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Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Bayern Monaco affronta l'RB Lipsia in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Bayern Monaco affronta l'RB Lipsia sabato 17 ottobre 2026 all'Allianz Arena di Monaco.

Nel loro incrocio competitivo più recente, il Bayern Monaco ha conquistato una vittoria per 2-0 contro l'RB Lipsia nei quarti di finale di DFB-Pokal. Il Bayern Monaco ha inoltre mostrato una forma dominante nei recenti confronti di Bundesliga, compresi netti successi per 6-0 e 5-1 contro il Lipsia.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayern Monaco-RB Lipsia in Bundesliga?

Bayern Monaco-RB Lipsia si gioca all'Allianz Arena di Monaco sabato 17 ottobre 2026.

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Bundesliga - Game Week 6
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Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e RB Lipsia all'Allianz Arena, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali:

  • Richiesta ufficiale tramite ballottaggio FC Bayern: I biglietti per le partite di Bundesliga ad alta richiesta vengono assegnati tramite un sistema di lotteria sul sito ufficiale del FC Bayern. I membri del club hanno la priorità durante le finestre iniziali di richiesta, che in genere si aprono settimane prima della partita.
  • Scambio ufficiale biglietti FC Bayern: Se l'assegnazione iniziale va esaurita, gli abbonati e i membri rivendono i biglietti non utilizzati attraverso il portale ufficiale di ticket exchange. Questa piattaforma vende i biglietti al valore nominale più una commissione di prenotazione contenuta ed è solitamente accessibile anche ai non membri durante la settimana della partita, se resta disponibilità.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Per avere un posto garantito, i pacchetti hospitality ufficiali del FC Bayern e i partner di viaggio autorizzati offrono bundle per il giorno della partita che includono accesso alle lounge o soggiorni in hotel.
  • Mercati secondari: Se i biglietti sono completamente esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti da altri tifosi, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe di Bundesliga del Bayern Monaco all'Allianz Arena sono suddivisi in cinque categorie ufficiali:

Prezzi ufficiali FC Bayern al valore nominale

  • Categoria 1 (tribune centrali laterali inferiori / intermedie): 80 €
  • Categoria 2 (angoli / tribune centrali superiori): 70 €
  • Categoria 3 (dietro le porte / tribune laterali superiori): 50 €
  • Categoria 4 (angoli dell'anello superiore / aree alte dietro le porte): 40 €
  • Categoria 5 (posti in piedi / Stehplatz): 15 €

Riduzioni e commissioni ufficiali:

  • I membri del club FC Bayern ricevono uno sconto di 2,50 € per biglietto.
  • I bambini sotto i 14 anni, gli over 65 e i tifosi con gravi disabilità hanno diritto a uno sconto del 50%.
  • Le commissioni standard del sistema di prenotazione vanno da 2 € a 5 € per prenotazione.

Prezzi del mercato secondario

Poiché le partite di cartello di Bundesliga contro avversarie di alto livello come l'RB Lipsia vanno tipicamente esaurite, i biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente da 120 € fino a oltre 290 €, a seconda della domanda e della posizione del posto.

Bayern Monaco-RB Lipsia di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Bayern Monaco-RB Lipsia, il momento delle due squadre

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. L'uscita più recente si è chiusa sullo 0-0 sul campo dello Schalke 04 in Bundesliga, mentre il risultato più significativo di questa striscia è stato il 5-1 casalingo contro il VfB Stoccarda nel weekend di apertura della Bundesliga. Nel corso di queste cinque partite, il Bayern ha segnato 12 gol e ne ha subito uno.

Nelle ultime cinque partite dell'RB Lipsia sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara si è chiusa con una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga, anche se prima era arrivato un successo per 6-0 in DFB-Pokal contro l'Eintracht Trier. Il Lipsia ha segnato 11 gol in queste cinque partite ma ne ha subiti nove, a conferma di una fragilità difensiva che la squadra di Kompany cercherà di sfruttare.

FCB

FCB - Forma

OSN
V1-4
S04
D0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
Gol segnato (subito)
18/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RBL

RBL - Forma

BMG
V3-0
SVW
S3-1
COM
S4-1
HSV
V5-0
B04
S2-0
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Bayern Monaco-RB Lipsia: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale a un'amichevole precampionato del 15 agosto 2026, vinta dal Bayern per 3-1. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, il Bayern ha vinto quattro volte e pareggiato una, segnando 17 gol e subendone cinque. Questo include il travolgente 6-0 inflitto al Lipsia in Bundesliga all'Allianz Arena nell'agosto 2025 e il successo esterno per 5-1 del gennaio 2026.

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioRB Lipsia
4
1
0
Amichevoli dei club
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
DFB Pokal
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
19Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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