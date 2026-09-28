Come acquistare i biglietti per Belgio-Francia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Belgio ospita la Francia al King Baudouin Stadium di Bruxelles lunedì 28 settembre, prima che le due squadre si affrontino di nuovo nella gara di ritorno allo Stade de France di Saint-Denis una settimana più tardi. Entrambe le partite fanno parte di un impegnativo calendario del Gruppo A1 della Lega A, che comprende anche Italia e Turchia, con il derby franco-belga che ha sempre un significato speciale vista la storia tra le due nazioni.

GOAL ha tutto quello che c'è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Belgio-Francia, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Belgio-Francia di UEFA Nations League A?

Belgio-Francia si gioca al Koning Boudewijnstadion di Bruxelles, con l'orario del calcio d'inizio ancora da confermare.

UEFA Nations League A - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Dove acquistare i biglietti per Belgio-Francia?

I biglietti per la gara di Bruxelles vengono messi inizialmente a disposizione attraverso i canali ufficiali di vendita della Royal Belgian Football Association, con priorità generalmente riservata ai membri prima che l'eventuale disponibilità residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della Federazione calcistica francese (FFF), comprese le vendite dirette tramite lo Stade de France, rappresentano l'equivalente punto di riferimento iniziale per il ritorno di Saint-Denis.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questa sfida:

Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità riservate ai membri, generalmente più vicino al giorno della partita

Disponibilità limitata – gli elenchi ufficiali per la gara di Bruxelles mostrano solo una piccola parte dei biglietti ancora disponibili, con la domanda in rapido aumento

Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita

Mercato secondario – StubHub è la soluzione da seguire se i biglietti presenti sul sito ufficiale sono esauriti

Considerando quanto rapidamente si stanno esaurendo i posti per la gara di Bruxelles, è fortemente consigliata una prenotazione anticipata per entrambe le sfide di questo derby.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Francia?

I prezzi ufficiali per la gara di Bruxelles sono stabiliti attraverso i canali di vendita della Royal Belgian Football Association, con l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, disponibile al valore nominale fino a esaurimento della disponibilità. Per la sfida di Saint-Denis si applicano allo stesso modo i prezzi ufficiali di FFF e Stade de France.

Posti più economici (Bruxelles): da circa 50 €, generalmente negli anelli superiori dietro le porte del King Baudouin Stadium

Posti di fascia media (Bruxelles): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto

Ritorno a Saint-Denis: i prezzi allo Stade de France dovrebbero seguire un andamento simile, considerato il profilo da derby di questa sfida, con la domanda in crescita man mano che la partita si avvicina

Come per qualsiasi derby ad alta richiesta, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi bloccare il proprio posto il prima possibile è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Belgio-Francia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Belgio e Francia

Il Belgio arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. In precedenza aveva ottenuto una vittoria per 1-4 contro gli USA e un successo per 3-2 contro il Senegal, mentre il 1-5 rifilato alla Nuova Zelanda è stato il risultato più convincente di questa serie. Un pareggio senza reti con l'Iran ha completato la sequenza di cinque partite. Il Belgio ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste gare.

Nelle ultime cinque partite la Francia ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. Il risultato più recente è stato il ko per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale. Ha perso anche 0-2 contro la Spagna nella finale per il terzo posto, ma le precedenti vittorie contro Marocco (2-0), Paraguay (1-0) e Svezia (3-0) hanno mostrato la sua capacità di controllare le partite. La Francia ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto nelle cinque sfide.

Belgio-Francia: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è chiuso sull'1-2 per la Francia, in una partita di UEFA Nations League A giocata a Bruxelles nell'ottobre 2024. Nelle ultime cinque sfide, la Francia ha vinto quattro volte contro l'unico successo del Belgio, con l'unica vittoria belga arrivata in una semifinale del Mondiale 2018 terminata 0-1 per la Francia nella sfida di ritorno. La Francia è stata la squadra dominante nella storia recente tra le due nazioni.



