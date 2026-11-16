Come acquistare i biglietti per Birmingham City-Watford: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Birmingham City ospita il Watford martedì 8 dicembre 2026 allo St Andrew's Knighthead Park.

Il Watford ha avuto la meglio nei precedenti recenti, vincendo tre degli ultimi cinque incontri di Championship contro il Birmingham City, compreso il 3-0 al Vicarage Road nel gennaio 2026. Il successo recente più significativo del Birmingham in questa sfida risale al dicembre 2025, quando vinse 2-1 in casa allo St Andrew's.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Birmingham City-Watford, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Birmingham City-Watford in Championship?

Birmingham City-Watford si gioca allo St Andrew's, Knighthead Park, martedì 8 dicembre 2026.

Championship - Game Week 20 8 dic 2026 - 15:00 St Andrew's Knighthead Park

Come acquistare i biglietti per Birmingham City-Watford in Championship?

Per acquistare i biglietti per Birmingham City-Watford in Championship, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: L’acquisto diretto attraverso i portali ufficiali del Birmingham City FC o del Watford FC è il modo principale e più affidabile per assicurarsi posti autorizzati allo St Andrew's Knighthead Park.

2. Mercati secondari dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Birmingham City-Watford in Championship?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per Birmingham City-Watford in Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per adulti: Costano generalmente circa 25-35 sterline .

Costano generalmente circa . Biglietti ridotti (over e giovani adulti): Costano generalmente 20-25 sterline .

Costano generalmente . Biglietti per ragazzi: Costano spesso 5-15 sterline.

2. Mercati secondari dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard o sui lati corti: Partono da circa 50-65 sterline.

Partono da circa Posti sui lati lunghi o con visuale privilegiata: Costano generalmente da 75 a oltre 110 sterline.

Birmingham City-Watford in Championship: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Birmingham City e Watford

Il Birmingham City arriva in ottima forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di Championship. Nell’ultima gara, il 7 novembre, ha battuto 2-1 in casa lo Swansea City. Nello stesso periodo ha anche ottenuto un successo per 3-0 sul Millwall e una vittoria esterna per 1-3 contro il Lincoln City. L’unica battuta d’arresto è stata la sconfitta per 1-0 contro il Cardiff City il 24 ottobre. In queste cinque partite, il Birmingham ha segnato nove goal e ne ha subiti tre.

Gli ultimi cinque risultati del Watford raccontano una storia più complicata: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il 7 novembre ha pareggiato 0-0 in casa del Middlesbrough e tre giorni prima aveva battuto 1-0 il Lincoln City, ma le sconfitte contro Norwich City e Wolverhampton Wanderers nelle gare precedenti riflettono l’incostanza che lo ha tenuto nelle ultime tre posizioni. Il Watford ha segnato cinque goal e ne ha subiti altrettanti in queste cinque partite.

Birmingham City-Watford: i precedenti recenti

Nell’incontro più recente tra i due club, nel gennaio 2026, il Watford ha vinto 3-0 al Vicarage Road. Prima di allora, il Birmingham aveva conquistato una vittoria casalinga per 2-1 nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti di Championship tra le due squadre, il Watford ha vinto tre volte e il Birmingham una, con un’altra partita andata a favore del Birmingham in casa nello stesso periodo: i precedenti mostrano comunque che il Watford ha ottenuto i risultati migliori in questa sfida negli ultimi tempi.