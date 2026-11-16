Il Bayern Monaco ospita lo Slavia Praga martedì 8 dicembre 2026 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

La sfida europea sarà un raro confronto ufficiale tra Bayern Monaco e Slavia Praga e proporrà una nuova sfida tattica sul palcoscenico continentale. I giganti tedeschi occupano una posizione solida nella fase campionato allargata e puntano a chiudere tra le prime otto per garantirsi l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per procurarti i biglietti di Bayern Monaco-Slavia Praga, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayern Monaco-Slavia Praga di Champions League?

Bayern Monaco-Slavia Praga si gioca martedì 8 dicembre 2026 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 15:00 Allianz Arena

Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Slavia Praga di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Slavia Praga:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per procurarsi biglietti verificati è il sito ufficiale del Bayern Monaco e il relativo portale di biglietteria. I soci e i tifosi registrati hanno generalmente accesso prioritario all’acquisto diretto dal club, in base alla disponibilità e alle fasi di vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando quelli della vendita primaria sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Bayern Monaco-Slavia Praga di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Slavia Praga:

1. Canali ufficiali del club

Categoria 1: 100 €

100 € Categoria 2: 80 €

80 € Categoria 3: 60 €

60 € Categoria 4: 50 €

50 € Categoria 5: 19 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti della vendita primaria del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore / posti equivalenti alla categoria 4: Prezzi a partire da circa 130-140 € .

Prezzi a partire da circa . Posti a sedere delle categorie 2 e 3: Prezzi generalmente compresi tra 165 e 210 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Posti di categoria 1 e posti premium in rivendita: Spesso proposti a prezzi da 225 a oltre 300 €.

Bayern Monaco-Slavia Praga di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Bayern Monaco e Slavia Praga

Il Bayern Monaco arriva a questa partita in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto il Mainz 2-1 in Bundesliga, dopo aver vinto 2-0 sul campo dell’Atlético Madrid in Champions League. Ha inoltre superato il Freiburg 3-1 e travolto il Magdeburg 6-1 in Coppa di Germania, perdendo punti soltanto nel pareggio per 2-2 contro il Borussia Dortmund. In queste cinque partite, il Bayern ha segnato 15 goal e ne ha subiti quattro.

Lo Slavia Praga arriva con un bilancio recente altalenante: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 4-1 in campionato contro l’Artis Brno, preceduta dalla sconfitta per 2-1 contro l’Arsenal in Champions League. Ha inoltre vinto 5-0 sul campo dello Jablonec e 4-0 in coppa contro l’FC Zbrojovka Brno, mentre il pareggio per 1-1 contro il Mlada Boleslav è stata l’unica altra partita in cui ha perso punti.

Bayern Monaco-Slavia Praga: i precedenti recenti

Per questa sfida non sono disponibili dati sui precedenti tra Bayern Monaco e Slavia Praga. Ulteriori informazioni sui loro incontri passati saranno aggiunte quando i dati saranno confermati.