Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-Talleres: prezzi della Liga Profesional, informazioni sulla partita del 16 ottobre, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Boca Juniors ospita il Talleres de Córdoba all’iconico Estadio Alberto J. Armando, noto come La Bombonera, venerdì 16 ottobre 2026. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:30 ART (ora locale).

A che ora inizia Boca Juniors-Talleres di Liga Profesional?

Apertura - Game Week 13 16 ott 2026 - 20:30

Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-Talleres?

Solo per i soci ( SoySocio ): Il Boca Juniors non vende biglietti al pubblico. I biglietti ufficiali sono distribuiti esclusivamente attraverso il portale SoySocio, con priorità ai Socios Activos (per le populares e le plateas) e disponibilità residua per i Socios Adherentes.

Pacchetti turistici per il giorno della partita: Chi non è socio e i turisti possono generalmente accedere allo stadio tramite operatori turistici locali (come LandingPadBA o Tangol), che offrono pacchetti comprensivi di ingresso, guide locali, servizi di ospitalità prima della partita e trasferimenti nel quartiere.

Mercato secondario: Piattaforme di biglietteria e agenzie di rivendita di terze parti offrono ingressi singoli e biglietti con servizi di ospitalità a prezzi maggiorati, variabili in base alla domanda, purché includano una garanzia di accesso.

Consigli per il giorno della partita e per l’ingresso

Porta un documento d’identità con foto: in base al protocollo di sicurezza argentino Tribuna Segura, ogni spettatore deve avere con sé un documento d’identità ufficiale rilasciato dalle autorità (o il passaporto cartaceo, per i visitatori stranieri) per superare i controlli di polizia intorno allo stadio.

Attenzione ai bagarini: non acquistare biglietti o tessere magnetiche dai rivenditori (revendedores) fuori dallo stadio il giorno della partita. I titoli d’ingresso falsi sono comuni e vengono respinti ai tornelli digitali.

Arriva in anticipo: le strade del quartiere di La Boca si congestionano già diverse ore prima del calcio d’inizio. Cerca di raggiungere il perimetro di sicurezza almeno 90 minuti prima dell’inizio previsto alle 21:30.

Regole per i tifosi ospiti: nel calcio argentino, ai tifosi della squadra ospite è vietato assistere alle partite. Non è prevista alcuna assegnazione ufficiale di biglietti per i tifosi del Talleres in trasferta.

Boca Juniors-Talleres di Liga Profesional: tutto quello che c’è da sapere

Boca Juniors-Talleres: lo stato di forma

Il Boca Juniors ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Vasco da Gama in Copa Sudamericana, mentre l’ultima partita di Liga Profesional è terminata 2-2 contro l’Instituto. In precedenza, il Boca aveva battuto l’Union per 3-0 in campionato e il San Lorenzo per 0-2 in trasferta. In queste cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Il Talleres ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Liga Profesional, con tre sconfitte e un pareggio. Nell’ultima gara ha pareggiato 0-0 con l’Independiente; nello stesso periodo ha perso 3-1 contro l’Instituto e 0-1 contro il Belgrano. L’unica vittoria è arrivata contro l’Union, per 2-1. In queste cinque partite il Talleres ha segnato tre goal e ne ha subiti cinque.

Boca Juniors-Talleres: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato sul campo del Talleres in Liga Profesional nell’aprile 2026, si è concluso con una vittoria per 0-1 del Boca Juniors. Il Boca ha avuto la meglio nei precedenti recenti, con due vittorie nelle ultime cinque sfide contro nessuna del Talleres; le altre tre sono finite in parità. Il bilancio degli scontri diretti rispecchia il predominio generale del Boca in questa sfida nelle ultime stagioni.