochum ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque.

L'Augsburg arriva con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-2 contro il Friburgo in Bundesliga. Ha inoltre pareggiato 1-1 con l'Union Berlino e fermato il Bayern Monaco sul 2-2, mentre in coppa ha vinto 4-2 sul campo del Sonnenhof Großaspach. Nelle cinque partite, l'Augsburg ha segnato undici gol e ne ha subiti otto: una squadra che crea occasioni, ma resta vulnerabile in difesa.

Bochum-Augsburg: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club si è giocato in DFB-Pokal il 28 ottobre 2025, quando l'Augsburg ha ospitato il Bochum e ha perso 0-1. In precedenza, nell'aprile 2025, il Bochum aveva battuto l'Augsburg 1-2 in trasferta in Bundesliga. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Augsburg ha vinto due volte, il Bochum altrettante e una partita è finita in parità. Negli ultimi anni le due squadre hanno dato vita a sfide equilibrate, come conferma il bilancio dei precedenti.