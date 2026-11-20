Il Blackburn Rovers ospita il Derby County sabato 12 Desember 2026 a Ewood Park, a Blackburn.

Nell’ultimo confronto in campionato, il 28 febbraio 2026, il Derby County ha battuto nettamente il Blackburn per 3-1 al Pride Park Stadium. Prima ancora, nel novembre 2025, il Derby aveva vinto di misura per 2-1 in trasferta contro il Blackburn a Ewood Park.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di Blackburn Rovers-Derby County, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Blackburn Rovers-Derby County in Championship?

Blackburn Rovers-Derby County si gioca sabato 12 Desember 2026 a Ewood Park, a Blackburn.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 10:00 Ewood Park

Come acquistare i biglietti per Blackburn Rovers-Derby County in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Blackburn Rovers e Derby County, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del Blackburn Rovers: I tifosi di casa possono acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma ufficiale eTicketing del Blackburn Rovers o tramite il sito principale del club (rovers.co.uk). I biglietti per Ewood Park prevedono l’ingresso digitale tramite NFC (Apple/Google Wallet) e non comportano commissioni di prenotazione online.

I tifosi di casa possono acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma ufficiale eTicketing del Blackburn Rovers o tramite il sito principale del club (rovers.co.uk). I biglietti per Ewood Park prevedono l’ingresso digitale tramite NFC (Apple/Google Wallet) e non comportano commissioni di prenotazione online. Biglietti riservati ai tifosi ospiti del Derby County: I tifosi in trasferta da Derby possono acquistare i biglietti sul portale ufficiale del Derby County (dcfc.co.uk), nella sezione dedicata alle trasferte, in base alla disponibilità e al numero di posti riservati agli ospiti dal Blackburn.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, quelli per l’accesso ordinario si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e rivendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli disponibili sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Blackburn Rovers-Derby County in Championship?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la partita di Championship tra Blackburn Rovers e Derby County:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti nei settori di casa (Ewood Park): In genere costano da 22 a 36 £

In genere costano Biglietti ridotti e per giovani (canali ufficiali): Quelli per gli over 65 e i giovani adulti (18–23 anni) costano generalmente da 15 a 26 £ , mentre i biglietti per i minori di 18 anni e di 12 anni costano da 7 a 15 £ .

Quelli per gli over 65 e i giovani adulti (18–23 anni) costano generalmente , mentre i biglietti per i minori di 18 anni e di 12 anni costano . Biglietti riservati ai tifosi ospiti (Derby County): Di norma costano da 25 a 30 £ per gli adulti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi iniziali delle offerte più economiche: Partono da 60-65 £ .

Partono da . Prezzo medio di rivendita: Si aggira intorno a 72-89 £ .

Si aggira intorno a . Offerte premium o executive: Vanno da 95 £ a 135 £ e oltre.

Blackburn Rovers-Derby County in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

Blackburn Rovers-Derby County: Lo stato di forma

Il Blackburn Rovers ha vinto due delle ultime cinque partite di Championship e ne ha perse tre. Nell’ultima ha battuto il West Ham United per 2-1, dopo la sconfitta per 1-2 contro lo Stoke City e il pesante 4-0 subito dallo Swansea City. In questa serie di incontri, il Blackburn ha anche battuto il Wrexham per 2-0. Nelle cinque partite ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Il Derby County ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Bolton Wanderers; nello stesso periodo ha perso anche per 4-1 contro il Millwall. L’unico risultato positivo del Derby è stato il pareggio per 1-1 con lo Sheffield United. In quelle cinque partite il Derby ha segnato cinque goal e ne ha subiti 11.

Blackburn Rovers-Derby County: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Derby County ha battuto in casa il Blackburn Rovers per 3-1 in Championship. Il bilancio degli ultimi cinque scontri diretti è equilibrato: tre vittorie del Derby e due del Blackburn. L’ultima vittoria casalinga del Blackburn in questa sfida risale ad agosto 2024, quando si impose per 4-2 a Ewood Park.