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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Belgio-Italia: prezzi della Lega A della UEFA Nations League, dettagli sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
UEFA Nations League A
Belgio
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Il Belgio affronta l’Italia nella Lega A della UEFA Nations League. Ecco come assicurarti i biglietti

Due giganti del calcio europeo si affrontano allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove il Belgio ospita l'Italia in una sfida di UEFA Nations League dall'alta posta in palio. Le partite tra queste due grandi nazionali offrono regolarmente qualità tecnica, duelli tattici e momenti spettacolari sulla scena internazionale.

Con una forte richiesta attesa da entrambe le tifoserie, per assicurarsi un posto allo stadio bisogna agire in fretta. GOAL fornisce tutti i dettagli essenziali sulla partita, il calendario, le informazioni sui prezzi e i link diretti per acquistare subito i biglietti.

Quando si gioca Belgio-Italia di UEFA Nations League A?

Belgio-Italia si gioca al Koning Boudewijnstadion di Bruxelles. L'orario del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data dell'incontro.

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UEFA Nations League A - Game Week 6
Koning Boudewijnstadion

Dove acquistare i biglietti per Belgio-Italia?

I biglietti ufficiali della partita sono distribuiti tramite il portale della Federazione calcistica belga e i canali ufficiali di vendita della UEFA. La vendita generale inizia solitamente qualche settimana prima del calcio d'inizio, ma i biglietti disponibili sui canali primari si esauriscono rapidamente a causa della forte domanda in tutta Europa.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, la piattaforma secondaria StubHub è un'opzione per assicurarsi un posto prima del calcio d'inizio.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Italia?

Sulle piattaforme ufficiali, i prezzi partono da circa 35 € per i posti nei settori superiori dietro le porte, mentre quelli nei settori centrali a bordo campo costano di più a seconda della posizione nello stadio e della categoria.

Se i biglietti della vendita generale ufficiale si esauriscono, la piattaforma di rivendita StubHub offre un'alternativa per assicurarsi un posto all'ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 42 €.

Belgio-Italia di UEFA Nations League A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Belgio e Italia

Il Belgio arriva alla sfida in condizioni discrete, con tre vittorie nelle ultime cinque partite. Nel suo percorso al Mondiale ha battuto Stati Uniti, Senegal e Nuova Zelanda prima di perdere contro la Spagna nei quarti di finale. Nella fase a gironi ha inoltre pareggiato 0-0 con l'Iran. In queste cinque gare ha segnato sette goal e ne ha subiti tre: la sconfitta contro la Spagna, arrivata con un solo goal di scarto, è stata l'unica.

Il recente cammino dell'Italia racconta una storia diversa. Mancini eredita una squadra che nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Le due vittorie nelle amichevoli contro Grecia e Lussemburgo a giugno hanno dato qualche segnale incoraggiante nel finale, ma le sconfitte contro Norvegia e Bosnia ed Erzegovina nella precedente fase delle qualificazioni mostrano perché sia necessaria una ricostruzione. In queste cinque gare l'Italia ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

BEL

BEL - Forma

SPA
S2-1
ITA
V0-2
FRA
S0-1
TUR
V3-0
FRA
S4-1
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ITA

ITA - Forma

GRE
V0-1
BEL
S0-2
TUR
V1-4
FRA
D1-1
TUR
V3-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Belgio-Italia: I precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali si è concluso a favore dell'Italia, con una vittoria esterna per 1-0 in Nations League nel novembre 2024. Quel risultato era stato preceduto dal 2-2 nella gara d'andata a Bologna il mese prima, una partita che ha mostrato quanto siano state equilibrate le sfide tra queste squadre negli ultimi anni. Negli ultimi cinque confronti diretti, disputati tra Nations League ed Europeo, l'Italia ha il bilancio migliore: tre vittorie contro una del Belgio e un pareggio. In quelle cinque partite l'Italia ha subito soltanto quattro goal.

Testa a testa

BelgioPareggioItalia
1
1
3
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
0
Belgio badge
Belgio
BEL
2
FIN
UEFA Nations League A
Belgio badge
Belgio
BEL
0
Italia badge
Italia
ITA
1
FIN
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
2
Belgio badge
Belgio
BEL
2
FIN
UEFA Nations League A
Italia badge
Italia
ITA
2
Belgio badge
Belgio
BEL
1
FIN
Campionato Europeo
Belgio badge
Belgio
BEL
1
Italia badge
Italia
ITA
2
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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