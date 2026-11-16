Il Blackburn Rovers ospita il Norwich City martedì 8 desember 2026 all’Ewood Park di Blackburn.

Nei precedenti recenti il Norwich City ha avuto la meglio, ottenendo tra l’altro una vittoria per 2-0 a Carrow Road e un successo senza subire goal all’Ewood Park nei precedenti incontri di Championship. Il Blackburn Rovers cerca di interrompere una serie senza vittorie contro il Norwich: l’ultimo risultato positivo o successo in una partita ufficiale contro questa squadra risale alla fine del 2023.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Blackburn Rovers-Norwich City, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Blackburn Rovers-Norwich City in Championship?

Blackburn Rovers-Norwich City si gioca all’Ewood Park di Blackburn martedì 8 desember 2026.

Championship - Game Week 20 8 dic 2026 - 14:45 Ewood Park

Come acquistare i biglietti per Blackburn Rovers-Norwich City in Championship?

Per acquistare i biglietti per la partita di Championship tra Blackburn Rovers e Norwich City, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquista direttamente presso le biglietterie ufficiali o sui siti web del Blackburn Rovers e del Norwich City: è il modo principale e più sicuro per assicurarti un posto nel settore di casa o in quello ospiti.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Blackburn Rovers-Norwich City in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Blackburn Rovers e Norwich City:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietto standard per adulti: Da 28 a 35,50 sterline.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard: In genere a partire da circa 63 sterline .

In genere a partire da circa . Posti con visuale privilegiata o lungo le fasce laterali: In media tra 73 e oltre 95 sterline.

Blackburn Rovers-Norwich City in Championship: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Blackburn Rovers e Norwich City

Il Blackburn ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite di Championship, segnando sette goal e subendone otto. Nell’ultima gara ha battuto il West Ham United in casa per 2-1, dopo due sconfitte consecutive contro Stoke City (1-2) e Swansea City (0-4). Particolarmente pesante la sconfitta contro lo Swansea, con quattro goal subiti senza riuscire a segnare.

Il Norwich è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un successo per 5-0 in trasferta contro il Bristol City, arrivato dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Derby County. L’unica sconfitta del Norwich in questo periodo è stata quella per 1-0 a Portsmouth, ma la squadra ha segnato 15 goal nelle cinque partite.

Blackburn Rovers-Norwich City: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Norwich City ha battuto il Blackburn Rovers per 2-0 a Carrow Road in Championship. Prima di allora, nell’agosto 2025, il Blackburn aveva ospitato il Norwich all’Ewood Park, perdendo 0-2. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Norwich ha ottenuto tre vittorie e due partite sono terminate 1-1. Il Blackburn non ha vinto nessuno degli ultimi cinque incontri tra i due club.