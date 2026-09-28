Come acquistare i biglietti per Belgio-Turchia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Belgio ospita la Turchia in un’avvincente sfida della fase a gironi della UEFA Nations League allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi il 2 ottobre 2026. Questo match ad alta intensità mette di fronte due dinamiche nazionali europee a caccia di punti vitali nel torneo.

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Quando si gioca Belgio-Turchia di UEFA Nations League A?

Belgio-Turchia si gioca allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi, con l’orario del calcio d’inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League A - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Dove acquistare i biglietti per Belgio-Turchia?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Royal Belgian Football Association (RBFA), che funge da distributore principale per le gare casalinghe. Il portale ufficiale è il primo punto di riferimento per assicurarsi i biglietti al prezzo nominale durante le finestre di prevendita e vendita generale.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Turchia?

I prezzi standard dei biglietti sul sito ufficiale della RBFA partono da 35 € per un ingresso di accesso generale, con costi variabili in base al settore e alla visuale all’interno dello Stade Maurice Dufrasne.

Sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 60 € a posto, con oscillazioni in base alla disponibilità in tempo reale e alla domanda.

Belgio-Turchia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Belgio e Turchia

Il Belgio ha vinto tre delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una. L’uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale, ma prima erano arrivati un successo per 4-1 sugli USA e una vittoria per 3-2 contro il Senegal. Il risultato più convincente di questa serie è stato l’1-5 contro la Nuova Zelanda. In queste cinque gare, il Belgio ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto.

La Turchia ha vinto due partite, ne ha perse due e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 contro gli USA al Mondiale il 26 giugno, dopo le sconfitte nella fase a gironi contro Australia e Paraguay. In precedenza, le vittorie contro Venezuela e Macedonia del Nord avevano mostrato la capacità della Turchia di costruire un buon momento prima del torneo. La Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Belgio-Turchia: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra queste due nazionali si è concluso sull’1-1, in una partita di qualificazione agli Europei giocata in Belgio il 3 giugno 2011. Nelle ultime cinque sfide dirette, il bilancio è in perfetto equilibrio: una vittoria del Belgio, una della Turchia e tre pareggi. I cinque incontri hanno prodotto complessivamente 13 gol, compreso il 3-3 in un’amichevole del 2006 e il 3-2 della Turchia in una gara di qualificazione del 2010.



