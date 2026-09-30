Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Bayern Monaco affronta l'RB Lipsia sabato 17 ottobre 2026 all'Allianz Arena di Monaco.

Nel loro incrocio competitivo più recente, il Bayern Monaco ha conquistato una vittoria per 2-0 contro l'RB Lipsia nei quarti di finale di DFB-Pokal. Il Bayern Monaco ha inoltre mostrato una forma dominante nei recenti confronti di Bundesliga, compresi netti successi per 6-0 e 5-1 contro il Lipsia.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayern Monaco-RB Lipsia in Bundesliga?

Bayern Monaco-RB Lipsia si gioca all'Allianz Arena di Monaco sabato 17 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 6 17 ott 2026 - 12:30 Allianz Arena

Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e RB Lipsia all'Allianz Arena, hai a disposizione alcune opzioni ufficiali:

Richiesta ufficiale tramite ballottaggio FC Bayern: I biglietti per le partite di Bundesliga ad alta richiesta vengono assegnati tramite un sistema di lotteria sul sito ufficiale del FC Bayern. I membri del club hanno la priorità durante le finestre iniziali di richiesta, che in genere si aprono settimane prima della partita.

Scambio ufficiale biglietti FC Bayern: Se l'assegnazione iniziale va esaurita, gli abbonati e i membri rivendono i biglietti non utilizzati attraverso il portale ufficiale di ticket exchange. Questa piattaforma vende i biglietti al valore nominale più una commissione di prenotazione contenuta ed è solitamente accessibile anche ai non membri durante la settimana della partita, se resta disponibilità.

Pacchetti hospitality ufficiali: Per avere un posto garantito, i pacchetti hospitality ufficiali del FC Bayern e i partner di viaggio autorizzati offrono bundle per il giorno della partita che includono accesso alle lounge o soggiorni in hotel.

Mercati secondari: Se i biglietti sono completamente esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti da altri tifosi, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Bayern Monaco-RB Lipsia di Bundesliga?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe di Bundesliga del Bayern Monaco all'Allianz Arena sono suddivisi in cinque categorie ufficiali:

Prezzi ufficiali FC Bayern al valore nominale

Categoria 1 (tribune centrali laterali inferiori / intermedie): 80 €

Categoria 2 (angoli / tribune centrali superiori): 70 €

Categoria 3 (dietro le porte / tribune laterali superiori): 50 €

Categoria 4 (angoli dell'anello superiore / aree alte dietro le porte): 40 €

Categoria 5 (posti in piedi / Stehplatz): 15 €

Riduzioni e commissioni ufficiali:

I membri del club FC Bayern ricevono uno sconto di 2,50 € per biglietto.

I bambini sotto i 14 anni, gli over 65 e i tifosi con gravi disabilità hanno diritto a uno sconto del 50%.

Le commissioni standard del sistema di prenotazione vanno da 2 € a 5 € per prenotazione.

Prezzi del mercato secondario

Poiché le partite di cartello di Bundesliga contro avversarie di alto livello come l'RB Lipsia vanno tipicamente esaurite, i biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente da 120 € fino a oltre 290 €, a seconda della domanda e della posizione del posto.

Bayern Monaco-RB Lipsia di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Bayern Monaco-RB Lipsia, il momento delle due squadre

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. L'uscita più recente si è chiusa sullo 0-0 sul campo dello Schalke 04 in Bundesliga, mentre il risultato più significativo di questa striscia è stato il 5-1 casalingo contro il VfB Stoccarda nel weekend di apertura della Bundesliga. Nel corso di queste cinque partite, il Bayern ha segnato 12 gol e ne ha subito uno.

Nelle ultime cinque partite dell'RB Lipsia sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara si è chiusa con una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Werder Brema in Bundesliga, anche se prima era arrivato un successo per 6-0 in DFB-Pokal contro l'Eintracht Trier. Il Lipsia ha segnato 11 gol in queste cinque partite ma ne ha subiti nove, a conferma di una fragilità difensiva che la squadra di Kompany cercherà di sfruttare.

Bayern Monaco-RB Lipsia: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale a un'amichevole precampionato del 15 agosto 2026, vinta dal Bayern per 3-1. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, il Bayern ha vinto quattro volte e pareggiato una, segnando 17 gol e subendone cinque. Questo include il travolgente 6-0 inflitto al Lipsia in Bundesliga all'Allianz Arena nell'agosto 2025 e il successo esterno per 5-1 del gennaio 2026.